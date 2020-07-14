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14 июля 2020 года — 600 лет битве на Виткове

14 июля 2020 года — 600 лет битве на Виткове

Александра Кириченко 395 0
14 июля исполняется 600 лет со дня легендарного сражения на Витковой горе, или, как называют его чехи, битвы на Виткове (Bitva na Vítkově). Одно из главных событий гуситских войн состоялось к востоку от тогдашних границ Праги, на гребне холма Витков. Гуситы под предводительством Яна Жижки нанесли тактическое поражение крестоносцам Священной Римской империи, что в итоге привело к окончанию первого крестового похода против гуситов.
14 июля 2020 года — 600 лет битве на Виткове

Предыстория

1 марта 1420 года папа римский Мартин V выполнил просьбу императора Сигизмунда Люксембургского и согласился объявить во Флоренции крестовый поход против еретиков — виклефистов и гуситов. О начале крестового похода — Crusade Omnium plasmatoris domini — было объявлено 17 марта во Вроцлаве.

Сигизмунд собрал в Силезии войско из немецких, польских и венгерских рыцарей, а также из пехоты, в которую вошли силезские ополченцы и итальянские наемники. К концу апреля его армия пересекла границы Чехии. 3 мая перед крестоносцами капитулировал Градец-Кралове, и армия двинулась в Кутну-Гору, где шла подготовка к походу на Прагу. Вступив в Кутну-Гору, Сигезмунд потребовал, чтобы жители столицы сняли осаду с городской цитатели, где засели королевские солдаты. 

Йозеф Матхаузер. Ян Жижка и князь Вацлав Коранда старший на Виткове

Пражане послали гонцов за помощью в оплот гуситов — город Табор. В столицу прибыли 9 тысяч таборитов под командованием Яна Жижки. Рыцари атаковали их на подходе, но Жижка атаку отбил. 20 мая он вступил в Прагу и принял командование над всей гуситской армией. Сигезмунд отменил запланированную атаку на Прагу с востока и отступил. После этого Жижка пытался овладеть пражской крепостью, но не преуспел, а Сигизмунду, на этот раз подобравшемуся к Праге с запада, удалось переправить в цитадель продовольствие.

Адольф Либшер. Сражение за полевые редуты

Тем временем немецкие рыцари попытались захватить ослабленный гарнизон в Таборе. Атаковавшие были разбиты отрядом, посланным Жижкой из Праги, и сделавшим вылазку гарнизоном. После этого Сигизмунд принял решение вновь идти на Прагу — снова с восточной стороны.

Битва на Виткове

Сигизмунд со своей основной армией блокировал Прагу и рассчитывал вынудить город к капитуляции. Чтобы завершить блокаду, ему оставалось овладеть находившейся в 4 км к востоку от города Витковой горой. Для этой задачи он выделил большой отряд и планировал в случае успеха провести штурм Праги сразу с трех направлений: южного, западного и восточного. Еще три больших отряда Сигизмунд оставил в качестве общего резерва.

Жижка оценил стратегическое значение Виткова, своевременно занял холм и соорудил на его западном гребне два полевых редута, а на южном склоне — башню.

В решающий день, 14 июля 1420 года, большой отряд начал наступать на Виткову гору с юго-запада, со Шпитальского поля. Он овладел находившейся в винограднике башней, ворвался в ров, но при попытке преодолеть стену столкнулся с ожесточенным сопротивлением гарнизона одного из редутов. В самый напряженный момент к редуту подоспел отряд гуситов во главе с Жижкой, и атака была отражена. Рыцари не могли свободно отступать, так как сзади на них напирала толпа атакующих. Воспользовавшись этим, Жижка с отрядом таборитов контратаковал левый фланг противника и разбил его.

Альфонс Муха. Картина "После битвы на Виткове" из цикла "Славянская эпопея"

За сражением на холме наблюдали жители Праги. Они стали по своей инициативе собираться в отряды и направляться на помощь таборитам. Когда те контратаковали врага с фронта, пражское ополчение нанесло удар с фланга. Опасаясь окружения, императорские войска обратились в бегство.

Последствия

Армия крестоносцев не потерпела на Виткове крупного поражения — это была лишь тактическая неудача, тем не менее она подорвала моральный дух войска. Между предводителями крестоносцев начались раздоры. В итоге 30 июля 1420 года Сигизмунд снял осаду Праги. Отряды феодалов разошлись по домам, и первый крестовый поход против гуситов был завершен (позже состоялись еще четыре, но это уже совсем другая история).

Холм Витков венчает 22-метровый памятник Яну Жижке — одна из самых крупных конных статуй в мире, а имя полководца носит район в Праге 3 и множество улиц в городах по всей Чехии.

Памятник Яну Жижке на Витковском холме. Фото nm.cz

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Темы
история Прага
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