Окей, Google: что чехи искали в интернете в 2019 году

События года
Судя по количеству поисковых запросов, титул главного события года в этом году принадлежит акциям протеста, организованным инициативой «Миллион мгновений для демократии». Также чехи проявили огромный интерес к пожару Собора парижской богоматери, терактам на Шри-Ланке, ноябрьской забастовке учителей и штурму «Зоны 51» в пустыне Невада, США.
Личности года
После смерти Карела Готта в октябре исполнитель, судя по статистике Google, на время стал одним из самых популярных людей не только в Чехии, но и в мире. Из своих соотечественников чехи также активно искали информацию о семье Готта и об актрисе Эрике Старковой, сыгравшую главную роль в комедийном сериале «Мост!».
Из заграничных персоналий самыми популярными в республике стали американская певица Билли Айлиш, британский исполнитель Эд Ширан и шведская экоактивистка Грета Тунберг.
Фильмы и сериалы
В Google отмечают, что по тому, какие фильмы и сериалы смотрят и ищут, можно сделать вывод о настроениях в обществе и духе времени. Первое место здесь занял отечественный комедийный сериал «Мост!». Среди других популярных у чехов лент в этом году оказались сериал «Чернобыль», артхаусная картина «Раскрашенная птица» и фильм «Джокер».
Вопросы к
мирозданию Google
Чаще всего чехи задавали поисковику вопросы, связанные с бытовыми ситуациями, например как сплести хлыст из прутьев (чеш. «pomlázka) или выдуть куриное яйцо на Пасху. Среди других распространенных сезонных вопросов – как заморозить грибы, вынуть клеща и охладить квартиру в жару.
Тренды года в чешском сегменте Google
|1.
|Карел Готт
|2.
|Мост!
|3.
|Нотр-Дам
|4.
|iPhone
|5.
|Чернобыль
|6.
|Джокер
|7.
|Раскрашенная птица
|8.
|Танос
|9.
|Ян Палах
|10.
|Avengers Endgame
По материалам aktualne.cz