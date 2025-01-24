Автобусы снова начнут возить туристов под Ештед в начале апреля

Автобусы в Ештед начали курсировать в пробном режиме в середине июня прошлого года и перевозили пассажиров до октября. Людей очень заинтересовала специальная линия, поэтому Либерецкий край решил продолжить ее работу.



«В прошлом году мы запустили автобусы до Ештеда в экспериментальном режиме, чтобы понять, насколько интересна будет эта маршрутная линия. Таким видом транспорта воспользовались почти 16 000 пассажиров. Это хорошая цифра, и поэтому мы решили продолжить работу», — сказал Ян Свитак, заместитель губернатора Либерца по транспорту. Две трети от общего числа пассажиров воспользовались автобусом во время летних каникул.





В этом году автобус будет ходить с 9:30 до 17:30 с интервалом в час.



Как и прежде, он будет соединяться с трамвайной линией 3 на конечной остановке в Горни-Ганихове. На автобусе можно будет доехать не только до Ештеда, но и до парковок под нижней станцией бывшей канатной дороги и до Выпржежа, где есть остановки.



«На летние месяцы мы рассмотрим возможность добавления дополнительных рейсов, но в целом, в сотрудничестве с перевозчиком, можно будет улучшить маршрут», — сказал Отто Поспишил, управляющий директор компании KORID LK, которая организует общественный транспорт в Либерецком крае.



При оплате наличными за поездку в Ештед придется заплатить 80 крон в рамках обычного тарифа. Если же выбрать безналичный расчет, то билет обойдется дешевле — в 64 чешские кроны. Пассажиры также смогут купить билет в мобильном приложении Idolka или при посадке в общественный транспорт в Либерце.



В стоимость входит проезд в либерецком общественном транспорте, поэтому не составит труда по одному билету доехать из центра на трамвае до Горни-Ганихова, затем пересесть на линию до Ештеда и подняться на вершину. По сравнению с прошлым годом цена была увеличена на 20 крон, но в то же время срок действия билета был увеличен на 30 минут до трех часов.



«Разумеется, этой линией могут воспользоваться и пассажиры, отправляющиеся в путешествие из Либерца в Выпржеж», — добавил Поспишил.



Стоимость проезда от Ганихова до Выпржежа идентична ценам на общественный транспорт в зоне Либерец, то есть в данном случае билет стоит 34 кроны или 28 крон при безналичной оплате.



Во время работы канатной дороги на Скалку можно воспользоваться специальным предложением на обратный билет на автобус до Ештеда и на канатную дорогу обратно в Ганихов. Билет на эту поездку обойдется в 140 крон, дети, студенты и лица старше 65 лет заплатят 100 крон за сочетание автобуса и канатной дороги.