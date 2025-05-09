Число иностранных туристов в Чехии слегка выросло
9 мая 2025
15:00
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В первом квартале этого года в отелях, пансионатах и кемпингах Чехии остановилось 4,15 миллиона туристов, что на 1,4% больше, чем в том же периоде прошлого года. Увеличилось количество как иностранных, так и чешских гостей. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в пятницу Чешским статистическим управлением (ČSÚ).
«Межгодовой рост числа прибытий на 1,4% был поддержан количеством как внутренних, так и иностранных туристов. В наблюдаемых заведениях разместились 2,2 млн резидентов, а из-за рубежа в Чехию прибыли два миллиона посетителей», — сообщил Роман Микула из ČSÚ.
Число иностранных гостей в объектах массового размещения увеличилось на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число внутренних туристов выросло на 1%.
С января по март посетители провели в объектах размещения 10,5 млн ночей, что представляет собой рост на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В региональном разрезе общее число гостей, разместившихся в общественных местах проживания в первом квартале этого года, сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года только в Центральном, Южноморавском, Пльзнем и Южночешском краях. Остальные регионы продемонстрировали рост.
Наибольший годовой рост числа размещенных туристов был зафиксирован в Пардубицком крае, далее в Краловогоградском, Моравско-Слезском и Либерецком. Количество ночевок увеличилось в большинстве регионов, наиболее значительно в Пардубицком, Устецком и Моравско-Слезском краях. Снижение было зафиксировано в Центральном, Южном, Южноморавском, Πльзеньском и Оломоуцком краях, а также в регионе Высочина.
В то время как в указанный период количество посетителей отелей, туристических хостелов и коттеджных поселков возросло, в пансионатах и кемпингах проживало несколько меньше людей по сравнению с первым кварталом прошлого года.
В общественных местах размещения было зарегистрировано на 1,9% больше иностранных гостей, чем за аналогичный период прошлого года. Из общего числа иностранцев больше всего туристов было из Германии — 453 тысячи, далее из Польши, Словакии, Великобритании и Северной Ирландии, а также более 100 тысяч посетителей прибыло из Италии.
Наибольший рост числа прибытий из десяти стран, вошедших в первую десятку, показали Польша, Великобритания и Северная Ирландия, а также Украина. Наибольший годовой прирост числа гостей и ночевок был зафиксирован у туристов из Израиля.