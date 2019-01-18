Как нестандартно провести выходные, если вы в Чехии

Наше предложение: настоящая сибирская баня, отдых в релакс-центре, минеральная вода прямо из скважины, прогулки по природному парку и деревне мастеров, этномузей, музей ретро-мотоциклов и, конечно, местный пивовар. И все это вас ждет всего лишь в 25 минутах езды от центра Праги – в сказочном поселке Керско.

Прежде всего поселок Керско знаменит тем, что там жил и написал свои самые выдающиеся произведения чешский прозаик 20 века Богумил Грабал. А по одному из его произведений именно в Керско, в легендарном чешском ресторане «Гаенка» (Hájenka), режиссер Йиржи Мензел снял фильм «Праздник подснежников» (Slavnosti sněženek).

Керско – это часть поселка Градиштко в районе чешского Нимбурка на берегу реки Эльбы. Постоянных жителей мало, всего около 300 человек. Поэтому спокойствие и отдых от городской суеты найти там не составляет никаких проблем. С одним из новых постояльцев мы познакомились совсем недавно и хотим вам о нем рассказать. Итак, Евгений Иванович. Этот человек обогатил Керско новым природным релакс-центром.

Релакс-центр был построен в 2018 году, занимает большую территорию в половину гектара. Главная изюминка – настоящая сибирская баня, которую построили из ангарской сосны, привезенной прямо с севера России. Сибирская она еще и потому, что в ней стоит настоящая банная печь с закрытой каменкой.

Евгений Иванович с семьей переехал из Москвы. Баня для него всегда была чем-то особенным, он ее любил, уважал и мечтал иметь свою собственную.

Евгений Иванович: «Мы с семьей посчитали, что Керско – это идеальное место для осуществления нашей задумки. Ведь оно находится всего в 25 минутах от Праги, вокруг лес, природа, река. Настоящий курорт! А что говорить о том, что на территории нашего релакс-центра даже есть собственная скважина с минеральной водой?! Наши гости могут здесь провести незабываемые выходные, ну а мы здесь проводим незабываемый каждый день».

В релакс-центре расположено несколько уютных домиков со всем необходимым для отдыха всей семьей. А в шаговой доступности находятся два ресторана и пивовар. Разнообразить свой отдых в релакс-центре можно знакомством с достопримечательностями в окрестностях Керско. К примеру, можно отправиться на экскурсию в удивительный комплекс Botanicus со стилизованной средневековой деревней мастеров и прекрасным английским парком, в этномузей Сканзен Преров или же в музей ретро-мотоциклов и велосипедов. Одним словом, скучать вам здесь точно не дадут!

Кстати, в релакс-центре позаботились и о тех, кому противопаказаны высокие температуры и влажность. В бане сделали инфракрасную сауну. Вообще, особенность сибирской бани в том, что температура в ней не должна быть высокой, максимум 80 градусов. Соответственно, влажность должна составлять около 40%. В бане же Евгения Ивановича выдержаны оптимальные параметры парной бани: температура 60 градусов, влажность 60%. Это очень комфортно для тела: поры открываются, организм очищается от шлаков, что свойственно русской бане. При температуре более 80 градусов поры закрываются из-за стресса и не происходит очищение организма от шлаков.

Добраться до лесной деревни Керско из Праги можно двумя способами: на машине по дороге в направлении Подебрад или на автобусе № 398 от остановки метро Černý Most.

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Подробная информации о релакс-центре и сибирской бане – на официальном сайте relaxclubkersko.cz или в instagram: instagram.com/banyapraha/.

Желаем вам приятного отдыха!

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