14 июля 2020 года — 600 лет битве на Виткове

14 июля исполняется 600 лет со дня легендарного сражения на Витковой горе, или, как называют его чехи, битвы на Виткове (Bitva na Vítkově). Одно из главных событий гуситских войн состоялось к востоку от тогдашних границ Праги, на гребне холма Витков. Гуситы под предводительством Яна Жижки нанесли тактическое поражение крестоносцам Священной Римской империи, что в итоге привело к окончанию первого крестового похода против гуситов.

Предыстория

1 марта 1420 года папа римский Мартин V выполнил просьбу императора Сигизмунда Люксембургского и согласился объявить во Флоренции крестовый поход против еретиков — виклефистов и гуситов. О начале крестового похода — Crusade Omnium plasmatoris domini — было объявлено 17 марта во Вроцлаве.

Сигизмунд собрал в Силезии войско из немецких, польских и венгерских рыцарей, а также из пехоты, в которую вошли силезские ополченцы и итальянские наемники. К концу апреля его армия пересекла границы Чехии. 3 мая перед крестоносцами капитулировал Градец-Кралове, и армия двинулась в Кутну-Гору, где шла подготовка к походу на Прагу. Вступив в Кутну-Гору, Сигезмунд потребовал, чтобы жители столицы сняли осаду с городской цитатели, где засели королевские солдаты.

Йозеф Матхаузер. Ян Жижка и князь Вацлав Коранда старший на Виткове

Пражане послали гонцов за помощью в оплот гуситов — город Табор. В столицу прибыли 9 тысяч таборитов под командованием Яна Жижки. Рыцари атаковали их на подходе, но Жижка атаку отбил. 20 мая он вступил в Прагу и принял командование над всей гуситской армией. Сигезмунд отменил запланированную атаку на Прагу с востока и отступил. После этого Жижка пытался овладеть пражской крепостью, но не преуспел, а Сигизмунду, на этот раз подобравшемуся к Праге с запада, удалось переправить в цитадель продовольствие.

Адольф Либшер. Сражение за полевые редуты

Тем временем немецкие рыцари попытались захватить ослабленный гарнизон в Таборе. Атаковавшие были разбиты отрядом, посланным Жижкой из Праги, и сделавшим вылазку гарнизоном. После этого Сигизмунд принял решение вновь идти на Прагу — снова с восточной стороны.

Битва на Виткове

Сигизмунд со своей основной армией блокировал Прагу и рассчитывал вынудить город к капитуляции. Чтобы завершить блокаду, ему оставалось овладеть находившейся в 4 км к востоку от города Витковой горой. Для этой задачи он выделил большой отряд и планировал в случае успеха провести штурм Праги сразу с трех направлений: южного, западного и восточного. Еще три больших отряда Сигизмунд оставил в качестве общего резерва.

Жижка оценил стратегическое значение Виткова, своевременно занял холм и соорудил на его западном гребне два полевых редута, а на южном склоне — башню.

В решающий день, 14 июля 1420 года, большой отряд начал наступать на Виткову гору с юго-запада, со Шпитальского поля. Он овладел находившейся в винограднике башней, ворвался в ров, но при попытке преодолеть стену столкнулся с ожесточенным сопротивлением гарнизона одного из редутов. В самый напряженный момент к редуту подоспел отряд гуситов во главе с Жижкой, и атака была отражена. Рыцари не могли свободно отступать, так как сзади на них напирала толпа атакующих. Воспользовавшись этим, Жижка с отрядом таборитов контратаковал левый фланг противника и разбил его.

Альфонс Муха. Картина "После битвы на Виткове" из цикла "Славянская эпопея"

За сражением на холме наблюдали жители Праги. Они стали по своей инициативе собираться в отряды и направляться на помощь таборитам. Когда те контратаковали врага с фронта, пражское ополчение нанесло удар с фланга. Опасаясь окружения, императорские войска обратились в бегство.

Последствия

Армия крестоносцев не потерпела на Виткове крупного поражения — это была лишь тактическая неудача, тем не менее она подорвала моральный дух войска. Между предводителями крестоносцев начались раздоры. В итоге 30 июля 1420 года Сигизмунд снял осаду Праги. Отряды феодалов разошлись по домам, и первый крестовый поход против гуситов был завершен (позже состоялись еще четыре, но это уже совсем другая история).

Холм Витков венчает 22-метровый памятник Яну Жижке — одна из самых крупных конных статуй в мире, а имя полководца носит район в Праге 3 и множество улиц в городах по всей Чехии.

Памятник Яну Жижке на Витковском холме. Фото nm.cz