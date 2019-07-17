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Эмодзи по-чешски: пиво, рогалик, Вацлав Гавел и отпуск в Хорватии

Эмодзи по-чешски: пиво, рогалик, Вацлав Гавел и отпуск в Хорватии

Дмитрий Иволга 460 0
Дизайнер и иллюстратор Соня Юрикова в преддверии Международного дня эмодзи, 17 июля, представила набор из 180 эмотиконов, которые просто необходимы каждому чеху. «Чемодзи» (czemoji) помогут без лишних слов обсудить политическую ситуацию, составить список покупок или планы на выходные.
Фото: www.sonajurikova.com
Эмодзи по-чешски: пиво, рогалик, Вацлав Гавел и отпуск в Хорватии

По словам Сони, студентки Высшей школы изобразительных искусств в Братиславе, эмотиконы отражают национальную культуру и характер. 

В коллекции, на которую обратил внимание портал czechdesign, представлены изображения известных чехов, начиная с Томаша Масарика и Вацлава Гавела и заканчивая Андреем Бабишем, Милошем Земаном и Йиржи Овчачеком (естественно, не обошлось без Карела Готта и Яромира Ягра), персонажи книг и мультфильмов, традиционные чешские напитки от «Бехеровки» и «Фернета» до «Кофолы», многочисленные сорта пива, булки и рогалики, «хлебички», шницель с лимоном в форме Чехии и другой шницель с маринованным огурцом на куске хлеба, атрибуты Рождества и Пасхи, трамвай номер 22, желтый автобус Student Agency, телебашня Йештед и прочие достопримечательности, кроксы и сандалии с носками и многое, многое другое. Есть и целые жанровые сценки в одном эмотиконе вроде вылазки в Татры или чеха в отпуске в Хорватии.

Чемодзи

Источник: www.sonajurikova.com

«Чешская культура невероятно богата, так что этот набор можно расширять бесконечно», — говорит Соня. 

Чемодзи

Источник: www.sonajurikova.com

Пока «чемодзи» существуют только в качестве учебного творческого проекта. Их создательница говорит, что работа над версией для соцсетей и мессенджеров уже ведется. За новостями можно следить в Instagram Юриковой и на ее сайте.

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Темы
Чехия дизайн Вацлав Гавел Т Г Масарик Милош Земан Андрей Бабиш
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