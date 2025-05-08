8 мая в Чехии – государственный праздник, то есть выходной день. Уже только этот факт делает большинство людей счастливыми, поэтому вдаваться в подробности они не хотят. Однако есть и более любопытные граждане, которые берут календарь или заходят в «Википедию» и читают, что 8 мая в Чешской Республике отмечают День освобождения от фашизма.



В новых чешских календарях можно увидеть, что 8 мая – это День победы. Как бы ни называли этот праздник, все знают, что он связан с концом Второй мировой войны. Тогда почему в России и странах бывшего Советского Союза День победы празднуют 9 мая, а в Чехии 8-го? Когда отмечать этот праздник правильнее? Попытаемся ответить на эти вопросы в данной статье.



Часовые пояса всему виной



В Европе концом войны считается капитуляция немецких войск в мае 1945 года. Соответствующий акт вступил в силу 8 мая в 23:01 по времени центральной Европы. Это соответствовало одной минуте после полуночи 9 мая по московскому времени. Поэтому большинство освобожденных и победивших стран Днем победы считают 8 мая, а в странах бывшего Советского Союза – это 9 мая.





Как известно, после капитуляции немецкой армии война не окончилась полностью. В разных частях Европы боя велись еще около недели, а на азиатской территории война длилась еще несколько месяцев. Но вернемся к празднованию официального окончания войны в Чехии.

Споры о Дне победы в Чехословакии в послевоенное время



Это может показаться странным, но в первые послевоенные годы конец войны не был в Чехословакии ни государственным праздником, ни даже памятным днем. Это не значит, что чехи и словаки не придавали значения концу нацистского террора. Просто послевоенные политики не могли договориться, на какой день лучше назначить празднование.



День освобождения республики 5 мая (день начала пражского восстания). Так, правительство не могло договориться с президентом: отмечать День победы 9 или 5 мая. О 8-м числе речь тогда даже не шла. Поэтому некоторые жители Чехии праздновали этот день 8 мая, коммунисты – 9 мая, а некоторые не праздновали вообще.

Впервые правительство Народного фронта начало заниматься государственными праздниками в начале сентября 1945 года. Министры предложили праздновать День Победы, как и в России, 9 мая, но президент Бенеш решил отмечать его как5 мая (день начала пражского восстания). Так, правительство не могло договориться с президентом:. О 8-м числе речь тогда даже не шла. Поэтому некоторые жители Чехии праздновали этот день 8 мая, коммунисты – 9 мая, а некоторые не праздновали вообще.

Только в ноябре 1951 года политики решили принять манифест благодарности освободителям – советским солдатам – и приняли закон «О государственном празднике, о выходных, памятных и знаменательных днях». В соответствии с ним, 9 мая было назначено Днем освобождения Чехословакии Советской армией. Этой формулировкой было ясно сказано, чьей заслугой является окончание нацистской оккупации и всей войны, причем более 10 лет правительство старалось всячески умолчать о заслугах и жертвах со стороны западных Союзников. Таким образом этот праздник в Чехословакии отмечали почти 40 лет.



Превращение Дня освобождения в День победы в Чехии после бархатной революции



Днем освобождения от фашизма. В такой формулировке никого конкретно не называли освободителем. Акцент сделали на то, ОТ КОГО было освобождено государство. Однако изменения на этом не закончились.

После первых демократических выборов чешские политики начали перерабатывать список государственных праздников и памятных дней. Некоторые праздники исчезли, другие появились, третьи изменили название. Так, 9 мая стало. В такой формулировке никого конкретно не называли освободителем. Акцент сделали на то, ОТ КОГО было освобождено государство. Однако изменения на этом не закончились.

Уже в мае 1990 году депутат Милош Земан выступил с предложением изменить не только название праздника, но и его дату. Предложение отменили, но через год Земан вновь выступил с тем же требованием. После дебатов празднование было перенесено на 8 мая.



В новом тысячелетии в Чехии был принят новый закон о государственных праздниках. В его рамках название праздника окончания войны было сокращено до «8 мая – День освобождения» из-за оговорок по поводу названия идеологии оккупационного режима. 5 мая назвали знаменательным днем (Майское восстание чешского народа).



В 2004 году 8 мая в Чехии официально назвали Днем победы. Из-за нескольких смен названий в чешских и местных русскоязычных источниках до сих пор используются разные варианты: День победы, День освобождения и День освобождения от фашизма. Как бы то ни было, значение праздника все равно остается неизменным. В этот день мы чтим память погибших и сражавшихся против нацистской угрозы во Второй мировой войне.