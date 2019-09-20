10 млн новых деревьев: как помочь восстановлению лесов в Чехии

В последние годы леса в стране пострадали из-за поражения короедом и чрезмерной вырубки. В Чехии готовятся сразу две масштабные акции, призванные восстановить зеленые насаждения и заодно дать отпор засухе. Как принять в них участие?

«Сажаем будущее»

О запуске всенародной инициативы Министерство окружающей среды объявило в середине сентября. Акция, цель которой — в ближайшие пять лет высадить 10 млн деревьев по числу жителей Чехии, проводится вместе с фондом «Партнерство» (Nadace Partnerství) и чешским Союзом городов и деревень.

Суть проекта — в посадке деревьев добровольцами. Для участия в нем нужно зарегистрироваться на сайте, где представлена вся необходимая информация о том, где и как лучше посадить дерево, какой вид выбрать, где достать саженец и так далее. Каждое высаженное дерево нужно потом зарегистрировать в системе. Также можно помочь проекту финансово (хотя государство обещает выделить средства из Национального фонда окружающей среды).

В этом году основная активность запланирована на «Месяц деревьев», который начнется 20 октября и закончится 20 ноября. Его кульминацией станет высадка Аллеи свободы в деревне Вестец (район Прага-Запад) в субботу, 9 ноября. Год назад другая Аллея свободы была заложена у подножия горы Ржип.

«Сила 10 млн деревьев поможет снизить температуру на площади 200 квадратных километров приблизительно на три градуса Цельсия. Деревья смогут ежедневно проводить такую же работу, что и 40 млн кондиционеров, а также испарять каждые сутки 10 млн гектолитров воды и производить запас кислорода для 30 млн человек», — рассказал министр окружающей среды Рихард Брабец.

«День восстановления лесов»

Тем временем компания «Леса Чешской Республики» (Lesy ČR) призвала общественность присоединиться к крупнейшей высадке деревьев в истории предприятия. Она состоится 19 октября в 14 точках по всей Чехии при любой погоде. Подробную информацию о каждой из локаций можно найти на сайте акции.

Добровольцы будут сажать деревья с 10:00 до 16:00 под руководством опытных лесников и студентов учебных заведений, связанных с лесным хозяйством. Все необходимые инструменты участникам предоставят на месте. К акции присоединятся представители местных властей и известные личности, например чешские олимпийцы.