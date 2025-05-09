Число иностранных туристов в Чехии слегка выросло

Новости и статьи 9 мая 2025 15:00 454

В первом квартале этого года в отелях, пансионатах и кемпингах Чехии остановилось 4,15 миллиона туристов, что на 1,4% больше, чем в том же периоде прошлого года. Увеличилось количество как иностранных, так и чешских гостей. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в пятницу Чешским статистическим управлением (ČSÚ).