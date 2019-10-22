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Чехия отметит свой главный национальный праздник

Чехия отметит свой главный национальный праздник

Дмитрий Иволга 535 0
28 октября в Чехии отметят главный национальный праздник — День образования независимой Чехословацкой Республики (Den vzniku samostatného československého státu). По сравнению с прошлогодними, юбилейными, нынешние празднования будут более скромными.
Чехия отметит свой главный национальный праздник

Официальная часть

В воскресенье на Градчанской площади президент Чехии Милош Земан примет присягу у военных. После этого в Пражском Граде состоится торжественный прием для иностранных послов. Продолжатся официальные мероприятия в понедельник на пражском Виткове возложением венков к могиле неизвестного солдата. Затем Земан на Пражском Граде назовет имена нескольких новых генералов.

Вечером 28 октября в Форуме Карлин состоится Концерт для памяти народа (Koncert pro Paměť národa), посвященный не годовщине образования Чехословакии, а предстоящему 30-летнему юбилею падения коммунистического режима. Перед публикой выступят Ян Буриан, Анета Лангерова и другие знаменитые чешские исполнители.
 
Орден Белого льва

Кульминацией празднований станет вручение президентом высших наград Чешской Республики – орденов Белого льва. Оно состоится вечером в понедельник во Владиславском зале Пражского Града. Список лауреатов официально будет обнародован только 28 октября после 20:00, но Милош Земан уже назвал несколько имен.

Например, орден Белого льва наивысшей степени получат ветеран Второй мировой войны Эмиль Бочек и бывший президент Чехии Вацлав Клаус. Также к наградам представят сербского режиссера и музыканта Эмира Кустурицу и военного кинолога Томаша Прохазку. Последний получит награду посмертно: он погиб в Афганистане год назад. Исполнитель Карел Готт, скончавшийся 1 октября этого года, также станет лауреатом ордена Белого льва, но только в 2020-м, так как в этом году список награжденных уже был закрыт.

На торжественную церемонию во Владиславском зале приглашены 800 гостей. Еще тысяча присоединится к ним на последующем приеме в Испанском зале.

Дни открытых дверей

Массовых народных гуляний не планируется, однако в понедельник, 28 октября (этот день – выходной), можно будет бесплатно посетить некоторые пражские музеи и объекты, которые обычно закрыты для публики. В этом списке Национальная галерея со всеми ее отделениями (Выставочный дворец, монастырь св. Анежки Чешской и Салмовский дворец на Градчанской площади) и постоянными выставками, Национальный музей (включая историческое и прилегающее новое здание, а также Чешский музей музыки и музей Бедржиха Сметаны), Новая ратуша на Марианской площади, там же – резиденция мэра Праги (нужна предварительная регистрация) и Дворец Шкоды (Škodův palác) на улице Jungmannova.

Важное уточнение для туристов: 28 октября, День образования независимой Чехословацкой Республики относится к государственным праздникам, когда все крупные магазины в стране должны быть закрыты.

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Темы
праздники День открытых дверей Пражский град Милош Земан
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