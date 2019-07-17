Эмодзи по-чешски: пиво, рогалик, Вацлав Гавел и отпуск в Хорватии

По словам Сони, студентки Высшей школы изобразительных искусств в Братиславе, эмотиконы отражают национальную культуру и характер.
В коллекции, на которую обратил внимание портал czechdesign, представлены изображения известных чехов, начиная с Томаша Масарика и Вацлава Гавела и заканчивая Андреем Бабишем, Милошем Земаном и Йиржи Овчачеком (естественно, не обошлось без Карела Готта и Яромира Ягра), персонажи книг и мультфильмов, традиционные чешские напитки от «Бехеровки» и «Фернета» до «Кофолы», многочисленные сорта пива, булки и рогалики, «хлебички», шницель с лимоном в форме Чехии и другой шницель с маринованным огурцом на куске хлеба, атрибуты Рождества и Пасхи, трамвай номер 22, желтый автобус Student Agency, телебашня Йештед и прочие достопримечательности, кроксы и сандалии с носками и многое, многое другое. Есть и целые жанровые сценки в одном эмотиконе вроде вылазки в Татры или чеха в отпуске в Хорватии.
Источник: www.sonajurikova.com
«Чешская культура невероятно богата, так что этот набор можно расширять бесконечно», — говорит Соня.
Источник: www.sonajurikova.com
Пока «чемодзи» существуют только в качестве учебного творческого проекта. Их создательница говорит, что работа над версией для соцсетей и мессенджеров уже ведется. За новостями можно следить в Instagram Юриковой и на ее сайте.