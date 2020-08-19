Ночь крепостей и замков в Чехии — 2020

Приближается одно из главных событий летнего сезона, когда до позднего вечера будут открыты для посещения десятки крепостей, замков, дворцов, вилл, монастырей и костелов по всей Чехии. Не забудьте внести эту дату на исходе августа в свой календарь.

Фото: NPÚ

Акция «Ночь крепостей и замков» ведет свою историю с 2010 года. Тогда вечером 4 сентября состоялось «нулевое» событие, к которому присоединилось 38 объектов — 34 государственных и четыре частных. Теперь фестиваль охватывает десятки памятников во всех регионах Чешской Республики. Не дайте слову «ночь» ввести вас в заблуждение: речь скорее идет о вечере, и большинство объектов распахнут двери в интервале между 19:00 и 21:00-23:00.

Памятники не только открываются в необычное время, но и предлагают посетителям нетрадиционную программу, включая экскурсии при свечах или с фонариками, театральные инсценировки (в том числе по мотивам жутковатых легенд), кукольные представления, концерты средневековой музыки, дегустации блюд, приготовленных по старинным рецептам на исторических кухнях, фейерверки и многое другое.

Ночь крепостей и замков в Чехии в 2020 году

В этом году акция пройдет в субботу, 29 августа . Как и каждый год, Национальное управление памятников (NPÚ) назначает «хедлайнера» программы — объект, где будут проходить основные события. В 2020 году им станет дворец Мнихово-Градиште. Например, там откроется выставка «Память рода продолжается», посвященная роду Альфреда из Вальдштейна, одного из полководцев времен Тридцатилетней войны.

Фото NPÚ

Что касается других объектов-участников, в замке Боузов можно будет при свете фонарей пройти по маршруту, пролегающему через ров. В конце участникам приключения обещают огненный сюрприз. В замке Кунетицка-гора запланировано шествие с фонарями и показ уникальных документальных фильмов об истории замка.

Вы замке Бенешов-над-Плоучници гости увидят выступления исторических фехтовальщиков и смогут отведать приготовленные на гриле угощения, замок Валеч обещает уникальный видеомаппинг в лапидарии, в монастыре Сазава организуют квест, а в монастыре Кладрубы — лекции на астрономические темы и наблюдение за небесными телами с помощью исторических телескопов.

Фото NPÚ

Участвуют в акции и такие знаменитые чешские замки, как Карлштейн, Конопиште и Вальтице.

Ночь крепостей и замков в Праге

В чешской столице к акции присоединятся Хвальский замок, Инвалидовна, Вальдштейнский дворец и Вальдштейнский сад, а также сады под Пражским Градом. В последних состоится демонстрация исторического фехтования и будет организована школа боевых искусств минувшей эпохи для детей.

Фото NPÚ

Полную программу Ночи крепостей и замков — 2020 с разделением по регионам Чехии можно узнать на сайте Национального управления памятников. Также расписание доступно в формате pdf.