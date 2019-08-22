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Куда поехать с детьми в Чехии, пока не закончилось лето

Куда поехать с детьми в Чехии, пока не закончилось лето

Александра Кириченко 832 0
До окончания школьных каникул остается десять дней, и в вашем распоряжении еще есть целых два уик-энда, которые можно посвятить однодневным путешествиям или необычной экскурсии в Праге. Чешский Forbes предлагает несколько вариантов.
Фото: www.mirakulum.cz
Куда поехать с детьми в Чехии, пока не закончилось лето

Парк Mirakulum

Детский парк на окраине города Миловице Среднечешского края занимает площадь в 10 гектаров. Здесь есть все, чтобы занять ребенка на целый день: гигантские батуты и небольшой зоопарк, качели и лестной лабиринт, самый большой в Чехии веревочный центр, подземные тоннели, водные горки и даже узкоколейная железная дорога — по ней можно доехать не куда-то, а на танкодром. Папа будет доволен.

Возраст: для детей с 3 лет
Где: город Миловице, Среднечешский край
Время работы: ежедневно с 10:00 до 18:00
Билеты: в выходные — 210 крон, по будням — 140 крон, дети ростом до 90 см бесплатно, семейный билет 720 крон
Подробная информация 

Железнодорожный музей

Рай для любителей железнодорожного транспорта независимо от возраста. Приехав сюда из Праги на поезде, можно изучить исторические локомотивы и вагоны, включая вагон первого президента Чехословакии Томаша Гаррига Масарика. Те, кому этого покажется мало, приглашаются в музей американских ретроавтомобилей. Для детей есть игровая площадка, для всей семьи — ресторан «Лебеда», где можно скоротать время в ожидании обратного поезда.

Возраст: для детей с 6 лет и взрослых
Где: Лужна-у-Раковника, Среднечешский край
Время работы: ежедневно с 09:30 до 17:00
Билеты: 100 крон, дети до 6 лет — бесплатно, до 15 лет — 60 крон, семейный билет 270 крон
Подробная информация 

Замок Лоучень

Замок для тех, кому надоели замки. В его саду можно поплутать сразу в 12 лабиринтах! Это надолго, так что лучше взять с собой корзину для пикника (все необходимое можно заказать прямо на рецепции местного отеля). В самом замке проходят необычные экскурсии, например, посвященные шоколаду, и до конца августа действует программа «Сказочное лето»: по вторникам, средам, четвергам и субботам для детей устраивают игры, призванные перенести их в мир волшебных сказок.

Возраст: для детей с 3 лет и взрослых
Где: замок Лоучень, Среднечешский край
Время работы: лабиринты с 09:00 до 18:30, по субботам с 09:00 до 21:00, замок ежедневно с 10:00 до 17:30
Билеты: парк с лабиринтами 160 крон, парк плюс замок 250 крон, семейный билет 620 и 740 крон соответственно
Подробная информация 

Парк «Счастливая страна»

На самом деле это огромный шоурум фирмы, производящей элементы для игровых площадок и парков, где дети попрыгают на батутах, побродят по кукурузному лабиринту, посетят мини-зоопарк и пройдутся по научной тропе, а также поиграют на нескольких деревянных площадках. Продолжить день можно вылазкой в замок Груба-Скала или живописный Чешский Рай.

Возраст: для детей любого возраста
Где: Radvánovice 11, Турнов, Либерецкий край
Время работы: ежедневно с 09:00 до 20:00
Билеты: дети — 160 крон, взрослые — 100 крон, семейный билет — 460 крон 
Подробная информация 

«Киноигры» с Чешским телевидением

Тем, кто останется в Праге, например из-за плохой погоды, стоит посетить галерею Чешского телевидения, которая находится на первом этаже здания в районе Кавчи-Горы, известного как «Рогалик». До сентября там проходит интерактивная выставка, посвященная детским фильмам и сериалам. Посетители смогут увидеть настоящие костюмы, попробовать силы в мультипликации, поучаствовать в викторине.

Возраст: для детей от 3 до 14 лет
Где: Кавчи-Горы, метро «Пражскего повстани», Прага 4
Время работы: ежедневно с 10:00 до 18:00
Билеты: бесплатно 
Подробная информация 

Источник: forbes.cz

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Темы
дети Туризм зоопарк
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