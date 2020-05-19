Медицинская маска как национальная идея на один сезон

Медицинские маски стремительно ворвались в нашу жизнь два месяца назад, а кажется, что мы носили их всегда. В преддверии самого большого послабления масочного режима в Чехии — с 25 мая наконец не нужно будет закрывать лицо на улице — вспомним, как все начиналось, и определимся с ограничениями на ближайшее будущее.

Запомните этот день: 17 марта пражан обязали закрывать нос и рот в общественном транспорте. Масок тогда у многих, естественно, не было, и в ход шли шарфы, банданы и баффы — благо, мартовская прохлада располагала.

Уже с полудня 18 марта требование распространилось на все крытые общественные места в чешской столице: продуктовые магазины, аптеки, почты, госучреждения, а также на остановки общественного транспорта. Нарушителей пугали штрафом до 20 тысяч крон.

За Прагой подтянулась вся Чехия: премьер-министр республики Андрей Бабиш заявил, что с 19 марта носить маски (точнее, любые средства защиты дыхательных путей) нужно всем и везде. Совсем везде. Даже на улице.

В аптеках и других магазинах масок при этом, естественно, не было. Благо, к тому времени народные умельцы освоили их изготовление в домашних условиях. Если сначала маски шили для больниц и особенно бдительных граждан, то теперь они понадобились всем. Работа кипела, мастера и мастерицы слились в едином порыве, осталась одна проблема — недостаток материалов. Ее решило правительство, открыв магазины тканей и галантереи. Так как пускали в них по одному-два человека, перед дверями торговых точек возникли ностальгические очереди.

Активизировались и спекулянты-перекупщики, и просто мошенники, обещавшие выслать маски по предоплате, но не будем о грустном.

Через несколько дней в Чехии появились первые «рушкоматы» — автоматы по продаже многоразовых медицинских масок. Шили средства защиты волонтеры, а вырученные средства шли на благотворительность.

Тем временем полиция выявляла сотни нарушителей. В большинстве случаев они отделывались предупреждением (как, например, группа нудистов в Пардубицком крае), реальных штрафов были единицы. Среди оштрафованных оказались глава МВД Ян Гамачек, который участвовал в видеоконференции кризисного штаба с отрытым лицом, и министр труда Яна Малачова. Если точнее, штрафы они заплатили добровольно, переведя деньги на благотворительность.

В концу марта подоспели первые послабления. Здравый смысл восторжествовал, и 30 марта было объявлено о том, что носить маски не нужно детям до двух лет и водителям, если они находятся в автомобиле в одиночестве.

С 7 апреля обязательное ношение масок отменили для тех, кто занимается спортом на открытом воздухе, если на расстоянии ближе двух метров нет других людей. Этим охотно воспользовались бегуны, роллеры и велосипедисты, отметив, что у масок во время быстрого движения все-таки был один плюс: мошки не влетали в рот.

С 10 апреля исключения расширили на людей с аутизмом и страдающих психическими заболеваниями. Водителям личного транспорта разрешили снять маски, если в машине находятся члены одной семьи, а водителям общественного — если кабина отделена от пассажирского салона.

На фоне периодических напоминаний о том, что маски останутся с нами до конца июня, с 1 мая Министерство здравоохранения разрешило не закрывать лица детям от двух до семи лет в детских садах или других организованных группах, телеведущим и телевизионным редакторам, если программу снимают без зрителей, а также художникам, актерам и музыкантам при соблюдении ряда условий.

Также маски не нужны студентам и педагогам на вступительных и выпускных экзаменах, участникам и преподавателям языковых курсов, логопедам и их пациентам и при предоставлении консультационных услуг. Так что песня чешской группы Wohnout про экзамены в маске не точна с фактической точки зрения, хоть и отражает дух времени.

Последнее на текущий момент смягчение вступило в силу 19 мая. Маски больше не нужны офисным работникам и тем, кто трудится в условиях высоких температур.

А несколькими днями раньше, а именно 11 апреля, министр здравоохранения Адам Войтех сообщил долгожданную новость (и неожиданную, потому что за три дня до этого он говорил совсем другое): не носить маски на улице можно будет уже с 25 мая при условии дистанции минимум в два метра до других людей.

Итак, со следующего понедельника носить маски нужно будет только:

- во внутренних помещениях, кроме дома и офиса,

- общественном транспорте,

- такси,

- там, где люди находятся друг от друга на расстоянии менее двух метров.

Пока неясно, когда маски отменят полностью, но возможность в ближайшей перспективе гулять без них, дышать полной грудью и видеть улыбки, несомненно, радует. Однако Минздрав призывает не расслабляться: необходимость закрывать нос и рот может вернуться осенью-зимой или в случае второй волны пандемии коронавируса. В общем, пока рано символически сжигать маски, чтобы потом не пришлось шить новые. Хотя, если очень хочется…