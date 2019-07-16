Ночь крепостей и замков в Чехии: событие, которое нельзя пропустить

Вслед за Ночью музеев и Ночью костелов любителей истории, культуры и вечерних вылазок ждет еще одно грандиозное событие — Ночь крепостей и замков. Когда оно состоится в 2019 году и что предложит своим гостям?

Фото: NPÚ

Ночь крепостей и замков ведет свою историю с 2010 года. Тогда вечером 4 сентября состоялось «нулевое» событие, к которому присоединилось 38 объектов — 34 государственных и четыре частных. В 2019 году фестиваль охватит десятки памятников — не только крепости и замки, но и монастыри, костелы, вилы и дворцы — во всех регионах Чешской Республики. Пройдет он в субботу, 31 августа. Не дайте слову «ночь» ввести вас в заблуждение: речь скорее идет о вечере, большинство объектов распахнут двери в интервале между 19:00 и 23:00.

Памятники не только будут открыты в необычное время, но и предложат посетителям нетрадиционную программу, включая экскурсии при свечах или с фонариками, театральные инсценировки (в том числе по мотивам жутковатых легенд), кукольные представления, концерты средневековой музыки и многое другое.

Фото NPÚ

Гвоздь программы

Каждый год Национальное управление памятников (NPÚ) назначает «хедлайнера» фестиваля. В этом году главные события пройдут в крепости Грабштейн (Либерецкий край). Она распахнет свои двери с самого утра, в 09:00, и будет открыта до полуночи. Программа, посвященная бывшим владельцам замка, роду Галласов и Клам-Галласов, включит в себя костюмированные экскурсии, представление для детей, шоу на кухне с приготовлением сладостей по старым рецептам и в мастерской алхимика, самостоятельное посещение подземелий, камерный концерт в часовне Святой Барборы, дегустацию мороженого, дефиле в исторических костюмах и многое другое, а завершится все фейерверком.

Грабштейн. Фото Zdeněk Fiedler [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]

В расположенных неподалеку замках Фридланд и Лемберк фестиваль также будет проходить с самого утра до позднего вечера.

Другие участники Ночи замков

Больше всего объектов в этом году традиционно представляют Среднечешский край. Среди них Карлштейн, Кршивоклат, Конопиште, Чешски-Штернберк, Точник, Жебрак, Лоучень, Мнихово-Градиште, Жлебы, Добржиш, монастырь Сазава и другие.

Конопиште. Фото NPÚ

Посетить акцию можно и не покидая Праги: в Ночи крепостей и замков участвуют сады под Пражским Градом, Валдштейнский дворец и Валдштейнский сад, замок Слованка и Хвальский замок.

Отметим, что не все замки и крепости получится посетить бесплатно: многие продают билеты, а самые популярные рекомендуют резервировать их заранее. Полный список объектов с разделением по краям и предлагаемую ими программу можно увидеть здесь.