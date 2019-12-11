Окей, Google: что чехи искали в интернете в 2019 году

Поисковая система рассказала о том, какие люди, события и явления больше всего интересовали пользователей чешского сегмента Всемирной сети. Как отмечают в чешском и словацком подразделении корпорации, запросы отлично улавливают дух времени.

События года

Судя по количеству поисковых запросов, титул главного события года в этом году принадлежит акциям протеста, организованным инициативой «Миллион мгновений для демократии». Также чехи проявили огромный интерес к пожару Собора парижской богоматери, терактам на Шри-Ланке, ноябрьской забастовке учителей и штурму «Зоны 51» в пустыне Невада, США.

Личности года

После смерти Карела Готта в октябре исполнитель, судя по статистике Google, на время стал одним из самых популярных людей не только в Чехии, но и в мире. Из своих соотечественников чехи также активно искали информацию о семье Готта и об актрисе Эрике Старковой, сыгравшую главную роль в комедийном сериале «Мост!».

Из заграничных персоналий самыми популярными в республике стали американская певица Билли Айлиш, британский исполнитель Эд Ширан и шведская экоактивистка Грета Тунберг.

Фильмы и сериалы

В Google отмечают, что по тому, какие фильмы и сериалы смотрят и ищут, можно сделать вывод о настроениях в обществе и духе времени. Первое место здесь занял отечественный комедийный сериал «Мост!». Среди других популярных у чехов лент в этом году оказались сериал «Чернобыль», артхаусная картина «Раскрашенная птица» и фильм «Джокер».

Вопросы к мирозданию Google

Чаще всего чехи задавали поисковику вопросы, связанные с бытовыми ситуациями, например как сплести хлыст из прутьев (чеш. «pomlázka) или выдуть куриное яйцо на Пасху. Среди других распространенных сезонных вопросов – как заморозить грибы, вынуть клеща и охладить квартиру в жару.

Тренды года в чешском сегменте Google

1. Карел Готт 2. Мост! 3. Нотр-Дам 4. iPhone 5. Чернобыль 6. Джокер 7. Раскрашенная птица 8. Танос 9. Ян Палах 10. Avengers Endgame

По материалам aktualne.cz