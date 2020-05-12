Павлина вместо короны, или Самый ненавистный багет в Чешской Республике

В последнюю неделю чешский интернет захлестнула война шуток и мемов, не связанных (по крайней мере напрямую) с коронавирусом. Если вы не в курсе «багетного» скандала и не знаете, кто такая Павлина, — поздравляем, ваша жизнь на карантине, вероятно, была насыщеннее, чем у 95% аудитории чешского интернета.

Эпопея с багетами началась в прошлую среду, 6 мая, когда чешская сеть быстрого питания Bageterie Boulevard опубликовала в фейсбуке пост, набравший к настоящему моменту более восьми тысяч реакций (среди которых на первом месте возмущенный эмодзи, на втором — смеющийся) и почти шесть тысяч комментариев. В посте сообщалось о новинке в меню — специальном багете от победительницы кулинарного конкурса MasterChef Česko на телеканале Nova.

Невинная публикация вызвала шквал эмоций, в основном отрицательных. Многие комментаторы заявили, что ни за что в жизни не станут пробовать бутерброд, другие пошли дальше и объявили «Бульвару» бойкот (и призвали сделать это остальных), третьи предрекли сети серьезные финансовые проблемы. «Сначала корона, а теперь Павлина», — писали они.

Почему Павлина и ее творение с курицей и сальсой вызвали такой бурный отклик?

Если кратко, Павлина Лубоятцки (Pavlína Lubojatzky) вызвала сильную антипатию у большинства зрителей своей манерой поведения. Многие посчитали, что девушка с синдромом отличницы победила незаслуженно. А так как в последние недели у многих образовалось больше свободного времени, чем обычно, и зрителей у телеконкурса стало больше, и вовлеклись в процесс они гораздо сильнее.

Источник: TV Nova

Как бы то ни было, благодаря багету Bageterie Boulevard получила мощный PR-импульс, пусть и формально негативный. Посещаемость соцсетей компании подскочила, и люди бросились гуглить связанную со скандалом информацию.

Конкуренты «Бульвара» и чешские компании, не связанные ни с багетами, ни с общепитом, не смогли остаться в стороне и постарались хоть немного хайпануть на этой волне.

Так, интернет-магазин продуктов Rohlik.cz представил свой багет-победитель: без курицы, сальсы и Павлины.

Вьетнамская багетерия отметила, что в мире багетов сейчас неспокойно, и похвасталась, что у нее бутерброды готовят прекрасные люди.

Alza предложила альтернативу бойкоту — испечь идеальный багет дома — и прорекламировала хлебопечку.

И даже система пражского общественного транспорта написала, что, хотя, ее информационный центр у метро «Черный мост» теперь BB, купить самый знаменитый багет страны там не получится, потому что BB — это не Bageterie Boulevard, а безопасный и бесконтактный.

Про любителей порезвиться в фотошопе и говорить не приходится. Приведем лишь парочку из множества коллажей.

Юмористический аккаунт TMBK представил «новую лимитку» от министра финансов Алены Шиллеровой.

А в «официальном» инстаграме Томаша Гаррига Масарика появилась фотография первого президента независимой Чехословакии с цитатой: Патриотизм — это любовь к своим багетам, а не ненависть к другим».