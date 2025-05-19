Прямой поезд в Хорватию? Поляки запустят новое сообщение, оно также будет проходить через Чехию

Новости и статьи 19 мая 2025 18:00 835

Польша запустит прямое железнодорожное сообщение с Хорватией в июне, сообщил премьер-министр Дональд Туск в социальной сети X. В апреле крупнейший польский оператор пассажирских поездов PKP Intercity заявил, что готов запустить сообщение, но ждет согласия транзитных стран: Чехии, Австрии, Словении и Хорватии. В воскресенье Туск объявил о положительном решении.