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Лето-2019: где и как проводят отпуск чешские министры

Лето-2019: где и как проводят отпуск чешские министры

Дмитрий Иволга 330 0
С началом августа чешское правительство отправилось на каникулы. Где и как будут отдыхать в этом году министры, а также премьер и президент?
Лето-2019: где и как проводят отпуск чешские министры

Большинство членов правительства предпочитают проводить отпуск за границей, но некоторые выбирают отдых в регионах Чехии.

Премьер-министр Андрей Бабиш большую часть каникул проведет на Крите и во Франции. «Я чаще всего езжу в Грецию, мне там нравится», — признался он. 

Министр образования Роберт Плага на 14 дней уехал в Хорватию с семьей и друзьями, а министр местного развития Клара Досталова предпочла отдых на побережье Испании. Также Испанию выбрала министр юстиции Мария Бенешова.

Глава Министерства здравоохранения Адам Войтех, напротив, завил, что устал от Испании и хочет попробовать что-то новое. В данном случае это Португалия, по которой он будет ездить на арендованной машине.

Министр труда и социальных вопросов Яна Малачова рассказала: «Я поеду с семьей на две недели в Альпы. Мы будем много ходить пешком, купаться, читать и спать».

Руководитель МВД Ян Гамачек вместе с семьей поехал в велосипедный тур по польскому побережью Балтийского моря.

Самый оригинальный выбор, пожалуй, сделал министр промышленности Карел Гавличек, отправившийся на неделю за полярный круг, в самую северную часть Норвегии. 

Министр окружающей среды Ричард Брабец уехал на Шумаву. «Я планирую много пеших прогулок, было бы отлично, если бы росли грибы, но пока на это рассчитывать не приходится», — рассказал он, отметив, что по вечерам будет разводить костры.

В республике останется и министр иностранных дел Томаш Петршичек, которому хватает заграничных путешествий по работе: «Мы поедем с палаткой в Кокоржинско, а также планируем некоторое время провести на даче». Любимое времяпрепровождение Петршичека на отдыхе – чтение книг.

Глава Министерства обороны Лубомир Метнар отправится с семьей в Моравию, а министр сельского хозяйства Мирослав Томан сначала на неделю вывезет дочерей к морю, а потом поедет набираться энергии в чешские горы.

Алена Шиллерова, министр финансов, в отличие от своих коллег на каникулах продолжит работать, прежде всего над бюджетом. В июле она уже съездила на одну неделю на Майорку. 

Президент Чехии Милош Земан в свою очередь проведет большую часть двухнедельного отпуска в Ланском замке. 

По материалам idnes.cz 

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Темы
правительство Андрей Бабиш Милош Земан отпуск путешествие
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