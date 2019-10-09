Самые богатые женщины Чехии

Список ста богатейших граждан Чехии по версии Forbes ясно дает понять, что говорить о равноправии полов в стране пока преждевременно, по крайней мере в финансовом аспекте. В топ-100 попали лишь шесть женщин (причем некоторые — условно). Кто же они?

Помимо малого количества женщин в заветной сотне Forbes, стоит отметить, что все они оказались в ее второй половине, а имена некоторых, владеющих и управляющих бизнесом вместе с мужьями, вообще напрямую не упомянуты.

Йитка Цехлова Комаркова (Jitka Cechlová Komárková)

Место в общем списке: 50

Состояние: 4,8 млрд крон

Сфера: промышленное производство

Возраст: 47 лет

Чешская миллиардерша номер один – совладелица Bonatrans, подрядчика по железнодорожным работам из города Богумин. Прежде всего эта компания специализируется на производстве колесных пар для железнодорожных составов. Женщина владеет компанией вместе со своим мужем Алешем Цехлом и при этом сейчас в судебном порядке делит семейную бизнес-империю с собственным отцом.

Гана Писаржикова (Hana Písaříková)

Место в общем списке: неизвестно, в районе 63-69

Состояние: 3,5 млрд крон

Сфера: энергетика

Возраст: 44 года

В списке значится как «Йиржи Писаржик с семьей». Йиржи и Гана вместе отстроили энергетического гиганта Bohemia Energy. Супруги владеют предприятием в равных долях, а целиком оно оценивается в 7 млрд крон. Точное место миллиардерши номер два в глобальном списке назвать сложно, а вместе с мужем они расположились на 31-й позиции. Кстати, в прошлом году Писаржиковы, которые воспитывают троих детей, купили роскошный ареал для верховой езды Horse Park Kamenný Dvůr в окрестностях Праги.

Петра Кутнарова (Petra Kutnarová)

Место в общем списке: неизвестно, в районе 75-го

Состояние: 3 млрд крон

Сфера: торговля и строительство

Возраст: 45 лет

Фото dek.cz

Женщина, которая заняла третье место в «гендерном» списке, является исполнительным директором группы DEK, крупнейшего в Чехии производителя и поставщика стройматериалов, и по совместительству бывшей женой ее главы Вита Кутнара. Петре в группе принадлежит около 40%, и она активно участвует в бизнесе. «Кутанар + 1» с 6 млрд крон находится в общем рейтинге на 38-м месте.

Ярослава Валова (Jaroslava Valová)

Место в общем списке: 75

Состояние: 3 млрд крон

Сфера: торговля

Возраст: 72 года

Фото slideslive.com

Валова в 1991 году вместе со своим тогдашним мужем занялась продажей сантехники. Сейчас Siko – крупнейшая специализированная чешская торговая сеть в этой сфере. Ярослава официально передала управление компанией своим детям, но решающее слово по-прежнему за ней.

Катержина Кратохвилова (Kateřina Kratochvílová)

Место в общем списке: 76

Состояние: 3 млрд крон

Сфера: транспорт

Возраст: 44 года

Фото forbes.cz

Катержина Кратохвилова, как и Ярослава Валова, впервые попала в топ-100. Ей принадлежит ICOM Transport (Йиглава) – одно из крупнейших транспортных предприятий в Европе. Катержина в 2004 году унаследовала предприятие от своего отца, который начал строить бизнес в 90-х. Сейчас Катержина отвечает за автобусные перевозки и инвестиции, а ее сестра Эва, которой также принадлежит часть компании, – за грузоперевозки.

Радка Прокопова (Radka Prokopová)

Место в общем списке: 76

Состояние: 1,75 млрд крон

Сфера: производство сантехники

Возраст: 49 лет

Фото modernibyt.cz

Замыкает список женщина, которая владеет половиной компании Alca plast, с начала 90-х занимающейся производством сантехники. Вторая половина предприятия принадлежит ее мужу Франтишеку Фабичовицу. Супруги начинали бизнес вместе, и теперь Радка отвечает за торговлю и работу с персоналом, а Франтишек – за долгосрочную стратегию. Также супруги владеют винодельней Obelisk в Вальтице, которая специализируется на производстве белых вин премиум-класса по бургундской технологии.

По материалам forbes.cz