Коронавирус в Чехии: важные телефоны и ссылки

Горячие линии
Бесплатная информационная линия Министерства здравоохранения: 1212
Информационная линия пражкого магистрата (помощь пенсионерам и т.д.): 800 160 166, волонтеры могут зарегистрироваться на сайте www.pomahamepraze.cz
Информационная линия Государственного института здравоохранения: 724 810 106 (c 09:00 до 21:00 ежедневно)
Пражская гигиеническая станция: 773 782 856, 773 782 850 (c 09:00 до 20:00 ежедневно)
Министерство иностранных дел ЧР (по вопросам возвращения в Чехию): 420 224 182 605, 420 224 182 554, 420 224 182 142, 420 224 182 425
Посольства и консульства
Дежурный телефон консульства России в Чехии: 420 777 765 787
Горячая линия консульства Украины в Чехии (экстренные случаи): 420 602 224 938
Телефоны посольства Беларуси: 420 233 541 011, 420 731 846 186
Информационные линии медицинских страховых компаний
VZP: 952 222 222
VoZP: 844 888 888
ČPZP: 810 800 800
OZP: 261 105 555
ZP ŠKODA: 800 209 000
ZPMV: 844 211 211
RBP: 800 213 213
Лаборатории, тестирующие на коронавирус
Лаборатория Государственного института здравоохранения
Институт здравоохранения, Острава
Факультетская больница в Градце-Кралове
Больница Ческе-Будеевице
Больница Мотол, Прага
Больница На Буловце, Прага
Лаборатория Agel, Острава
Факультетская больница в Брно
Лаборатория в Усти-над-Лабем
Факультетская больница города Пльзень
Краевая больница в Либерце
SPADIA LAB
Факультетская больница Оломоуца
VIDIA-DIAGNOSTIKA
Областная больница в Трутнове
IFCOR, лаборатория Бланско
AESKULAB, Острава
Lab In, Карловы Вары
Силезская больница в Опаве
Другие ссылки
Сайт Министерства здравоохранения ЧР со статистикой распространения коронавируса в Чехии и других странах
Сайт Министерства здравоохранения, посвященный коронавирусу
Видео Министерства здравоохранения