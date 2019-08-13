7 красивых мест в Чехии, где можно отдохнуть от людей

Летом туристами кишат не только Прага и курорты вроде Карловых Вар, но и многие живописные места в лесах и горах. Однако в республике еще сохранились заповедные уголки, где есть возможность насладиться природой в уединении.

Фото: Petr Vodička, Wikipedia [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]

Лужицкие горы

Устецкий край

Как Йизерские горы, но почти без людей. Здесь можно прогуляться пешком или прокатиться на велосипедах по бесконечным лестным тропам мимо деревни Йитрава и города Яблонне-в-Подьештеди и искупаться в реке Плоучнице. У самой границы с Германией есть огромные озера, например Ольберсдорфер. Также регион знаменит малыми пивоварнями: варнсдорфский Kocour подают и в Праге, и в Брно, но на своей малой родине он свежее и вкуснее.

Marie Čcheidzeová [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]

Красна-Липа

Устецкий край

Продолжаем путешествие по северу Чехии. В этом городе вы, конечно, не будете совсем одни, но толп тут точно нет. Посетите Луговой бар с самообслуживанием, открывшийся на Каменной горке этой весной. Там можно отдохнуть, выпить кофе со сладостями или пива с хот-догом и проверить свою честность: предполагается, что клиенты опускают деньги в кассу согласно прейскуранту, никто за ними не следит. ceskesvycarsko.cz

Манетин

Пльзеньский край

Район города Манетин к северу от Пльзеня известен не только красивым ландшафтом, но и самым низким в республике уровнем светового загрязнения, поэтому здесь здорово смотреть на звезды, особенно в августе-сентябре. Также можно зайти в жутковатый костел Святого Йиржи в деревне Лукова, известный как церковь духов благодаря рассаженным на скамьях гипсовым фигурам, или посетить столовую гору Козелка, магнит для скалолазов. Для остановки подойдет маленькая живописная деревня Нечтины с классической чешской «госпудкой» Na Radnici.

Marcus O. Bst, flickr

Окрестности Тоужима

Карловарский край

Рядом с городом Тоужим раскинулся Славковский лес. Живописные и безлюдные окрестности Тоужима – идеальное место для вылазок на велосипеде или мотоцикле. В Нежихове есть биоферма, где можно покататься на лошадях и купить свежие продукты.

Lubor Ferenc [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]

Крушные (Рудные) горы

Карловарский край

Вскоре этот регион наберет популярность, ведь в июле он был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Однако пока тут довольно тихо. Химические предприятия давно перестали работать, а леса, к счастью, не поражены короедом. Здесь расположен Пршебуз — самый маленький город Чехии с населением менее ста человек, рядом, в Ролаве, — руины уникальной нацистской фабрики, а в Краслице варят замечательное пиво «Крушногор».

Lubor Ferenc [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]

Рихлебские горы

Оломоуцкий край

Чтобы побродить по горам в гордом одиночестве и переночевать под открытым небом, не нужно ехать в Карпаты. Рихлебские горы расположены на самом севере чешской части Силезии, у границы с Польшей. Упакуйте в рюкзак запасы на пару дней и отправляйтесь покорять Черничную гору, а потом идите вдоль границы до забытой деревеньки Гранички и еще дальше, в Липове-Лазне. Там можно увидеть железнодорожный вокзал, словно сошедший со страниц комикса про Алоиса Небеля.

Maoman [Public domain]

Чешский лес

Пльзеньский край

Жителям больших городов иногда надо помедитировать, и Чешский лес — одно из самых подходящих до этого мест. Лес пересекает множество асфальтированных дорог, поэтому для велосипедистов здесь настоящее раздолье. Можно доехать, например, до холма Ворон у границы с Баварией и подняться на смотровую вышку — бывший военный объект, с которого во времена железного занавеса велось наблюдение за радарами и навигационными системами самолетов западного противника.

Orange.man [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)]

Источник: forbes.cz