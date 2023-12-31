Незабываемый опыт в Крконоше — какие активности предлагает заповедник

Александр Титов 1 января 2024 22:30 16848

Крконоше (Krkonoše) самые высокие горы в Чехии. В 1963 году был основан Крконошский национальный парк, который в 1992 году попал в список «памятников природы» под охраной ЮНЕСКО. Ценность биосферного заповедника «Крконоше» заключается в уникальности его природы и географического положения. Крконоше (Krkonoše) расположились на «перекрестке», на котором встречаются воздушные массы из Атлантики и Арктики, поэтому на склонах эти удивительных гор господствуют северные и северо-западные ветра, достаточно прохладная погода и частые атмосферные осадки.