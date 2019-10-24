Самые популярные замки и крепости Чехии

Национальное ведомство по охране памятников (NPÚ) подвело итоги туристического сезона — 2019. С января по октябрь чешские крепости и замки посетили более 4,6 млн человек, а самым «горячим» месяцем стал август, на который пришлось более 1,2 млн визитов. Какие же замки наиболее востребованы у жителей Чехии и иностранных туристов?

Фото: Národní památkový ústav

Лидеры года

По данным NPÚ, бесспорным лидером в 2019 году стал замок Леднице, который посетило почти 350 тысяч человек. На втором месте Чески-Крумлов с 330 тысячами гостей. Замыкает тройку замок Глубока, в котором побывали более 250 тысяч человек.

К отметке в 200 тысяч посетителей приближается Карштейн, а более 100 тысяч гостей привлекли дворец и сады в Кромержиже, Вальтице, Конопиште, крепости Троски и Боузов.

Десятка самых популярных чешских крепостей и замков (число посетителей в январе — сентябре 2019 года): Леднице 348 тысяч Чески-Крумлов 327 тысяч Глубока 255 тысяч Карлштейн 184 тысячи Кромержиж 165 тысяч Вальтице 153 тысячи Котопиште 131 тысяча Троски 110 тысяч Боузов 100 тысяч Бухловице 94 тысячи

Новые звезды

Замками, продемонстрировавшими в 2019 году наибольший рост посещаемости, стали Швигов (+11,5 тысячи гостей), Вранов-над-Дыйи (+9 тысяч) и Градец-над-Моравици (+6,5 тысячи), а крепость Грабштейн, ставшая центром десятой Ночи крепостей и замков, за один только вечер привлекла более 28 тысяч посетителей.

В целом объекты, находящиеся под управлением ведомства, в этом году заработали 542 млн крон, на 7,69% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Адвент и Рождество в замках

В NPÚ подчеркивают, что озвученные цифры не окончательные. Если раньше чешские замки и крепости закрывались осенью до следующей весны, то теперь все больше объектов работают круглый год и предлагают специальную предрождественскую и рождественскую программу. Она начнется в середине ноября и будет включать в себя специальные рождественские экскурсии, ярмарки, концерты, театральные представления, тематические выставки и многое другое.

Например, популярностью из года в год пользуется традиционная рождественская ярмарка в замке Сихров. В этом году она будет проходить 30 ноября и 1 декабря. В следующие выходные инициативу перехватит замок в Йиндржихув-Градце, где можно будет, например, понаблюдать за приготовлением праздничных блюд на кухне возрастом 500 лет. В замке Кршивоклат 14 и 15 декабря гостей ждет аудиенция у короле Пржемысла Отакара II и ремесленная ярмарка с богатой сопроводительной программой. Каждое воскресенье адвента начиная с 1 декабря праздничные концерты будут проходить в замке Кунштат.

24 декабря, в Щедрый день, двери для посетителей распахнет крепость Боузов с костелом Вознесения девы Марии в Мосте, а в часовне замка Бечов состоится полуночное богослужение. 25 декабря будут открыты Лысице и крепость Штернберк, 26 декабря — Боузов и Бухлов. Обширная программа подготовлена и на Новый год.