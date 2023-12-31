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Незабываемый опыт в Крконоше — какие активности предлагает заповедник

Александр Титов
1 января 2024
22:30
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Крконоше (Krkonoše) самые высокие горы в Чехии. В 1963 году был основан Крконошский национальный парк, который в 1992 году попал в список «памятников природы» под охраной ЮНЕСКО. Ценность биосферного заповедника «Крконоше» заключается в уникальности его природы и географического положения. Крконоше (Krkonoše) расположились на «перекрестке», на котором встречаются воздушные массы из Атлантики и Арктики, поэтому на склонах эти удивительных гор господствуют северные и северо-западные ветра, достаточно прохладная погода и частые атмосферные осадки.
Основная миссия Крконошского национального парка не только сохранить уникальность природы и улучшить состояние окружающей среды на данной территории,  но и предоставить все условия для развития туристического движения на чешской земле.  Все места, предназначенные для туристов и экстремальных «ребят», жаждущих адреналина, ограждены. Переход между безопасными зонами запрещен.
 
Огромное количество пеших тропинок и велосипедных дорожек проведут вас по самым интересным местам Крконош.  Горы подарят минуты радости не только велосипедистам, но и любителям сплавляться по рекам. Горные реки «Йизера» (Jizera)  и «Лабе» (Labe)  приютят на своих водах любителей рафтинга. Почитатели параглайдинга (полет на параплане) в зимнее и летнее время могут использовать специальные взлетные и посадочные площадки на «Черной Горе» (Černá hora), в Горных Мисечках (Horní Mísečkу) – Медведин (Medvědín), на Плани (Pláň) и на «Лысой Горе» (Lysá Hora).
 
Кроме того Крконоше – это просто «рай» для лыжников. Помимо трасс для беговых лыж, для съезда с гор, оборудованы трассы для ски-альпинизма и места для легального занятия сноукайтингом.
 
Летний и зимний отпуск можете провести тут в знаменитых туристических центрах как Гарахов (Harrachov), Пец под Снежкой (Pec pod Sněžkou), Шпиндлерув Млын (Špindlerův Mlýn), Янске Лазне(Janské Lázně), Врхлабе (Vrchlabí), Рокитнице над Йизерой (Rokytnice nad Jizerou), Мала и Велка Упа (Malá Úpa a Velká Úpa). 

Если такие большие центры покажутся не самыми подходящими для отдыха, вы можете выбрать центры поменьше, такие как Бенецко (Benecko), Витковице (Vítkovice), Горни и Долни Мисечки (Horní a Dolní Mísečky), Горны Маршов (Horní Maršov), Черны Дул (Černý Důl). Проживание обычно предлагается в домиках, апартаментах, горных домиках и отелях, пансионах и проживание в доме у хозяина.
 
Снежка (Sněžka), Обржи Дул (Obří Důl) – «Огромная долина», «Снежные ямы» (Sněžné jámy), потоки реки Лабе (Labe), Мумлавский водопад – все эти достопримечательности Крконош вы просто обязаны посетить. В горах вы можете отпраздновать любой праздник: день рождения, Новый Год или Рождество. 
 
Кроме посещения гор, вы так же сможете насладиться конной прогулкой, посетить местный зоопарк, а также поучаствовать в настоящем сафари в Дворже Кралове над Лабем (Dvoře Králové nad Labem).
Горнолыжные курорты Чехия

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