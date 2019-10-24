Самые популярные замки и крепости Чехии

Лидеры года
По данным NPÚ, бесспорным лидером в 2019 году стал замок Леднице, который посетило почти 350 тысяч человек. На втором месте Чески-Крумлов с 330 тысячами гостей. Замыкает тройку замок Глубока, в котором побывали более 250 тысяч человек.
К отметке в 200 тысяч посетителей приближается Карштейн, а более 100 тысяч гостей привлекли дворец и сады в Кромержиже, Вальтице, Конопиште, крепости Троски и Боузов.
Десятка самых популярных чешских крепостей и замков (число посетителей в январе — сентябре 2019 года):
|
Леднице
|
348 тысяч
|
Чески-Крумлов
|
327 тысяч
|
Глубока
|
255 тысяч
|
Карлштейн
|
184 тысячи
|
Кромержиж
|
165 тысяч
|
Вальтице
|
153 тысячи
|
Котопиште
|
131 тысяча
|
Троски
|
110 тысяч
|
Боузов
|
100 тысяч
|
Бухловице
|
94 тысячи
Новые звезды
Замками, продемонстрировавшими в 2019 году наибольший рост посещаемости, стали Швигов (+11,5 тысячи гостей), Вранов-над-Дыйи (+9 тысяч) и Градец-над-Моравици (+6,5 тысячи), а крепость Грабштейн, ставшая центром десятой Ночи крепостей и замков, за один только вечер привлекла более 28 тысяч посетителей.
В целом объекты, находящиеся под управлением ведомства, в этом году заработали 542 млн крон, на 7,69% больше, чем за аналогичный период 2018 года.
Адвент и Рождество в замках
В NPÚ подчеркивают, что озвученные цифры не окончательные. Если раньше чешские замки и крепости закрывались осенью до следующей весны, то теперь все больше объектов работают круглый год и предлагают специальную предрождественскую и рождественскую программу. Она начнется в середине ноября и будет включать в себя специальные рождественские экскурсии, ярмарки, концерты, театральные представления, тематические выставки и многое другое.
Например, популярностью из года в год пользуется традиционная рождественская ярмарка в замке Сихров. В этом году она будет проходить 30 ноября и 1 декабря. В следующие выходные инициативу перехватит замок в Йиндржихув-Градце, где можно будет, например, понаблюдать за приготовлением праздничных блюд на кухне возрастом 500 лет. В замке Кршивоклат 14 и 15 декабря гостей ждет аудиенция у короле Пржемысла Отакара II и ремесленная ярмарка с богатой сопроводительной программой. Каждое воскресенье адвента начиная с 1 декабря праздничные концерты будут проходить в замке Кунштат.
24 декабря, в Щедрый день, двери для посетителей распахнет крепость Боузов с костелом Вознесения девы Марии в Мосте, а в часовне замка Бечов состоится полуночное богослужение. 25 декабря будут открыты Лысице и крепость Штернберк, 26 декабря — Боузов и Бухлов. Обширная программа подготовлена и на Новый год.
Полный список участников и мероприятий скачать на сайте ведомства.