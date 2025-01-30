Куда чехи полетят на Пасху в этом году? Основные тенденции туризма

Наибольший рост продаж билетов на пасхальные каникулы, на 27%, зафиксировала компания Student Agency Travel. На 10% больше билетов продал и портал Letuška.cz. На сайте Kiwi.com в этом году путешественники купили на 22% больше билетов, чем в прошлом.



В 2025-м году самыми популярными направлениями для чехов стали более экзотические. Портал Letuška.cz зафиксировал больший спрос к Дубай, а наибольший интерес к этому направлению проявило Student Agency Travel. Мальдивы и Нью-Йорк также были популярны у обоих ритейлеров.



На Kiwi.com лидировали традиционные европейские направления: большинство людей летят в Испанию, особенно в Малагу. Италия стала вторым по популярности направлением для Kiwi.com, причем в этом году туда полетело на пятую часть больше чехов, чем в прошлом.



Интерес к Риму снизился на треть по сравнению с прошлым годом, а на рейсы в Милан отправилось вдвое меньше пассажиров.



Великобритания также пользуется популярностью, традиционно лидирует Лондон. Согласно данным Kiwi.com, Францию обогнала Греция: в начале года туда полетело на 22% больше чехов, чем в прошлом. Интерес к Франции, напротив, упал более чем на пятую часть.



Путешественники, воспользовавшиеся порталом Letuška.cz, чаще всего вылетают в Страстную пятницу, а некоторые продлевают отпуск и летят раньше. Клиенты Kiwi.com, как и в прошлом году, будут вылетать в четверг, но вторым по распространенности днем вылета будет среда, по сравнению с пятницей в прошлом году.





Бронирование поездок сейчас происходит раньше, чем в прошлом, почти за три месяца до отъезда, сообщает Kiwi.com.



Судя по данным Kiwi.com, авиабилеты на Пасху подорожали в среднем на 4%, а на дальнемагистральные рейсы — до 13%. Как сообщает Student Agency Travel, билеты в Дубай, например, подорожали на 23%, а в Афины — на 28%. По словам портала Letuska.cz, цены на билеты на дальние направления снижаются.





На эту Пасху чехи покупают в основном пакетные туры, на которые приходится 80% всех бронирований. Интерес к оздоровительному отдыху вырос на 146%. С другой стороны, интерес к экскурсионным и горнолыжным турам упал.



Среди туристических направлений лидируют морские. Чехи чаще всего отправляются в Египет, Оман, Объединенные Арабские Эмираты, Кабо-Верде, Катар, Тунис, Турцию или на Майорку.