Куда чехи полетят на Пасху в этом году? Основные тенденции туризма
6 апреля 2025
13:00
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Чехи все больше интересуются билетами на пасхальные праздники. По данным большинства продавцов, спрос вырос на 10-27% по сравнению с прошлым годом. На Пасху чехи будут путешествовать по воздуху на более дальние расстояния, а также на более длительные периоды времени. Например, растет популярность Дубая, Мальдивских островов или Нью-Йорка, а в Европе чехи часто выбирают направления в Испании или Великобритании.
Наибольший рост продаж билетов на пасхальные каникулы, на 27%, зафиксировала компания Student Agency Travel. На 10% больше билетов продал и портал Letuška.cz. На сайте Kiwi.com в этом году путешественники купили на 22% больше билетов, чем в прошлом.
В 2025-м году самыми популярными направлениями для чехов стали более экзотические. Портал Letuška.cz зафиксировал больший спрос к Дубай, а наибольший интерес к этому направлению проявило Student Agency Travel. Мальдивы и Нью-Йорк также были популярны у обоих ритейлеров.
На Kiwi.com лидировали традиционные европейские направления: большинство людей летят в Испанию, особенно в Малагу. Италия стала вторым по популярности направлением для Kiwi.com, причем в этом году туда полетело на пятую часть больше чехов, чем в прошлом.
Интерес к Риму снизился на треть по сравнению с прошлым годом, а на рейсы в Милан отправилось вдвое меньше пассажиров.
Великобритания также пользуется популярностью, традиционно лидирует Лондон. Согласно данным Kiwi.com, Францию обогнала Греция: в начале года туда полетело на 22% больше чехов, чем в прошлом. Интерес к Франции, напротив, упал более чем на пятую часть.
Путешественники, воспользовавшиеся порталом Letuška.cz, чаще всего вылетают в Страстную пятницу, а некоторые продлевают отпуск и летят раньше. Клиенты Kiwi.com, как и в прошлом году, будут вылетать в четверг, но вторым по распространенности днем вылета будет среда, по сравнению с пятницей в прошлом году.
В 2025-м году самыми популярными направлениями для чехов стали более экзотические. Портал Letuška.cz зафиксировал больший спрос к Дубай, а наибольший интерес к этому направлению проявило Student Agency Travel. Мальдивы и Нью-Йорк также были популярны у обоих ритейлеров.
На Kiwi.com лидировали традиционные европейские направления: большинство людей летят в Испанию, особенно в Малагу. Италия стала вторым по популярности направлением для Kiwi.com, причем в этом году туда полетело на пятую часть больше чехов, чем в прошлом.
Интерес к Риму снизился на треть по сравнению с прошлым годом, а на рейсы в Милан отправилось вдвое меньше пассажиров.
Великобритания также пользуется популярностью, традиционно лидирует Лондон. Согласно данным Kiwi.com, Францию обогнала Греция: в начале года туда полетело на 22% больше чехов, чем в прошлом. Интерес к Франции, напротив, упал более чем на пятую часть.
Путешественники, воспользовавшиеся порталом Letuška.cz, чаще всего вылетают в Страстную пятницу, а некоторые продлевают отпуск и летят раньше. Клиенты Kiwi.com, как и в прошлом году, будут вылетать в четверг, но вторым по распространенности днем вылета будет среда, по сравнению с пятницей в прошлом году.
Бронирование поездок сейчас происходит раньше, чем в прошлом, почти за три месяца до отъезда, сообщает Kiwi.com.
Судя по данным Kiwi.com, авиабилеты на Пасху подорожали в среднем на 4%, а на дальнемагистральные рейсы — до 13%. Как сообщает Student Agency Travel, билеты в Дубай, например, подорожали на 23%, а в Афины — на 28%. По словам портала Letuska.cz, цены на билеты на дальние направления снижаются.
На эту Пасху чехи покупают в основном пакетные туры, на которые приходится 80% всех бронирований. Интерес к оздоровительному отдыху вырос на 146%. С другой стороны, интерес к экскурсионным и горнолыжным турам упал.
Среди туристических направлений лидируют морские. Чехи чаще всего отправляются в Египет, Оман, Объединенные Арабские Эмираты, Кабо-Верде, Катар, Тунис, Турцию или на Майорку.
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