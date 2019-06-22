Как отметить Святоянскую ночь, или Иван Купала на чешский лад

В эти выходные нас ждет волшебная летняя ночь, когда самое время смотреть вещие сны, прыгать через костер и искать цветущий папоротник.

В Чехии ее называют Святоянской – в честь Иоанна Крестителя, хотя в празднике больше языческого, чем христианского. В других странах она известна как Купальская ночь, или ночь в канун Ивана Купалы. Итак, готовимся чествовать наивысший расцвет природы через пару дней после летнего солнцестояния и накануне Рождества Иоанна Предтечи, в ночь с 23 на 24 июня по юлианскому календарю, хотя начать стоит днем, и мы объясним, почему.

Традиция жечь костры в Чехии в Святоянскую ночь отмерла довольно давно: этот обычай закрепился за «чародейницами» — Вальпургиевой, или, по-чешски, Филипоякубской ночью (30 апреля). Искать цветок папоротника, даже если за это сулят клады и возможность стать невидимкой, — занятие малоперспективное. Поэтому нынешние чехи, желая приобщиться к празднику, идут по более простому пути: собирают луговые цветы и плетут из них венки. Собираетесь за город или просто погулять в парке? Предлагаем присоединиться к этой традиции и сплести венок Святого Яна. Чтобы он был «настоящим», нужно соблюсти несколько правил.

Девять растений

По традиции, в святоянский венок должны войти девять трав и цветов (в крайнем случае — семь), список которых четко определен, хотя различается в разных районах Чехии. В различных комбинациях в него входят тимьян, зверобой, полынь, донник, очиток, ромашка, василек, гвоздика, вербена, белена, смолка, а также колокольчики, фиалки и даже дикие розы. Собрать их нужно самостоятельно и при этом не разговаривать, не смеяться и не оглядываться. Плетут венок тоже в тишине, после заката.

Гадания и поверья

На этом связанные с венком традиции не заканчиваются. В давние времена девушки могли бросить свой венок в воду, чтобы у парней был шанс проявить заинтересованность. Еще один вариант — на ночь положить его под подушку, чтобы увидеть во сне суженого. Святоянские цветы не принято выбрасывать: после того как они засохли, их следует сжечь, чтобы избавиться от неудач и печалей на год вперед. Наконец, многие из входящих в венок растений — лекарственные, и раньше считалось, что при сборе в правильный день их целебная сила увеличивалась.

Кстати, есть еще один простой способ любовного гадания в ночь Святого Яна — на ромашке. Обрывая лепестки, чешские девушки говорили не «любит — не любит», а по очереди произносили «изба — сад — поместье — мельница», чтобы узнать, где они встретят будущего мужа.

Ночь Ивана Купалы в Ботаническом саду

Для тех, кто хочет побольше узнать о традициях праздника, пражский Ботанический сад подготовил на субботу, 22 июня, специальную программу. Ее участникам расскажут об обычаях Святоянской ночи и, конечно же, о «волшебных» цветах и травах, дети научатся делать праздничные фонарики, а после заката всех ждет зажжение традиционного костра.