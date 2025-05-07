Города, дружественные к иностранцам? Прага в числе худших

Новости 420on 7 мая 2025 12:30 938

Переехать за границу и начать новую жизнь часто бывает непросто. Однако есть места, где экспаты, то есть люди, проживающие за пределами своей родной страны, принимаются положительно. Согласно новому рейтингу, самыми дружелюбным к иностранцам городами являются Малага, Мехико, Аликанте и Валенсия. Напротив, худшим в рейтинге является Мюнхен (53-е место), не слишком хорошо себя показала и Прага, занявшая 43-е место.