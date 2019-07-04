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Кирилл, Мефодий и Ян: кому Чехия обязана длинными летними выходными

Кирилл, Мефодий и Ян: кому Чехия обязана длинными летними выходными

Дмитрий Иволга 586 0
На начало июля приходятся сразу два государственных праздника. О том, что, как и почему отмечают в Чешской Республике 5 и 6 июля, читайте в этой статье.
Фото: Альфонс Муха. Проповедь Яна Гуса в Вифлеемской часовне
Кирилл, Мефодий и Ян: кому Чехия обязана длинными летними выходными

5 июля в Чехии отмечают День Кирилла и Мефодия (по-чешски праздник называется Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje), 6 июля — День памяти Яна Гуса (Den upálení mistra Jana Husa), сожженого в этот день за свои убеждения 604 года назад.

Работаем или отдыхаем?

Оба эти дни — нерабочие, но один из них в 2019 году выпадает на субботу. Так как в Чехии нет традиции переносить выходные, отдохнуть удастся только три дня подряд. Оба праздника не относятся к списку тех, когда по закону должны закрываться крупные магазины, как, например, Сочельник, Пасхальный понедельник или День победы.

5 июля — день основателей славянской письменности

Имена Кирилла (827-869) и Мефодия (815-885), пожалуй, известны всем, кто говорит на русском языке и пользуется кириллическим алфавитом. Чем же греческие братья-просветители связаны с Чехией? Тем, что они помогли распространить христианскую веру в Великой Моравии — государстве, которое включало в себя территории современных Чехии, Словакии, Венгрии и малую часть Польши и Украины.

Кирилл и Мефодий

Кирилл и Мефодий. Фрагмент литографии Яно Кёлера

В Великую Моравию Кирилла (который изначально носил имя Константин и сменил его незадолго до смерти при постриге в монахи) и Мефодия (в миру Михаила) в 863 году отправил из Константинополя Папа Римский. Сделал он это по просьбе правителя Моравской империи Ростислава, который остался недоволен миссионерами, настаивавшими на проведения богослужений на греческом и латыни и отпугивавших этим потенциальных прихожан. 

Миссия выполнима

Считается, что братья впервые ступили на землю Моравии 5 июля. Их миссия оказалась успешной: аристократия и простой народ охотно посещали богослужения на понятном им славянском языке и отказывались от языческих верований. Кирилл и Мефодий нашли среди местных жителей подходящих кандидатов на роль священников и провели их обучение. 

Альфонс Муха

Альфонс Муха. Введение славянской литургии

После смерти брата в 869 году Мефодий продолжил миссионерскую деятельность. Уже в статусе епископа он доставил в Великую Моравию письмо, в котором папа римский разрешил богослужения на славянском языке, если сначала текст будет читаться на латыни. Однако после смерти Мефодия в 885 году его противникам удалось добиться запрета славянской письменности в Моравии, и многие его ученики были казнены.

Празднества

Самые масштабные празднования проходят в городе Велеград на границе со Словакией, который считается преемником полумифического Велиграда, столицы Моравской империи. Кульминацией храмового праздника в базилике Вознесения девы Марии и святых Кирилла и Мефодия становится торжественная месса. В последние годы праздник в Велеграде не обходится без благотворительного Вечера доброй воли с музыкальной программой. Богослужения в этот день проходят во многих других костелах и храмах Чехии.

Велеград

Велеград. Фото Bjalek Michal [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]

День Кирилла и Мефодия в Чехии начали отмечать относительно недавно, немногим более ста лет назад, и есть версия, что этот праздник стал ответом католической общественности на протестантский День Яна Гуса, отмечаемый 6 июля.

Кто такой Ян Гус

Ян Гус (1369-1415) — проповедник и реформатор, национальный герой чешского народа. Уроженец небольшого городка Гусинца у Прахатиц смог не только поступить в Пражский университет и получить степень бакалавра, а потом и магистра искусств, но и стать деканом философского факультета. В 1400-м он принял сан священника и уже в следующем году начал проповедовать в пражском костеле Святого Микулаша, а в 1402 году стал настоятелем и проповедником Вифлеемской часовни. Он читал проповеди на чешском языке, затрагивал темы из повседневной жизни и не боялся критиковать официальную церковь. Особенно резко он выступал против продажи церковных должностей и взимании платы за религиозные таинства. 

Ян Гус

Гус пользовался поддержкой короля Вацлава IV и помог провести Кутногорское соглашение, которое изменило соотношение голосов в университете в пользу чехов. Университет, в где Ян Гус ненадолго занял должность ректора, стал более открытым реформаторским течениям, но начал терять иностранных студентов. Это нашему герою еще могли простить, но после критики в адрес продажи церковью индульгенций на него посыпались проклятия. В Праге запретили проводить церковные обряды, пока в ней присутствовал Ян Гус, и тот уехал из столицы.

Сожжение

В 1414 году Зигмунд Люксембургский пригласил Яна Гуса на церковный собор в Констанце у Боденского озера (территория нынешней Германии), где ему обещали безопасность. Однако Гус, продолживший защищать свои взгляды, был арестован. Он отказался отречься от своих взглядов, был приговорен к смертной казни и сожжен на костре 6 июля 1415 года.

Сожжение Яна Гуса. Рисунок из «Шпицской хроники» Диболда Шиллинга Старшего (1485)

Сожжение Яна Гуса. Рисунок из «Шпицской хроники» Диболда Шиллинга Старшего (1485)

Смерть Яна Гуса стала одним из поводов для Гуситских войн между его последователями-протестантами и католиками.

Память о Яне Гусе

В Праге Яну Гусу установлен памятник на Староместской площади, его имя носят улицы во многих городах Чехии и за рубежом. Тарас Шевченко посвятил Гусу поэму «Еретик», а Федор Тютчев в стихотворении «Гус на костре» назвал его «народа чешского святым учителем, бестрепетным свидетелем о Христе и римской лжи суровым обличителем».

Памятник Яну Гусу в Праге.

Памятник Яну Гусу на Староместской площади. Фото Michal Kmínek [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]

Как отмечают этот праздник

По всей Чешской Республике проходят богослужения, на которых вспоминают Яна Гуса. Центральная служба начнется в пражской Вифлеемской часовне в субботу в 15:00. Каждый год ее транслируют в прямом эфире чешское радио и телевидение. Подобные акции пройдут на родине Гуса в Гусинце и в Таборе, неразрывно связанном с его последователями-гуситами.

Чехия, как известно, одна из самых нерелигиозных стран мира, что отчасти стало следствием затяжных Гуситских войн. Что же делать тем, для кого богослужение и праздник — понятия плохо совместимые? Наслаждаться трехдневными выходными, отправиться за город или воспользоваться нашими советами о том, как провести этот уик-энд в Праге. 

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Темы
Ян Гус праздники история Чехия
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