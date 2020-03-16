Национальный карантин: что можно и что нельзя

В воскресенье, 15 марта 2020 года, правительство впервые в истории Чешской Республики ограничило свободу передвижения на всей территории страны. Но что это значит на практике?

Ограничение передвижения:

– действует с 00:00 понедельника, 16 марта, до 06:00 вторника, 24 марта;

– не касается пути на работу или к месту выполнения предпринимательской деятельности, не затрагивает необходимы – – перемещения по семейным обстоятельствам, за базовыми бытовыми товарами или к врачу;

– запрет не касается необходимых посещений различных ведомств;

– можно перемещаться на природе и в парках;

– можно участвовать в похоронах;

– ограничения не касаются общественного транспорта, ветеринарных служб, доставки товаров;

– санкции за нарушение общенационального карантина явно не обозначены, но премьер-министр напомнил, что за нарушение индивидуального карантина грозит штраф до 3 млн крон, а максимальное наказание за осознанное распространение болезни – 12 лет лишения свободы.

Что может работать:

– аптеки;

– супермаркеты;

– банки;

– автосервисы, где не собирается более 30 человек;

– службы эвакуации;

– продавцы запчастей;

– места выдачи товаров или посылок;

– магазины стройматериалов и товаров для садоводов могут обслуживать только предпринимателей, которым это нужно о роду деятельности;

– дома отдыха, чьи услуги оплачиваются страховкой;

– компании, занимающиеся строительством и проектировкой;

– точки продажи медицинских товаров;

– точки продажи билетов на общественный транспорт;

– почты – без прямого контакта с клиентами;

– табачные киоски (трафики);

– общественный транспорт;

– государственные ведомства по три часа в понедельник и среду.

Что запрещено:

– продажа услуг по размещению (в отелях, пансионах и т.д.);

– деятельность автошкол;

– такси-службы типа Uber;

– деятельность прачечных самообслуживания;

– посещение частными лицами строительных магазинов;

– посещение спортивных площадок под открытым небом.

Ограничения:

– С полудня 18 марта, согласно постановлению мэра Праги, обязательно носить маски, респираторы или прикрывать рот шарфом во всех крытых общественных местах: к ним относятся продуктовые магазины, государственные, муниципальные, социальные и образовательные учреждения, почтовые отделения, аптеки, остановки общественного транспорта и др. Штраф за нарушение этого правила составляет 20 тыс. крон.

– С 17 марта ношение масок является обязательным в общественном транспорте Праги (трамваях, автобусах, метро). За соблюдением этой меры следит полиция.

По материалам novinky.cz