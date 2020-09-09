От офисов до подъездов: где теперь нужны маски

С 10 сентября Прагу и всю Чехию ждет очередное ужесточение противокоронавирусных мер. Правила довольно странные, и нет особой надежды, что завтра Министерство здравоохранения и другие причастные не придумают новые, еще более, мягко говоря, причудливые.

Маски в магазинах и торговых центрах

С четверга, 10 сентября, требование закрывать дыхательные пути распространяется на закрытые помещения по всей Чехии . Аналогичные правила вступили в Праге в силу днем ранее, 9 сентября. К закрытым помещениям относятся магазины и торговые центры, а также медицинские и социальные учреждения, почты, избирательные участки . Уже с 1 сентября, напомним, маски необходимы во всех видах местного и междугороднего общественного транспорта .

«Везде под крышей»

Все звучало почти логично, но к вечеру среды министр здравоохранения Адам Войтех выдал в своем твиттере уточнение, в котором говорится, что маски вводятся «везде под крышей», то есть «во всех внутренних помещениях зданий кроме места проживания». Он добавил, что с 10 сентября маски требуется носить в ресторанах (когда люди не пьют и не едят), на рабочих местах и в учебных заведениях за пределами классов и аудиторий . Отметим, что ранее планировалось ввести последнее требование только в Праге и с 14 сентября, а не по всей Чехии с 10-го.

Подъезды, коридоры и лифты

Этим дело не ограничилось. Пресс-служба Министерства здравоохранения, комментируя по просьбе журналистов слова Войтеха, подтвердила, что под крышей не носить маски можно только в квартирах и в гостиничных номерах , а в общественных помещениях многоквартирных домов и коридорах отелей без них с четверга появляться нельзя.

Что дальше?

Пока Министерство здравоохранения и эпидемиологи обещают не закрывать какие-либо предприятия (не считая запрета на работу клубов, баров и ресторанов в Праге с 00:00 до 06:00), а количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Чехии продолжает расти. После рекордного показателя в 1163 положительных теста во вторник, 8 сентября, к 18:00 среды, 9 сентября, успели выявить 701 зараженного. В Праге сейчас 121 больной на 100 тысяч жителей.

Мы продолжим отслеживать развитие событий, хотя предпочли бы следить за какой-нибудь более приятной темой.