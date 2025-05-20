Прага хочет установить на Староместской площади экран для трансляции чемпионата мира по хоккею

Магистрат одобрил возможность поболеть на площади у большого экрана в случае, если чешская хоккейная сборная выйдет в полуфинал или даже в финал, либо в борьбу за бронзу, сообщил член совета Антонин Клеканда (STAN). По информации магистрата, в настоящее время ведется переговоры с Чешским телевидением о предоставлении прав, поэтому трансляция будет сопровождаться комментариями. Организацией мероприятия займется городская компания Taiko.









Большой экран для трансляции хоккея мэрия установила на Староместской площади и в прошлом году, когда чемпионат мира по хоккею проходил в Чехии. В прошлом году чешские хоккеисты завоевали титул чемпионов мира.

Полуфинал должен состояться в этом году в субботу, 24 мая, в 14:20 или 18:20, за третье место хоккеисты будут бороться в воскресенье, 25 мая, в 15:20, а финал также состоится в воскресенье, в 20:20. Хоккейный чемпионат начался в этом году в шведском Стокгольме и датском Хернинге 9 мая.