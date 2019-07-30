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30 июля 2019 года — 600 лет Первой пражской дефенестрации

30 июля 2019 года — 600 лет Первой пражской дефенестрации

Александра Кириченко 236 0
В предпоследний день июля отмечается юбилей события, которое считают одним из самых жестоких и одновременно важных в истории Чехии. Речь о Первой пражской дефенестрации, положившей начало многолетним войнам между протестантами и католиками.
30 июля 2019 года — 600 лет Первой пражской дефенестрации

Что значит «дефенестрация»

Слово «дефенестрация» произошло от латинского слова fenestra (окно) и приставки de (в общем случае извлечение) и означает выбрасывание кого-либо из окна. В данном случае, 30 июля 1419 года, чиновники были выброшены из окна Новоместской ратуши.

Как все было

Несколько активных участников гуситского движения были задержаны во время беспорядков на улицах Праги и арестованы по указанию властей Нового города. 30 июля их соратники во главе со священником Яном Желивским и при участии Яна Жижки после воскресной утренней мессы направились от костела Святого Штепана к Новоместской ратуше, чтобы потребовать освобождения арестантов. Когда процессия приблизилась, из окна ратуши в нее кинули камень. Разъяренные гуситы (камень попал в Святые дары) ворвались в ратушу, поднялись наверх и выкинули из окна бургомистра, судью и членов городского совета на острые копья. Тех, кто не умер сразу, добила толпа.

Последствия

Новый городской совет назначил Ян Желивский, а утвердил король Вацлав IV, который тогда правил Чехией. После дефенестрации разгорелись гуситские войны, продлившиеся до 1436 года.

Дефенестрация 2.0

Следующий случай выбрасывания представителей власти из окон произошел в чешской столице в 1483 году, но он не имел серьезных последствий. Как Вторая пражская дефенестрация в историю вошли события 1618 года, после которых разгорелась Тридцатилетняя война, закончившаяся поражением протестантов в битве на Белой горе и установлением династии Габсбургов на следующие 300 лет.

При Второй дефенестрации протестанты-дворяне выбросили из окна канцелярии Пражского Града двух наместников императора Фердинанда I, ярого католика, а заодно с ними писца по имени Филипп Фабрициус. Все трое выжили (ходили слухи, что падение смягчили нечистоты, скопившиеся у стен замка) и благополучно бежали, а писарь, представший в Вене перед императором и доложивший ему о случившемся, был удостоен дворянского звания и приставки к фамилии von Hohenfall, что означает «высокое падение».

Негласная дефенестрация

Третьей пражской дефенестрацией иногда называют падение министра иностранных дел Чехословакии Яна Масарика из окна ванной комнаты при загадочных обстоятельствах. Он погиб 10 марта 1948 года.

Реконструкция Первой дефенестрации

Это не шутка: реконструкция состоится в Новоместской ратуше во вторник, 30 июля, и запланирована на 18:00. Перед этим актеры, изображающие членов средневекового городского совета, встретятся с главой Праги 2 Яной Чернаковой.

С десяти утра до семи вечера на Карловой площади будет развернут гуситский лагерь со стилизованной ярмаркой, средневековой музыкой и танцами и демонстрацией древнего оружия (с 13:00).

Вход в Новоместскую ратушу 31 июля будет бесплатным, а в 19:00 во дворе здания начнется показ фильма «Ян Жижка», снятого Отакаром Ваврой в 1955 году.

Также к юбилею Первой дефенестрации Чешский национальный банк выпустил серебряные монеты номиналом 200 крон.

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Темы
история Чехия
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