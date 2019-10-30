Зимний отдых в Чехии: где покататься на горных лыжах и как подготовиться к сезону

Прощай, бабье лето и золотая осень! Берем курс на зиму, которая вот-вот придет на чешские горнолыжные курорты. Где спрятаться от пражского межсезонья и как подготовиться к поездке в зимнюю сказку, чтобы отдых был не только активным, но и красивым — читайте в этом материале.

Куда поехать кататься и не только

Скажем сразу: чтобы насладиться отдыхом на чешских горных курортах, кататься на лыжах или сноуборде не обязательно (хотя мы бы не советовали лишать себя такого удовольствия — если вы пока не освоили этот вид спорта, повсеместно работающие горнолыжные школы быстро исправят ситуацию). Можно просто гулять по белоснежному снегу, которого так не хватает в Праге, дышать свежим воздухом, любоваться видами и наслаждаться общением с близкими и вспоминать детство, играя в снежки и строя снежные крепости. Для тех, кто предпочитает более взрослые развлечения, на курортах работают бары и клубы, где можно расслабиться не только после, но и вместо покорения синих, красных и черных трасс, а иногда — и спа-центры.

Звучит заманчиво? Осталось открыть карту и определиться с местом отдыха.

Крконоши

Самый известный горнолыжный курорт в главных чешских горах — Шпиндлерув-Млын — состоит из трех центров: Святой Петр, Медведин и Лабска, и 25 км трасс различной сложности. Более 40 км трасс, объединенных общим ски-пассом, предлагает крупнейший в стране горнолыжный курорт Черна-Гора — Пец. В Пеце-под-Снежкоу можно спуститься по трассе Фанлайн с восьмиметровым туннелем или подняться в кабинках на Снежку, самую высокую вершину Чехии. А для тех, кто не дружит с резкими спусками и подъемами, в Крконошах проложено 80 км беговой лыжни.

Крушные (Рудные) горы

Самый крупный и известный горнолыжный курорт в Крушных горах — Клиновец. Всего 120 км от Праги, и в вашем распоряжении 19 км горнолыжных трасс, беговые лыжни, детская зона и бар Apres Ski. Этого мало? На бесплатном лыжном автобусе можно прокатиться до немецкого Фихтельберга.

Горный массив Есеник

Здесь рекомендуем обратить внимание на курорт Долни-Морава. Кроме спуска по семи трассам разных уровней сложности, здесь можно, например, покататься в адреналин-парке Fun Line или подняться на канатной дороге к смотровой башне «Тропинка в облаках», откуда открываются захватывающие виды на много километров вокруг. Наконец, только в Долни-Мораве в зимний сезон проходит уникальное огненное шоу Adventure Night.

Катание на Шумаве

Главный курорт этого региона — Липно. Одна из его «фишек» — ночное катание с 6 до 9 вечера. Те, кто устал от лыж, может покататься на ледянках в освещенном «Фокс-парке» или на коньках по замерзшему озеру, а также посетить знаменитую тропинку в кронах деревьев. Пожалуй, это один из лучших вариантов зимнего отдыха для семей с детьми. О других горнолыжных курортах Чехии можно почитать в нашем обзоре.

Идеальный зимний шопинг

Итак, пара часов на машине — и вы на месте! Что еще нужно сделать перед поездкой? Конечно же, обновить зимний гардероб, купив теплую, функциональную, но при этом модную одежду и не забыв про стильные наряды для отдыха вне трасс и подъемников. Подготовить к поездке всю семью можно в современном торговом центре Premium Outlet Prague Airport, где под одной крышей собраны более 70 магазинов и 200 брендов премиум-класса с постоянными скидками от 30 до 70%. Новые коллекции зимней одежды, идеально подходящей не только для отдыха на горнолыжном курорте, но и для холодных дней в городе, представлены, например, в бутиках Bogner, Regatta, Trespass, Quiksilver, Rip Curl, Timeout, Marina Militare и Wellensteyn, а за зимней обувью стоит заглянуть в магазины Salamander, Ecco и Geox.

POP Airport расположен всего в пяти минутах от аэропорта Вацлава Гавела, и теперь добраться до аутлета из пражской воздушной гавани можно не только на такси или собственном автомобиле, но и на бесплатном автобусе-шаттле, который ходит каждые 20 минут.

Адрес Premium Outlet Prague Airport: Ke Kopanině 421, Tuchoměřice, 252 67. Дорога на автомобиле из центра Праги займет 25 минут. Используйте съезд «Letiště/Airport» и следуйте указателям к торговой зоне. На парковке всегда найдутся свободные места, ведь общее количество мест — около двух с половиной тысяч.

Помимо этого, из Праги в POP Airport можно добраться за 20 минут на автобусах №312 (от остановки у станции метро «Боржиславка») или №322 (от остановки «Надражи Велеславин»).

В POP Airport работает гардероб, что особенно важно в холодное время года. Еще одна хорошая новость: в торговом комплексе открылся детский уголок, где самые маленькие посетители могут поиграть, пока родители делают покупки.

Приятный сюрприз для наших читателей: назвав код 420on2019 в информационном центре аутлета, вы получите ваучер на дополнительную скидку в 10%.

Каждую неделю на сайте аутлета публикуется подборка из десяти товаров, доступных с экстраскидками до 70%. Обновление списка POP10 происходит по понедельникам с утра.

Приезжайте в самый красивый торговый центр Чехии, чтобы насладиться шопингом в атмосфере старой Праги и подготовиться к идеальному зимнему отдыху. Мы вас ждем!

На правах рекламы