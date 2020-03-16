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Национальный карантин: что можно и что нельзя

Национальный карантин: что можно и что нельзя

Александра Кириченко 10662 0
В воскресенье, 15 марта 2020 года, правительство впервые в истории Чешской Республики ограничило свободу передвижения на всей территории страны. Но что это значит на практике?
Национальный карантин: что можно и что нельзя

Ограничение передвижения:

– действует с 00:00 понедельника, 16 марта, до 06:00 вторника, 24 марта;
– не касается пути на работу или к месту выполнения предпринимательской деятельности, не затрагивает необходимы – – перемещения по семейным обстоятельствам, за базовыми бытовыми товарами или к врачу;
– запрет не касается необходимых посещений различных ведомств;
– можно перемещаться на природе и в парках;
– можно участвовать в похоронах;
– ограничения не касаются общественного транспорта, ветеринарных служб, доставки товаров;
– санкции за нарушение общенационального карантина явно не обозначены, но премьер-министр напомнил, что за нарушение индивидуального карантина грозит штраф до 3 млн крон, а максимальное наказание за осознанное распространение болезни – 12 лет лишения свободы.

Что может работать:

– аптеки;
– супермаркеты;
– банки;
– автосервисы, где не собирается более 30 человек;
– службы эвакуации;
– продавцы запчастей;
– места выдачи товаров или посылок;
– магазины стройматериалов и товаров для садоводов могут обслуживать только предпринимателей, которым это нужно о роду деятельности;
– дома отдыха, чьи услуги оплачиваются страховкой;
– компании, занимающиеся строительством и проектировкой;
– точки продажи медицинских товаров;
– точки продажи билетов на общественный транспорт;
– почты – без прямого контакта с клиентами;
– табачные киоски (трафики);
– общественный транспорт;
– государственные ведомства по три часа в понедельник и среду.

Что запрещено:

– продажа услуг по размещению (в отелях, пансионах и т.д.);
– деятельность автошкол;
– такси-службы типа Uber;
– деятельность прачечных самообслуживания;
– посещение частными лицами строительных магазинов;
– посещение спортивных площадок под открытым небом.

Ограничения:

– С полудня 18 марта, согласно постановлению мэра Праги, обязательно носить маски, респираторы или прикрывать рот шарфом во всех крытых общественных местах: к ним относятся продуктовые магазины, государственные, муниципальные, социальные и образовательные учреждения, почтовые отделения, аптеки, остановки общественного транспорта и др. Штраф за нарушение этого правила составляет 20 тыс. крон.

–  С 17 марта ношение масок является обязательным в общественном транспорте Праги (трамваях, автобусах, метро). За соблюдением этой меры следит полиция.

По материалам novinky.cz 

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Темы
коронавирус Болезни эпидемия Чехия
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