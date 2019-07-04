Кирилл, Мефодий и Ян: кому Чехия обязана длинными летними выходными

На начало июля приходятся сразу два государственных праздника. О том, что, как и почему отмечают в Чешской Республике 5 и 6 июля, читайте в этой статье.

Фото: Альфонс Муха. Проповедь Яна Гуса в Вифлеемской часовне

5 июля в Чехии отмечают День Кирилла и Мефодия (по-чешски праздник называется Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje), 6 июля — День памяти Яна Гуса (Den upálení mistra Jana Husa), сожженого в этот день за свои убеждения 604 года назад.

Работаем или отдыхаем?

Оба эти дни — нерабочие, но один из них в 2019 году выпадает на субботу. Так как в Чехии нет традиции переносить выходные, отдохнуть удастся только три дня подряд. Оба праздника не относятся к списку тех, когда по закону должны закрываться крупные магазины, как, например, Сочельник, Пасхальный понедельник или День победы.

5 июля — день основателей славянской письменности

Имена Кирилла (827-869) и Мефодия (815-885), пожалуй, известны всем, кто говорит на русском языке и пользуется кириллическим алфавитом. Чем же греческие братья-просветители связаны с Чехией? Тем, что они помогли распространить христианскую веру в Великой Моравии — государстве, которое включало в себя территории современных Чехии, Словакии, Венгрии и малую часть Польши и Украины.

Кирилл и Мефодий. Фрагмент литографии Яно Кёлера

В Великую Моравию Кирилла (который изначально носил имя Константин и сменил его незадолго до смерти при постриге в монахи) и Мефодия (в миру Михаила) в 863 году отправил из Константинополя Папа Римский. Сделал он это по просьбе правителя Моравской империи Ростислава, который остался недоволен миссионерами, настаивавшими на проведения богослужений на греческом и латыни и отпугивавших этим потенциальных прихожан.

Миссия выполнима

Считается, что братья впервые ступили на землю Моравии 5 июля. Их миссия оказалась успешной: аристократия и простой народ охотно посещали богослужения на понятном им славянском языке и отказывались от языческих верований. Кирилл и Мефодий нашли среди местных жителей подходящих кандидатов на роль священников и провели их обучение.

Альфонс Муха. Введение славянской литургии

После смерти брата в 869 году Мефодий продолжил миссионерскую деятельность. Уже в статусе епископа он доставил в Великую Моравию письмо, в котором папа римский разрешил богослужения на славянском языке, если сначала текст будет читаться на латыни. Однако после смерти Мефодия в 885 году его противникам удалось добиться запрета славянской письменности в Моравии, и многие его ученики были казнены.

Празднества

Самые масштабные празднования проходят в городе Велеград на границе со Словакией, который считается преемником полумифического Велиграда, столицы Моравской империи. Кульминацией храмового праздника в базилике Вознесения девы Марии и святых Кирилла и Мефодия становится торжественная месса. В последние годы праздник в Велеграде не обходится без благотворительного Вечера доброй воли с музыкальной программой. Богослужения в этот день проходят во многих других костелах и храмах Чехии.

Велеград. Фото Bjalek Michal [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]

День Кирилла и Мефодия в Чехии начали отмечать относительно недавно, немногим более ста лет назад, и есть версия, что этот праздник стал ответом католической общественности на протестантский День Яна Гуса, отмечаемый 6 июля.

Кто такой Ян Гус

Ян Гус (1369-1415) — проповедник и реформатор, национальный герой чешского народа. Уроженец небольшого городка Гусинца у Прахатиц смог не только поступить в Пражский университет и получить степень бакалавра, а потом и магистра искусств, но и стать деканом философского факультета. В 1400-м он принял сан священника и уже в следующем году начал проповедовать в пражском костеле Святого Микулаша, а в 1402 году стал настоятелем и проповедником Вифлеемской часовни. Он читал проповеди на чешском языке, затрагивал темы из повседневной жизни и не боялся критиковать официальную церковь. Особенно резко он выступал против продажи церковных должностей и взимании платы за религиозные таинства.

Гус пользовался поддержкой короля Вацлава IV и помог провести Кутногорское соглашение, которое изменило соотношение голосов в университете в пользу чехов. Университет, в где Ян Гус ненадолго занял должность ректора, стал более открытым реформаторским течениям, но начал терять иностранных студентов. Это нашему герою еще могли простить, но после критики в адрес продажи церковью индульгенций на него посыпались проклятия. В Праге запретили проводить церковные обряды, пока в ней присутствовал Ян Гус, и тот уехал из столицы.

Сожжение

В 1414 году Зигмунд Люксембургский пригласил Яна Гуса на церковный собор в Констанце у Боденского озера (территория нынешней Германии), где ему обещали безопасность. Однако Гус, продолживший защищать свои взгляды, был арестован. Он отказался отречься от своих взглядов, был приговорен к смертной казни и сожжен на костре 6 июля 1415 года.

Сожжение Яна Гуса. Рисунок из «Шпицской хроники» Диболда Шиллинга Старшего (1485)

Смерть Яна Гуса стала одним из поводов для Гуситских войн между его последователями-протестантами и католиками.

Память о Яне Гусе

В Праге Яну Гусу установлен памятник на Староместской площади, его имя носят улицы во многих городах Чехии и за рубежом. Тарас Шевченко посвятил Гусу поэму «Еретик», а Федор Тютчев в стихотворении «Гус на костре» назвал его «народа чешского святым учителем, бестрепетным свидетелем о Христе и римской лжи суровым обличителем».

Памятник Яну Гусу на Староместской площади. Фото Michal Kmínek [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]

Как отмечают этот праздник

По всей Чешской Республике проходят богослужения, на которых вспоминают Яна Гуса. Центральная служба начнется в пражской Вифлеемской часовне в субботу в 15:00. Каждый год ее транслируют в прямом эфире чешское радио и телевидение. Подобные акции пройдут на родине Гуса в Гусинце и в Таборе, неразрывно связанном с его последователями-гуситами.

Чехия, как известно, одна из самых нерелигиозных стран мира, что отчасти стало следствием затяжных Гуситских войн. Что же делать тем, для кого богослужение и праздник — понятия плохо совместимые? Наслаждаться трехдневными выходными, отправиться за город или воспользоваться нашими советами о том, как провести этот уик-энд в Праге.