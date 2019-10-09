Самые богатые женщины Чехии

Помимо малого количества женщин в заветной сотне Forbes, стоит отметить, что все они оказались в ее второй половине, а имена некоторых, владеющих и управляющих бизнесом вместе с мужьями, вообще напрямую не упомянуты.
Йитка Цехлова Комаркова (Jitka Cechlová Komárková)
Место в общем списке: 50
Состояние: 4,8 млрд крон
Сфера: промышленное производство
Возраст: 47 лет
Чешская миллиардерша номер один – совладелица Bonatrans, подрядчика по железнодорожным работам из города Богумин. Прежде всего эта компания специализируется на производстве колесных пар для железнодорожных составов. Женщина владеет компанией вместе со своим мужем Алешем Цехлом и при этом сейчас в судебном порядке делит семейную бизнес-империю с собственным отцом.
Гана Писаржикова (Hana Písaříková)
Место в общем списке: неизвестно, в районе 63-69
Состояние: 3,5 млрд крон
Сфера: энергетика
Возраст: 44 года
В списке значится как «Йиржи Писаржик с семьей». Йиржи и Гана вместе отстроили энергетического гиганта Bohemia Energy. Супруги владеют предприятием в равных долях, а целиком оно оценивается в 7 млрд крон. Точное место миллиардерши номер два в глобальном списке назвать сложно, а вместе с мужем они расположились на 31-й позиции. Кстати, в прошлом году Писаржиковы, которые воспитывают троих детей, купили роскошный ареал для верховой езды Horse Park Kamenný Dvůr в окрестностях Праги.
Петра Кутнарова (Petra Kutnarová)
Место в общем списке: неизвестно, в районе 75-го
Состояние: 3 млрд крон
Сфера: торговля и строительство
Возраст: 45 лет
Фото dek.cz
Женщина, которая заняла третье место в «гендерном» списке, является исполнительным директором группы DEK, крупнейшего в Чехии производителя и поставщика стройматериалов, и по совместительству бывшей женой ее главы Вита Кутнара. Петре в группе принадлежит около 40%, и она активно участвует в бизнесе. «Кутанар + 1» с 6 млрд крон находится в общем рейтинге на 38-м месте.
Ярослава Валова (Jaroslava Valová)
Место в общем списке: 75
Состояние: 3 млрд крон
Сфера: торговля
Возраст: 72 года
Фото slideslive.com
Валова в 1991 году вместе со своим тогдашним мужем занялась продажей сантехники. Сейчас Siko – крупнейшая специализированная чешская торговая сеть в этой сфере. Ярослава официально передала управление компанией своим детям, но решающее слово по-прежнему за ней.
Катержина Кратохвилова (Kateřina Kratochvílová)
Место в общем списке: 76
Состояние: 3 млрд крон
Сфера: транспорт
Возраст: 44 года
Фото forbes.cz
Катержина Кратохвилова, как и Ярослава Валова, впервые попала в топ-100. Ей принадлежит ICOM Transport (Йиглава) – одно из крупнейших транспортных предприятий в Европе. Катержина в 2004 году унаследовала предприятие от своего отца, который начал строить бизнес в 90-х. Сейчас Катержина отвечает за автобусные перевозки и инвестиции, а ее сестра Эва, которой также принадлежит часть компании, – за грузоперевозки.
Радка Прокопова (Radka Prokopová)
Место в общем списке: 76
Состояние: 1,75 млрд крон
Сфера: производство сантехники
Возраст: 49 лет
Фото modernibyt.cz
Замыкает список женщина, которая владеет половиной компании Alca plast, с начала 90-х занимающейся производством сантехники. Вторая половина предприятия принадлежит ее мужу Франтишеку Фабичовицу. Супруги начинали бизнес вместе, и теперь Радка отвечает за торговлю и работу с персоналом, а Франтишек – за долгосрочную стратегию. Также супруги владеют винодельней Obelisk в Вальтице, которая специализируется на производстве белых вин премиум-класса по бургундской технологии.
По материалам forbes.cz