ГЛАВНАЯ > КУЛЬТУРА > ПУТЕШЕСТВИЯ

Автобусы снова начнут возить туристов под Ештед в начале апреля

Новости и статьи
3 апреля 2025
21:00
157
С первых выходных апреля под Ештедом в Либерце снова начнет курсировать автобус. Желающие смогут добраться на нем от трамвайной остановки в Горни-Ганихове до парковки Ештеда. Автобусная линия уже второй год заменяет упавшую в октябре 2017 года канатную дорогу. В апреле и октябре маршрут будет работать по выходным и праздникам, а с мая по конец сентября — ежедневно. Стоимость проезда по сравнению с прошлым годом выросла.
Автобусы в Ештед начали курсировать в пробном режиме в середине июня прошлого года и перевозили пассажиров до октября. Людей очень заинтересовала специальная линия, поэтому Либерецкий край решил продолжить ее работу.

«В прошлом году мы запустили автобусы до Ештеда в экспериментальном режиме, чтобы понять, насколько интересна будет эта маршрутная линия. Таким видом транспорта воспользовались почти 16 000 пассажиров. Это хорошая цифра, и поэтому мы решили продолжить работу», — сказал Ян Свитак, заместитель губернатора Либерца по транспорту. Две трети от общего числа пассажиров воспользовались автобусом во время летних каникул.

В этом году автобус будет ходить с 9:30 до 17:30 с интервалом в час.

Как и прежде, он будет соединяться с трамвайной линией 3 на конечной остановке в Горни-Ганихове. На автобусе можно будет доехать не только до Ештеда, но и до парковок под нижней станцией бывшей канатной дороги и до Выпржежа, где есть остановки.

«На летние месяцы мы рассмотрим возможность добавления дополнительных рейсов, но в целом, в сотрудничестве с перевозчиком, можно будет улучшить маршрут», — сказал Отто Поспишил, управляющий директор компании KORID LK, которая организует общественный транспорт в Либерецком крае.

При оплате наличными за поездку в Ештед придется заплатить 80 крон в рамках обычного тарифа. Если же выбрать безналичный расчет, то билет обойдется дешевле — в 64 чешские кроны. Пассажиры также смогут купить билет в мобильном приложении Idolka или при посадке в общественный транспорт в Либерце.

В стоимость входит проезд в либерецком общественном транспорте, поэтому не составит труда по одному билету доехать из центра на трамвае до Горни-Ганихова, затем пересесть на линию до Ештеда и подняться на вершину. По сравнению с прошлым годом цена была увеличена на 20 крон, но в то же время срок действия билета был увеличен на 30 минут до трех часов.

«Разумеется, этой линией могут воспользоваться и пассажиры, отправляющиеся в путешествие из Либерца в Выпржеж», — добавил Поспишил.

Стоимость проезда от Ганихова до Выпржежа идентична ценам на общественный транспорт в зоне Либерец, то есть в данном случае билет стоит 34 кроны или 28 крон при безналичной оплате.

Во время работы канатной дороги на Скалку можно воспользоваться специальным предложением на обратный билет на автобус до Ештеда и на канатную дорогу обратно в Ганихов. Билет на эту поездку обойдется в 140  крон, дети, студенты и лица старше 65 лет заплатят 100 крон за сочетание автобуса и канатной дороги.
Либерец путешествие транспорт
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21:00
1 АПРЕЛЯ 2025
8597
ПУТЕШЕСТВИЯ
ДРУЗЬЯ ИЗ ЧЕХИИ ОХОТЯТСЯ ЗА ДЕШЕВЫМИ АВИАБИЛЕТАМИ. ЗА СМЕШНЫЕ СУММЫ ОНИ СЛЕТАЛИ НА ДРУГОЙ КОНЕЦ ПЛАНЕТЫ
21:00
31 МАРТА 2025
9572
ПУТЕШЕСТВИЯ
ЧЕХИ СНОВА ШТУРМУЮТ ПРАГУ: СТОЛИЦА ОБОГНАЛА ВСЕ РЕГИОНЫ ПО ТУРИЗМУ
15:00
29 МАРТА 2025
17159
ПУТЕШЕСТВИЯ
ЗАБУДЬТЕ О САМОЛЕТЕ. ИЗ ЧЕХИИ МОЖНО ДОБРАТЬСЯ ДО МНОГИХ ПУНКТОВ НАЗНАЧЕНИЯ ДЕШЕВЛЕ НА ПОЕЗДАХ
21:00
21 МАРТА 2025
970
ПУТЕШЕСТВИЯ
ЮЖНОЧЕШСКИЙ ГОРНОЛЫЖНЫЙ КУРОРТ ЛИПНО И АВСТРИЙСКИЙ ХОХФИХТ ЗАВЕРШАТ ГОРНОЛЫЖНЫЙ СЕЗОН
14:00
18 МАРТА 2025
2114
ПУТЕШЕСТВИЯ
ЛЕТОМ ПРАЖСКИЙ АЭРОПОРТ ПРЕДЛОЖИТ 165 НАПРАВЛЕНИЙ, ОЖИДАЯ РЕКОРДНЫЙ СЕЗОН
16:30
17 МАРТА 2025
8852
ПУТЕШЕСТВИЯ
ЧЕХИ МАССОВО УЛЕТАЮТ В ЭКЗОТИЧЕСКИЕ СТРАНЫ: СПРОС ВЫРОС В НЕСКОЛЬКО РАЗ ПО СРАВНЕНИЮ С ДОПАНДЕМИЙНЫМ ВРЕМЕНЕМ
18:00
14 МАРТА 2025
1488
ПУТЕШЕСТВИЯ
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КАТАНИЯ НА ЛЫЖАХ СУЖАЮТСЯ, НО КРУПНЫЕ КУРОРТЫ ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТАТЬ
11:30
13 МАРТА 2025
1995
О ПРАГЕ
В ЭТОМ ГОДУ В ПРАГЕ ПОЯВИТСЯ РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО МАГАЗИНОВ КЛАССА ЛЮКС
13:00
1 МАРТА 2025
4296
ПУТЕШЕСТВИЯ
ОБМЕНИВАТЬ ДЕНЬГИ НА ОТПУСК СТОИТ УЖЕ СЕЙЧАС, ЭКСПЕРТЫ ГОВОРЯТ, ЧТО КРОНА БУДЕТ СЛАБЕТЬ
21:00
25 ФЕВРАЛЯ 2025
2603
О ЧЕХИИ
БОЛЬШИНСТВО ЧЕХОВ ХОТЯТ ИЗУЧАТЬ РУССКИЙ ЯЗЫК В НАЧАЛЬНЫХ ШКОЛАХ. ОДНАКО УРОКИ БУДУТ ОТМЕНЕНЫ
13:00
9 ФЕВРАЛЯ 2025
10315
ПУТЕШЕСТВИЯ
ЖИТЕЛЬ ЧЕХИИ ИЗОБРЕЛ САМОЕ ПОЛЕЗНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ТЕЛЕФОНА
08:00
31 ЯНВАРЯ 2025
4628
О ЧЕХИИ
ТРЕТЬ ЧЕХОВ НЕ МОГУТ РЕШИТЬ ЗАДАЧИ, У ЧЕТВЕРТИ ПРОБЛЕМЫ С ДЛИННЫМИ ТЕКСТАМИ И ОБРАБОТКОЙ ИНФОРМАЦИИ
21:00
30 ЯНВАРЯ 2025
2698
ШОППИНГ
МУЖЧИНУ ЗАКРЫЛИ В СУПЕРМАРКЕТЕ. ОН УДИВИЛСЯ, ЧТО В ТРИ ЧАСА НОЧИ У КАССЫ НИКОГО НЕ БЫЛО
19:30
30 ЯНВАРЯ 2025
1610
О ПРАГЕ
ПРАГА БОРЕТСЯ ЗА ДЕРЕВЬЯ. ОНА ТРЕБУЕТ СОХРАНЕНИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ПРАВИЛ ЗАСТРОЙКИ
13:00
24 ЯНВАРЯ 2025
2037
О ЧЕХИИ
PPF GROUP МОЖЕТ КУПИТЬ HILTON PRAGUE — КРУПНЕЙШИЙ ОТЕЛЬ В ЧЕХИИ