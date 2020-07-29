Четырехцветный светофор: как Чехия готовится ко второй волне эпидемии коронавируса

С понедельника, 3 августа, в Чехии начнет действовать подготовленная Министерством здравоохранения система «Светофор», регламентирующая меры против распространения коронавируса в разных регионах республики. Она предполагает четыре уровня риска — белый, зеленый, желтый и красный — в зависимости от числа зараженных covid-19 на каждую тысячу жителей. Распределение по цветам будет пересматриваться раз в неделю. Какие ограничительные меры предусматривает каждый из уровней, читайте в этом материале.

Стоит отметить, что каждый из цветовых уровней неоднороден: внутри них предполагаются разные степени угрозы, выраженные в баллах, по 3-4 балла на каждый уровень. От них должна зависеть строгость вводимых мер.

Итак, самый благополучный, «белый» уровень (0 баллов) , предполагает минимальный риск распространения коронавируса. Его получат регионы, где ежедневно отмечается не больше пяти новых заражений , не связанных между собой. Никакие ограничительные меры в таких местах не вводятся.

Далее идет «зеленый» уровень , на который приходится от 1 до 3 баллов , — от эпизодических случаев заболевания до локальных очагов эпидемии без передачи инфекции в сообществах (komunitní přenos). Его присвоят регионам, где в течение недели число зараженных коронавирусом не превышает 25 человек на каждую тысячу . Прага сейчас «на бровях» выписывается в эту категорию с 24 зараженными на тысячу человек.

На этом этапе меры носят рекомендательный характер и выглядят так:

— Избегать тесного контакта с людьми, у которых есть симптомы заболевания.

— Регулярно мыть руки с мылом не менее 20 секунд.

— Кашлять и чихать в носовой платок или прикрываться локтем.

— Не трогать глаза, нос и рот.

— Своевременно делать все необходимые прививки, включая вакцинацию против сезонного гриппа.

— В случае появления симптомов острого респираторного заболевания оставаться дома, избегать контактов с членами семьи и связаться с терапевтом по телефону.

Рекомендации для групп риска:

— Держать дистанцию от посторонних, ограничить посещение мест с более высокой концентрацией людей.

— По возможности использовать средства защиты дыхательных путей (например, маски).

На «желтый» уровень приходится от 4 до 7 баллов , в этом случае инфекция передается в сообществах и количество зараженных растет. Доля заболевших covid больше 25 человек на тысячу .

К «белым» рекомендациям добавляются ограничения. Маски могут стать обязательными в общественном транспорте, медицинских учреждениях и других местах, не исключено ограничение участников массовых мероприятий. Компаниям рекомендуется перевести сотрудников на удаленку.

В то же время окончательный набор ограничений и рекомендаций выбирают местные эпидемиологи, так что режим в разных «желтых» регионах в рамках страны может различаться.

В целом список предлагаемых Министерством здравоохранения мер выглядит так:

— Обеспечить наличие дезинфицирующих средств для рук.

— Обеспечить дезинфекцию предметов и поверхностей.

— Ввести обязательное ношение масок в общественном транспорте, на общественных мероприятиях, в медицинских и социальных учреждениях и в закрытых помещениях, где собирается много людей, например в торговых центрах.

— Ограничить количество участников массовых мероприятий.

— Ограничить время работы предприятий общественного питания.

— Ограничить их пропускную способность и увеличить расстояние между посетителями.

— Ввести добровольную установку отслеживающих мобильных приложений.

Работодателям будет рекомендовано дезинфицировать рабочие места, места общего пользования, предоставлять работникам средства индивидуальной защиты, скорректировать режим совместной деятельности сотрудников, а также командировок и приема иностранных гостей, и по возможности перевести сотрудников в режим хоум-офис с общением с помощью видеосвязи.

Наконец, «красный» режим характеризуется активной передачей коронавирусной инфекции в сообществах и растущей заболеваемостью. Ему соответствуют от 8 до 10 баллов по десятибалльной шкале . При его введении в дополнение к указанным выше мерам перемещение людей ограничат до необходимого минимума, их обяжут носить маски и минимизировать социальные контакты. Также жителям «красных» регионов будет рекомендовано сделать запасы продуктов, лекарств и других необходимых товаров примерно на 14 дней. Не исключено ограничение работы школ и дошкольных учреждений.

Полностью список требований министерства выглядит следующим образом:

— Избегать тесного контакта с другими людьми.

— Ограничить перемещения до необходимого минимума, особенно в районах с активной передачей заболевания.

— Использовать средства индивидуальной защиты.

— Обеспечить наличие основных продуктов питания, воды, лекарств и т.д. приблизительно на 14 дней.

— Ограничить массовые скопления людей, в том числе религиозные, спортивные и другие общественные мероприятия.

— Возможно ограничение работы дошкольных и школьных учреждений.

— Жителям рекомендовано подготовиться к возможному ограничению доступа к различным службам.

Кроме борьбы с распространением коронавирусной инфекции, эта система призвана навести порядок в хаотичном введении мер в разных регионах, которое мы наблюдаем в последние пару недель. Но пока непонятно, как «четырехцветный светофор» будет работать на практике (и будет ли вообще). Например, неясно, как планируется организовать перемещение людей на общественном транспорте между регионами с разным уровнем риска.

По материалам novinky.cz