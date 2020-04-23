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Чехия снимет карантин в ускоренном режиме

Чехия снимет карантин в ускоренном режиме

Александра Кириченко 16394 0
Чешское правительство 23 апреля представило новый график открытия магазинов, ресторанов и других объектов бизнеса в связи со снятием карантина. Они смогут заработать раньше, чем планировалось. Подробное расписание читайте в этом материале.
Чехия снимет карантин в ускоренном режиме

14 апреля правительство представило план, состоящий из пяти этапов, растянутых с 20 апреля до 8 июня 2020 года. Тогда чиновники отметили, что график «возвращения к нормальной жизни» может быть скорректирован в связи с актуальной ситуацией. Так и произошло. Теперь в плане осталось всего четыре шага, и последний состоится уже 25 мая.

Первый этап, назначенный на 20 апреля, уже позади.

В этот понедельник заработали:

– ремесленные мастерские,
– автобазары и автосалоны,
– фермерские рынки.

Были разрешены свадьбы при участии не более чем 10 человек, а профессиональные спортивные команды вернулись к тренировкам под открытым небом в малых группах.

Второй этап состоится 27 апреля, это тоже понедельник.

В этот день заработают:

– все торговые точки площадью до 2500 квадратных метров, которые не расположены в торговых центрах площадью от 500 квадратных метров,
– туристические информационные центры,
– автошколы,
– фитнес-центры и тренажерные залы (пока без использования душевых и раздевалок),
– библиотеки,
– территории ботанических садов и зоопарков под открытым небом.

Также разрешаются богослужения с участием до 15 человек при соблюдении гигиенических условий.

Третий этап назначен на понедельник, 11 мая.

В этот день заработают:

– все магазины в торговых центрах,
– магазины площадью более 2500 квадратных метров, расположенные вне ТЦ,
– летние веранды ресторанов, пивных и кафе,
– парикмахерские и салоны красоты,
– косметологические и массажные кабинеты,
– музеи, галереи и выставочные залы,
– внешние территории крепостей и замков.

Профессиональные спортсмены смогут вернуться к тренировкам в привычном режиме, но без присутствия зрителей.

Наконец, четвертый, заключительный этап запланирован на 15 мая (понедельник).

Откроются:

– внутренние залы ресторанов, пивных, кафе, столовых и т.д.,
– отели и кемпинги,
– салоны тату и пирсинга,
– внутренние павильоны зоопарков и ботанических садов,
– театры (при соблюдении гигиенических мер),
– замки и крепости (при соблюдении гигиенических мер),

Также с этого дня планируют разрешить:

– культурные, общественные, спортивные акции (максимальное количество участников уточнят позже),
– свадьбы без ограничения числа гостей при соблюдении гигиенических условий,
– рекреационные акции для детей до 15 лет,
– некоторые мероприятия в туристической сфере,
– работу тех служб такси, которые пока не могли функционировать (типа Uber).

График снятия карантина

Источник: Министерство здравоохранения Чешской Республики

Также с пятницы, 24 апреля, в Чехии снимаются ограничения на свободу передвижения. Кроме того, в общественных местах можно будет собираться группами до 10 человек.

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Темы
коронавирус Чехия эпидемия рестораны магазины
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