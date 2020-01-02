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Праздники и выходные дни в Чехии в 2020 году

Праздники и выходные дни в Чехии в 2020 году

Александра Кириченко 608 0
В наступившем году на выходные выпадают только 11 из 13 государственных праздников и так называемых дней рабочего покоя. А еще жителей Чехии ждет несколько продленных выходных. Начинайте планировать поездки!
Праздники и выходные дни в Чехии в 2020 году

Как известно, в Чехии, в отличие от России, не переносят праздники, выпадающие на субботу и воскресенье, и длинный уик-энд получается только в том случае, если праздник приходится на пятницу или понедельник. И в 2020 году нас ждет семь таких случаев, в результате чего будет шесть увеличенных выходных.

Государственные праздники Чехии и выходные дни в 2020 году:

1 января — День восстановления независимого чешского государства / Новый год
10 апреля — Страстная пятница
13 апреля — Пасхальный понедельник (отдыхаем четыре дня, с 10 по 13 апреля)
1 мая — День труда (отдыхаем три дня)
8 мая — День Победы (отдыхаем три дня)
5 июля — День славянских святых Кирилла и Мефодия
6 июля — День казни Яна Гуса (отдыхаем три дня)
28 сентября — День чешской государственности (отдыхаем три дня)
28 октября — День возникновения независимой Чехословацкой Республики
17 ноября — День борьбы за свободу и демократию
24 декабря — Сочельник (Щедрый день)
25 декабря — Рождество
26 декабря — второй день Рождества (отдыхаем четыре дня, с 24 по 27 декабря)

Наглядно это можно увидеть на календаре, красным обозначены «официальные» даты, зеленым — примыкающие к ним выходные.

Календарь праздников в Чехии в 2020 году

Школьные каникулы в 2020 году

Полугодовые каникулы выпадают на 31 января.
Весенние каникулы, как обычно, проходят не синхронно, чтобы больше детей могло покататься на лыжах в горах. В Праге 1 — Праге 5 школьники отдохнут с 17 по 23 февраля, в Праге 6 — Праге 10 — с 24 февраля по 1 марта, в Праге-Восток и Праге-Запад — со 2 по 8 марта.
Пасхальные каникулы будут 9-10 апреля, детям добавили лишь один день отдыха.
Главные летние каникулы продлятся с 1 июля по 31 августа.
Осенние каникулы будут 29-30 октября, так что, включая праздник и выходные, дети отдохнут со среды по воскресенье.

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