Куда поехать с детьми в Чехии, пока не закончилось лето

До окончания школьных каникул остается десять дней, и в вашем распоряжении еще есть целых два уик-энда, которые можно посвятить однодневным путешествиям или необычной экскурсии в Праге. Чешский Forbes предлагает несколько вариантов.

Фото: www.mirakulum.cz

Парк Mirakulum

Детский парк на окраине города Миловице Среднечешского края занимает площадь в 10 гектаров. Здесь есть все, чтобы занять ребенка на целый день: гигантские батуты и небольшой зоопарк, качели и лестной лабиринт, самый большой в Чехии веревочный центр, подземные тоннели, водные горки и даже узкоколейная железная дорога — по ней можно доехать не куда-то, а на танкодром. Папа будет доволен.

Возраст: для детей с 3 лет

Где: город Миловице, Среднечешский край

Время работы: ежедневно с 10:00 до 18:00

Билеты: в выходные — 210 крон, по будням — 140 крон, дети ростом до 90 см бесплатно, семейный билет 720 крон

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Железнодорожный музей

Рай для любителей железнодорожного транспорта независимо от возраста. Приехав сюда из Праги на поезде, можно изучить исторические локомотивы и вагоны, включая вагон первого президента Чехословакии Томаша Гаррига Масарика. Те, кому этого покажется мало, приглашаются в музей американских ретроавтомобилей. Для детей есть игровая площадка, для всей семьи — ресторан «Лебеда», где можно скоротать время в ожидании обратного поезда.

Возраст: для детей с 6 лет и взрослых

Где: Лужна-у-Раковника, Среднечешский край

Время работы: ежедневно с 09:30 до 17:00

Билеты: 100 крон, дети до 6 лет — бесплатно, до 15 лет — 60 крон, семейный билет 270 крон

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Замок Лоучень

Замок для тех, кому надоели замки. В его саду можно поплутать сразу в 12 лабиринтах! Это надолго, так что лучше взять с собой корзину для пикника (все необходимое можно заказать прямо на рецепции местного отеля). В самом замке проходят необычные экскурсии, например, посвященные шоколаду, и до конца августа действует программа «Сказочное лето»: по вторникам, средам, четвергам и субботам для детей устраивают игры, призванные перенести их в мир волшебных сказок.

Возраст: для детей с 3 лет и взрослых

Где: замок Лоучень, Среднечешский край

Время работы: лабиринты с 09:00 до 18:30, по субботам с 09:00 до 21:00, замок ежедневно с 10:00 до 17:30

Билеты: парк с лабиринтами 160 крон, парк плюс замок 250 крон, семейный билет 620 и 740 крон соответственно

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Парк «Счастливая страна»

На самом деле это огромный шоурум фирмы, производящей элементы для игровых площадок и парков, где дети попрыгают на батутах, побродят по кукурузному лабиринту, посетят мини-зоопарк и пройдутся по научной тропе, а также поиграют на нескольких деревянных площадках. Продолжить день можно вылазкой в замок Груба-Скала или живописный Чешский Рай.

Возраст: для детей любого возраста

Где: Radvánovice 11, Турнов, Либерецкий край

Время работы: ежедневно с 09:00 до 20:00

Билеты: дети — 160 крон, взрослые — 100 крон, семейный билет — 460 крон

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«Киноигры» с Чешским телевидением

Тем, кто останется в Праге, например из-за плохой погоды, стоит посетить галерею Чешского телевидения, которая находится на первом этаже здания в районе Кавчи-Горы, известного как «Рогалик». До сентября там проходит интерактивная выставка, посвященная детским фильмам и сериалам. Посетители смогут увидеть настоящие костюмы, попробовать силы в мультипликации, поучаствовать в викторине.

Возраст: для детей от 3 до 14 лет

Где: Кавчи-Горы, метро «Пражскего повстани», Прага 4

Время работы: ежедневно с 10:00 до 18:00

Билеты: бесплатно

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Источник: forbes.cz