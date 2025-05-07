Города, дружественные к иностранцам? Прага в числе худших
7 мая 2025
12:30
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Переехать за границу и начать новую жизнь часто бывает непросто. Однако есть места, где экспаты, то есть люди, проживающие за пределами своей родной страны, принимаются положительно. Согласно новому рейтингу, самыми дружелюбным к иностранцам городами являются Малага, Мехико, Аликанте и Валенсия. Напротив, худшим в рейтинге является Мюнхен (53-е место), не слишком хорошо себя показала и Прага, занявшая 43-е место.
Рейтинг, составленный порталом InterNations, возглавила испанская Малага. Восемь из десяти экспатов заявили, что чувствуют себя желанными среди местных жителей, а 67% респондентов считают, что с ними легко подружиться. Иностранцы отмечают солнечный климат и радушный характер людей, а 78% опрошенных считают, что к культуре Малаги легко привыкнуть. Об этом сообщает сервис Daily Mail.
Отличные отзывы у экспатов и о Мехико, где более половины респондентов чувствуют себя желанными гостями. «Я очень ценю открытость и гостеприимство мексиканцев. Мне нравится фантастическая общественная жизнь», — цитирует Daily Mail француза, живущего в мексиканской столице.
Кто такой экспат?
Слово «экспат», от латинского expatriatus, обозначает человека, который живет за пределами своей родной страны. Это может быть человек, который живет за границей в течение ограниченного периода времени, но этот период может быть и весьма долгим. Причиной переезда чаще всего является работа.
Далее следуют испанские города Аликанте и Валенсия, эмират Рас-эль-Хайма, Бангкок, Мадрид, Панама, Найроби и оманский Маскат. В рейтинге также присутствуют Дублин, Сидней, Лиссабон, Нью-Йорк, Барселона и Варшава.
Германия провалилась
Наименее дружелюбным городом для экспатов стал Мюнхен. Плохо себя показали и другие немецкие мегаполисы, такие как Гамбург, Берлин, Франкфурт и Кельн. Даже швейцарские Цюрих и Базель не входят в число самых гостеприимных мест для иммигрантов.
Согласно опросу, экспаты в Мюнхене и Гамбурге испытывают трудности с адаптацией. «Трудно наладить какие-либо социальные контакты с местными жителями», — сказал об Мюнхене итальянский респондент. Берлин, хотя и значительно лучше с точки зрения социальной жизни, все же входит в число наименее гостеприимных городов для экспатов.
С точки зрения дружественной атмосферы относительно плохо выглядит и Прага, которая занимает упомянутое 43-е место. Однако в рейтинге не указано, какие аспекты принесли чешской столице такую оценку.
Отличные отзывы у экспатов и о Мехико, где более половины респондентов чувствуют себя желанными гостями. «Я очень ценю открытость и гостеприимство мексиканцев. Мне нравится фантастическая общественная жизнь», — цитирует Daily Mail француза, живущего в мексиканской столице.
Кто такой экспат?
Слово «экспат», от латинского expatriatus, обозначает человека, который живет за пределами своей родной страны. Это может быть человек, который живет за границей в течение ограниченного периода времени, но этот период может быть и весьма долгим. Причиной переезда чаще всего является работа.
Далее следуют испанские города Аликанте и Валенсия, эмират Рас-эль-Хайма, Бангкок, Мадрид, Панама, Найроби и оманский Маскат. В рейтинге также присутствуют Дублин, Сидней, Лиссабон, Нью-Йорк, Барселона и Варшава.
Германия провалилась
Наименее дружелюбным городом для экспатов стал Мюнхен. Плохо себя показали и другие немецкие мегаполисы, такие как Гамбург, Берлин, Франкфурт и Кельн. Даже швейцарские Цюрих и Базель не входят в число самых гостеприимных мест для иммигрантов.
Согласно опросу, экспаты в Мюнхене и Гамбурге испытывают трудности с адаптацией. «Трудно наладить какие-либо социальные контакты с местными жителями», — сказал об Мюнхене итальянский респондент. Берлин, хотя и значительно лучше с точки зрения социальной жизни, все же входит в число наименее гостеприимных городов для экспатов.
С точки зрения дружественной атмосферы относительно плохо выглядит и Прага, которая занимает упомянутое 43-е место. Однако в рейтинге не указано, какие аспекты принесли чешской столице такую оценку.