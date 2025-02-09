ГЛАВНАЯ > КУЛЬТУРА > ПУТЕШЕСТВИЯ

Европейские туристы решили не ехать в США

Новости и статьи
16 апреля 2025
17:00
332
После возвращения Дональда Трампа в Белый дом число европейских туристов, отправляющихся в Соединенные Штаты, сократилось примерно на 20%.
Число путешественников из Западной Европы, останавливающихся в США хотя бы на одну ночь, в марте упало на 17% по сравнению с годом ранее, свидетельствуют статистические данные Министерства торговли США. Количество туристов, направляющихся в США из таких стран, как Ирландия, Норвегия и Германия, за тот же период снизилось более чем на 20%.

Эта тенденция может представлять угрозу для американской туристической индустрии, которая ежегодно приносит экономике США около 2,9 триллиона долларов (64 триллиона крон).

В марте общее число иностранных туристов, посетивших США, упало на 12% в годовом исчислении, что стало самым резким падением с тех пор, как в 2021 году туристическая отрасль столкнулась с ограничениями, вызванными пандемией ковида.

Согласно другому анализу, проведенному Tourism Economics, входящей в состав Oxford Economics, в этом году число прибытий иностранных туристов сократится на 9,4%, что обусловлено 20-процентным падением числа туристов из Канады.

Снижение интереса к авиаперелетам в США стало очевидным с начала года. Напротив, спрос на перелеты в Азию растет.

Уменьшение количества билетов в США составляет около 15% и касается в основном таких популярных направлений, как Нью-Йорк, Майами, Лос-Анджелес и Чикаго. Вероятно, это связано с более высокими ценами на услуги в Северной Америке. Повысить интерес к полётам в США может прямой маршрут Прага — Нью-Йорк, который начнет осуществляться с мая.

Тенденция к понижению интереса со стороны европейских туристов связана с ужесточением иммиграционных правил администрацией Трампа. Это заставило Великобританию, например, обновить свои рекомендации гражданам, отправляющимся в США, предупредив их о необходимости соблюдать все въездные, визовые и другие условия въезда, иначе им грозит «арест или задержание».

Еще одна причина — инфляция выше 2%, которая делает путешествия более дорогими при всё ещё относительно сильном долларе.

Но за нежеланием некоторых туристов путешествовать по США в данный момент могут стоять и политические причины. В частности, недавно объявленные высокие тарифы, которые нанесут ущерб экономике стран, включая вышеупомянутые Канаду и Германию. Трамп даже говорил о присоединении Канады к США, а также выражал интерес к Гренландии.

У США нет планов по ужесточению условий въезда для туристов. Таким образом, онлайн-регистрация ESTA или подача заявления на визу в посольство по-прежнему актуальны. Ежегодно США посещают тысячи чешских туристов. В прошлом году их было 123 000, что на 12% больше, чем в 2023 году.
США Европа туристы
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
15 АПРЕЛЯ 2025
409
ПУТЕШЕСТВИЯ
КАК ИЗМЕНИТСЯ ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДОВ ДАЛЬНЕГО СЛЕДОВАНИЯ СО СРЕДЫ ПО ПОНЕДЕЛЬНИК В СВЯЗИ С ПАСХОЙ
20:30
9 АПРЕЛЯ 2025
4861
ПУТЕШЕСТВИЯ
ПРАГА — ВТОРОЙ САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ ГОРОД ДЛЯ БРИТАНЦЕВ НА ДЛИННЫЕ ВЫХОДНЫЕ
13:00
6 АПРЕЛЯ 2025
4035
ПУТЕШЕСТВИЯ
КУДА ЧЕХИ ПОЛЕТЯТ НА ПАСХУ В ЭТОМ ГОДУ? ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ТУРИЗМА
21:00
3 АПРЕЛЯ 2025
1512
ПУТЕШЕСТВИЯ
АВТОБУСЫ СНОВА НАЧНУТ ВОЗИТЬ ТУРИСТОВ ПОД ЕШТЕД В НАЧАЛЕ АПРЕЛЯ
21:00
1 АПРЕЛЯ 2025
13100
ПУТЕШЕСТВИЯ
ДРУЗЬЯ ИЗ ЧЕХИИ ОХОТЯТСЯ ЗА ДЕШЕВЫМИ АВИАБИЛЕТАМИ. ЗА СМЕШНЫЕ СУММЫ ОНИ СЛЕТАЛИ НА ДРУГОЙ КОНЕЦ ПЛАНЕТЫ
21:00
31 МАРТА 2025
13313
ПУТЕШЕСТВИЯ
ЧЕХИ СНОВА ШТУРМУЮТ ПРАГУ: СТОЛИЦА ОБОГНАЛА ВСЕ РЕГИОНЫ ПО ТУРИЗМУ
15:00
29 МАРТА 2025
17788
ПУТЕШЕСТВИЯ
ЗАБУДЬТЕ О САМОЛЕТЕ. ИЗ ЧЕХИИ МОЖНО ДОБРАТЬСЯ ДО МНОГИХ ПУНКТОВ НАЗНАЧЕНИЯ ДЕШЕВЛЕ НА ПОЕЗДАХ
21:00
21 МАРТА 2025
1201
ПУТЕШЕСТВИЯ
ЮЖНОЧЕШСКИЙ ГОРНОЛЫЖНЫЙ КУРОРТ ЛИПНО И АВСТРИЙСКИЙ ХОХФИХТ ЗАВЕРШАТ ГОРНОЛЫЖНЫЙ СЕЗОН
14:00
18 МАРТА 2025
2397
ПУТЕШЕСТВИЯ
ЛЕТОМ ПРАЖСКИЙ АЭРОПОРТ ПРЕДЛОЖИТ 165 НАПРАВЛЕНИЙ, ОЖИДАЯ РЕКОРДНЫЙ СЕЗОН
16:30
17 МАРТА 2025
9188
ПУТЕШЕСТВИЯ
ЧЕХИ МАССОВО УЛЕТАЮТ В ЭКЗОТИЧЕСКИЕ СТРАНЫ: СПРОС ВЫРОС В НЕСКОЛЬКО РАЗ ПО СРАВНЕНИЮ С ДОПАНДЕМИЙНЫМ ВРЕМЕНЕМ
18:00
14 МАРТА 2025
1728
ПУТЕШЕСТВИЯ
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КАТАНИЯ НА ЛЫЖАХ СУЖАЮТСЯ, НО КРУПНЫЕ КУРОРТЫ ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТАТЬ
11:30
13 МАРТА 2025
2290
О ПРАГЕ
В ЭТОМ ГОДУ В ПРАГЕ ПОЯВИТСЯ РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО МАГАЗИНОВ КЛАССА ЛЮКС
13:00
1 МАРТА 2025
4569
ПУТЕШЕСТВИЯ
ОБМЕНИВАТЬ ДЕНЬГИ НА ОТПУСК СТОИТ УЖЕ СЕЙЧАС, ЭКСПЕРТЫ ГОВОРЯТ, ЧТО КРОНА БУДЕТ СЛАБЕТЬ
21:00
25 ФЕВРАЛЯ 2025
2904
О ЧЕХИИ
БОЛЬШИНСТВО ЧЕХОВ ХОТЯТ ИЗУЧАТЬ РУССКИЙ ЯЗЫК В НАЧАЛЬНЫХ ШКОЛАХ. ОДНАКО УРОКИ БУДУТ ОТМЕНЕНЫ
13:00
9 ФЕВРАЛЯ 2025
10588
ПУТЕШЕСТВИЯ
ЖИТЕЛЬ ЧЕХИИ ИЗОБРЕЛ САМОЕ ПОЛЕЗНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ТЕЛЕФОНА