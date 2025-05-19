Прямой поезд в Хорватию? Поляки запустят новое сообщение, оно также будет проходить через Чехию
19 мая 2025
18:00
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Польша запустит прямое железнодорожное сообщение с Хорватией в июне, сообщил премьер-министр Дональд Туск в социальной сети X. В апреле крупнейший польский оператор пассажирских поездов PKP Intercity заявил, что готов запустить сообщение, но ждет согласия транзитных стран: Чехии, Австрии, Словении и Хорватии. В воскресенье Туск объявил о положительном решении.
«Наконец-то у нас есть прямое железнодорожное сообщение из Польши в Хорватию! Мы начнем движение в июне, четыре дня в неделю. Подробности мы сообщим во вторник», — написал польский премьер-министр в день, когда в Польше проходит первый тур президентских выборов.
Министр инфраструктуры Дариуш Климчак сделал аналогичный комментарий по поводу сети X и подтвердил, что поезд PKP Intercity будет курсировать в Хорватию с июня и что дальнейшие подробности будут представлены позже.
После того как Чешские железные дороги в сотрудничестве с польскими запустили на рубеже этого и прошлого годов новую международную линию поездов Ex32 Прага — Пардубице — Вроцлав — Гдыня, связь между двумя соседними странами снова будет расширена, а чехи смогут отправиться в привычное место отдыха по железной дороге без пересадок после того, как в прошлом году компания Regiojet не запустила регулярные летние прямые поезда в Хорватию.
PKP Intercity — крупнейший оператор пассажирских железнодорожных перевозок в Польше, который соединяет все крупные города и популярные туристические направления в Польше и различных странах Европы.