Четырехцветный светофор: как Чехия готовится ко второй волне эпидемии коронавируса

Стоит отметить, что каждый из цветовых уровней неоднороден: внутри них предполагаются разные степени угрозы, выраженные в баллах, по 3-4 балла на каждый уровень. От них должна зависеть строгость вводимых мер.
Итак, самый благополучный, «белый» уровень (0 баллов), предполагает минимальный риск распространения коронавируса. Его получат регионы, где ежедневно отмечается не больше пяти новых заражений, не связанных между собой. Никакие ограничительные меры в таких местах не вводятся.
Далее идет «зеленый» уровень, на который приходится от 1 до 3 баллов, — от эпизодических случаев заболевания до локальных очагов эпидемии без передачи инфекции в сообществах (komunitní přenos). Его присвоят регионам, где в течение недели число зараженных коронавирусом не превышает 25 человек на каждую тысячу. Прага сейчас «на бровях» выписывается в эту категорию с 24 зараженными на тысячу человек.
На этом этапе меры носят рекомендательный характер и выглядят так:
— Избегать тесного контакта с людьми, у которых есть симптомы заболевания.
— Регулярно мыть руки с мылом не менее 20 секунд.
— Кашлять и чихать в носовой платок или прикрываться локтем.
— Не трогать глаза, нос и рот.
— Своевременно делать все необходимые прививки, включая вакцинацию против сезонного гриппа.
— В случае появления симптомов острого респираторного заболевания оставаться дома, избегать контактов с членами семьи и связаться с терапевтом по телефону.
Рекомендации для групп риска:
— Держать дистанцию от посторонних, ограничить посещение мест с более высокой концентрацией людей.
— По возможности использовать средства защиты дыхательных путей (например, маски).
На «желтый» уровень приходится от 4 до 7 баллов, в этом случае инфекция передается в сообществах и количество зараженных растет. Доля заболевших covid больше 25 человек на тысячу.
К «белым» рекомендациям добавляются ограничения. Маски могут стать обязательными в общественном транспорте, медицинских учреждениях и других местах, не исключено ограничение участников массовых мероприятий. Компаниям рекомендуется перевести сотрудников на удаленку.
В то же время окончательный набор ограничений и рекомендаций выбирают местные эпидемиологи, так что режим в разных «желтых» регионах в рамках страны может различаться.
В целом список предлагаемых Министерством здравоохранения мер выглядит так:
— Обеспечить наличие дезинфицирующих средств для рук.
— Обеспечить дезинфекцию предметов и поверхностей.
— Ввести обязательное ношение масок в общественном транспорте, на общественных мероприятиях, в медицинских и социальных учреждениях и в закрытых помещениях, где собирается много людей, например в торговых центрах.
— Ограничить количество участников массовых мероприятий.
— Ограничить время работы предприятий общественного питания.
— Ограничить их пропускную способность и увеличить расстояние между посетителями.
— Ввести добровольную установку отслеживающих мобильных приложений.
Работодателям будет рекомендовано дезинфицировать рабочие места, места общего пользования, предоставлять работникам средства индивидуальной защиты, скорректировать режим совместной деятельности сотрудников, а также командировок и приема иностранных гостей, и по возможности перевести сотрудников в режим хоум-офис с общением с помощью видеосвязи.
Наконец, «красный» режим характеризуется активной передачей коронавирусной инфекции в сообществах и растущей заболеваемостью. Ему соответствуют от 8 до 10 баллов по десятибалльной шкале. При его введении в дополнение к указанным выше мерам перемещение людей ограничат до необходимого минимума, их обяжут носить маски и минимизировать социальные контакты. Также жителям «красных» регионов будет рекомендовано сделать запасы продуктов, лекарств и других необходимых товаров примерно на 14 дней. Не исключено ограничение работы школ и дошкольных учреждений.
Полностью список требований министерства выглядит следующим образом:
— Избегать тесного контакта с другими людьми.
— Ограничить перемещения до необходимого минимума, особенно в районах с активной передачей заболевания.
— Использовать средства индивидуальной защиты.
— Обеспечить наличие основных продуктов питания, воды, лекарств и т.д. приблизительно на 14 дней.
— Ограничить массовые скопления людей, в том числе религиозные, спортивные и другие общественные мероприятия.
— Возможно ограничение работы дошкольных и школьных учреждений.
— Жителям рекомендовано подготовиться к возможному ограничению доступа к различным службам.
Кроме борьбы с распространением коронавирусной инфекции, эта система призвана навести порядок в хаотичном введении мер в разных регионах, которое мы наблюдаем в последние пару недель. Но пока непонятно, как «четырехцветный светофор» будет работать на практике (и будет ли вообще). Например, неясно, как планируется организовать перемещение людей на общественном транспорте между регионами с разным уровнем риска.
По материалам novinky.cz