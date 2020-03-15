Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
27.14
USD
25.3
RUB
0.32
UAH
0.91
Энциклопедия Карта Погода
02d 15 °C
Коронавирус в Чехии: важные телефоны и ссылки

Коронавирус в Чехии: важные телефоны и ссылки

Александра Кириченко 7167 0
В этом материале мы собрали телефоны горячих линий, ссылки на сайты лабораторий, проводящих тестирование, сайты, где можно отслеживать актуальную статистику по заболевшим и другую важную информацию.
Коронавирус в Чехии: важные телефоны и ссылки

Горячие линии

Бесплатная информационная линия Министерства здравоохранения: 1212

Информационная линия пражкого магистрата (помощь пенсионерам и т.д.):  800 160 166, волонтеры могут зарегистрироваться на сайте www.pomahamepraze.cz

Информационная линия Государственного института здравоохранения: 724 810 106 (c 09:00 до 21:00 ежедневно)

Пражская гигиеническая станция: 773 782 856, 773 782 850 (c 09:00 до 20:00 ежедневно)

Министерство иностранных дел ЧР (по вопросам возвращения в Чехию): 420 224 182 605, 420 224 182 554, 420 224 182 142, 420 224 182 425

Посольства и консульства

Дежурный телефон консульства России в Чехии:  420 777 765 787

Горячая линия консульства Украины в Чехии (экстренные случаи): 420 602 224 938

Телефоны посольства Беларуси: 420 233 541 011, 420 731 846 186

Информационные линии медицинских страховых компаний

VZP: 952 222 222
VoZP: 844 888 888
ČPZP: 810 800 800
OZP: 261 105 555
ZP ŠKODA: 800 209 000
ZPMV: 844 211 211
RBP: 800 213 213

Лаборатории, тестирующие на коронавирус

Лаборатория Государственного института здравоохранения 
Институт здравоохранения, Острава 
Факультетская больница в Градце-Кралове 
Больница Ческе-Будеевице 
Больница Мотол, Прага 
Больница На Буловце, Прага 
Лаборатория Agel, Острава 
Факультетская больница в Брно 
Лаборатория в Усти-над-Лабем 
Факультетская больница города Пльзень 
Краевая больница в Либерце 
SPADIA LAB 
Факультетская больница Оломоуца 
VIDIA-DIAGNOSTIKA 
Областная больница в Трутнове 
IFCOR, лаборатория Бланско 
AESKULAB, Острава 
Lab In, Карловы Вары 
Силезская больница в Опаве 

Другие ссылки

Сайт Министерства здравоохранения ЧР со статистикой распространения коронавируса в Чехии и других странах 
Сайт Министерства здравоохранения, посвященный коронавирусу 

Видео Министерства здравоохранения

 

Рассказать всем:
Темы
коронавирус эпидемия Болезни Чехия Министерство здравоохранения
Читайте
по теме 
Полиция за день зафиксировала 1300 нарушений: люди не носили маски
20.03.2020 13:25 Общество
Полиция за день зафиксировала 1300 нарушений: люди не носили маски
1357 0
Президент Чехии обратился к гражданам в связи с пандемией коронавируса
20.03.2020 11:48 Политика
Президент Чехии обратился к гражданам в связи с пандемией коронавируса
2036 0
Родители детей в возрасте до 13 лет будут иметь право на выплату пособий на время карантина
20.03.2020 09:23 Экономика
Родители детей в возрасте до 13 лет будут иметь право на выплату пособий на время карантина
1161 0
Режим работы магазинов снова меняется: с 7 до 9 утра обслуживаются только пенсионеры
19.03.2020 22:56 Общество
Режим работы магазинов снова меняется: с 7 до 9 утра обслуживаются только пенсионеры
4804 0
Последние новости:
20
марта
Полиция за день зафиксировала 1300 нарушений: люди не носили маски
20.03.2020 13:25 Общество
Полиция за день зафиксировала 1300 нарушений: люди не носили маски
1357 0
Президент Чехии обратился к гражданам в связи с пандемией коронавируса
20.03.2020 11:48 Политика
Президент Чехии обратился к гражданам в связи с пандемией коронавируса
2036 0
Курс чешской кроны продолжает падать
20.03.2020 10:47 Экономика
Курс чешской кроны продолжает падать
1831 0
Родители детей в возрасте до 13 лет будут иметь право на выплату пособий на время карантина
20.03.2020 09:23 Экономика
Родители детей в возрасте до 13 лет будут иметь право на выплату пособий на время карантина
1161 0
19
марта
Режим работы магазинов снова меняется: с 7 до 9 утра обслуживаются только пенсионеры
19.03.2020 22:56 Общество
Режим работы магазинов снова меняется: с 7 до 9 утра обслуживаются только пенсионеры
4804 0
Государство выплатит компенсации предприятиям, чьи сотрудники остались без работы из-за пандемии
19.03.2020 20:44 Экономика
Государство выплатит компенсации предприятиям, чьи сотрудники остались без работы из-за пандемии
4719 0
Запись будущих первоклассников в школы пройдет в апреле, но без присутствия детей
19.03.2020 12:53 Общество
Запись будущих первоклассников в школы пройдет в апреле, но без присутствия детей
788 0
В Чехии 572 случая заболевания коронавирусом — карантин может продлиться месяц
19.03.2020 10:34 Общество
В Чехии 572 случая заболевания коронавирусом — карантин может продлиться месяц
15053 0
Чешская сосна стала Европейским деревом года
19.03.2020 09:23 Общество
Чешская сосна стала Европейским деревом года
1540 0
18
марта
Человек с ножом угрожал пассажирам трамвая в Праге
18.03.2020 20:21 Общество
Человек с ножом угрожал пассажирам трамвая в Праге
4681 0


Мобильная версия