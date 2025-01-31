Как изменится движение поездов дальнего следования со среды по понедельник в связи с Пасхой
15 апреля 2025
18:00
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ČD активизирует движение поездов дальнего следования во время предстоящих пасхальных праздников. Составы повышенной вместимости будут курсировать со среды по понедельник на маршрутах между Прагой и Пльзнем, Ческе-Будеёвице, Градец-Кралове, Остравой, регионом Словацко и Брно. В связи с возросшим интересом к путешествиям, людям все же следует своевременно бронировать места, а пассажирам без брони — следовать так называемым индикаторам, которые предупреждают об очень загруженных маршрутах.
Пассажирам также рекомендуется пользоваться поездами в непиковое время или более короткими региональными рейсами, которые менее загружены. Это касается, прежде всего, поездок около Праги, например, в Бероун, Колин, Бенешов-у-Праги и другие близлежащие к столице места.
По данным ČD, индикатор-«светофор» будет указывать на загруженность конкретного направления в поисковых системах.
«Для поездов, отмеченных красным символом, или даже сообщением о том, что практически все места зарезервированы, следует ожидать очень высокой заполняемости и минимального количества свободных мест», — заявили в компании.
«Для поездов, отмеченных красным символом, или даже сообщением о том, что практически все места зарезервированы, следует ожидать очень высокой заполняемости и минимального количества свободных мест», — заявили в компании.
Пасхальный период традиционно является одним из самых загруженных с точки зрения путешествий. С 2016 года Страстная пятница в Чехии является государственным праздником, что означает четыре выходных дня подряд, включая сами выходные и пасхальный понедельник. Школьники также отдыхают с четверга.
Помимо Пасхи, перевозчик расширяет свои услуги на Рождество, перед летними каникулами или во время крупных спортивных мероприятий.
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