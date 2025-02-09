Европейские туристы решили не ехать в США

Число путешественников из Западной Европы, останавливающихся в США хотя бы на одну ночь, в марте упало на 17% по сравнению с годом ранее, свидетельствуют статистические данные Министерства торговли США. Количество туристов, направляющихся в США из таких стран, как Ирландия, Норвегия и Германия, за тот же период снизилось более чем на 20%.





Эта тенденция может представлять угрозу для американской туристической индустрии, которая ежегодно приносит экономике США около 2,9 триллиона долларов (64 триллиона крон).





В марте общее число иностранных туристов, посетивших США, упало на 12% в годовом исчислении, что стало самым резким падением с тех пор, как в 2021 году туристическая отрасль столкнулась с ограничениями, вызванными пандемией ковида.





Согласно другому анализу, проведенному Tourism Economics, входящей в состав Oxford Economics, в этом году число прибытий иностранных туристов сократится на 9,4%, что обусловлено 20-процентным падением числа туристов из Канады.





Снижение интереса к авиаперелетам в США стало очевидным с начала года. Напротив, спрос на перелеты в Азию растет.





Уменьшение количества билетов в США составляет около 15% и касается в основном таких популярных направлений, как Нью-Йорк, Майами, Лос-Анджелес и Чикаго. Вероятно, это связано с более высокими ценами на услуги в Северной Америке. Повысить интерес к полётам в США может прямой маршрут Прага — Нью-Йорк, который начнет осуществляться с мая.





Тенденция к понижению интереса со стороны европейских туристов связана с ужесточением иммиграционных правил администрацией Трампа. Это заставило Великобританию, например, обновить свои рекомендации гражданам, отправляющимся в США, предупредив их о необходимости соблюдать все въездные, визовые и другие условия въезда, иначе им грозит «арест или задержание».





Еще одна причина — инфляция выше 2%, которая делает путешествия более дорогими при всё ещё относительно сильном долларе.





Но за нежеланием некоторых туристов путешествовать по США в данный момент могут стоять и политические причины. В частности, недавно объявленные высокие тарифы, которые нанесут ущерб экономике стран, включая вышеупомянутые Канаду и Германию. Трамп даже говорил о присоединении Канады к США, а также выражал интерес к Гренландии.





У США нет планов по ужесточению условий въезда для туристов. Таким образом, онлайн-регистрация ESTA или подача заявления на визу в посольство по-прежнему актуальны. Ежегодно США посещают тысячи чешских туристов. В прошлом году их было 123 000, что на 12% больше, чем в 2023 году.