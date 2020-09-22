До свидания, Кен, здравствуй, полковник!

«Я устал, я ухожу» в исполнении уже бывшего министра здравоохранения Адама Войтеха в разгар второй волны коронавируса и его замена Романом Примулой в последние сутки вызвала волну мемов в чешском интернете. Представляем вам те из них, которые понятны без чрезмерного углубления в контекст (и цензурны), и разбираемся, чем нам больше всего запомнился Адам Войтех (спойлер: прической и пением).

Фото: Zippy

Утром 21 сентября 33-летний Адам Войтех неожиданно объявил о своем уходе в отставку. «Функции министра я выполнял всем сердцем и всеми силами», — сказал он.

"Работа под начальством Андрея Бабиша совсем не вызывает стресса". Адам Войтех, 33 года

После отставки Войтех планирует остаться депутатом нижней палаты парламента и заниматься вопросами здравоохранения. Однако у авторов мемов на бывшего министра другие планы: многие шутки посвящены его возможному возвращению к музыкальной карьере.

"Главный камбек года на музыкальной сцене"

Дело в том, что в 2005 году Войтех, тогда еще студент гимназии в родном городе Ческе-Будеёвице, принял участие в телевизионном конкурсе «Чехия ищет суперзвезду» (Česko hledá superstar).

В то время он всерьез планировал связать свою жизнь с музыкой. Молодой человек получил за свою внешность прозвище Кен в честь друга куклы Барби, покорил женскую часть жюри («Если бы мы отправляли во Вселенную картинку с молодым, здоровым землянином белой расы, в целом совершенным, — это могли бы быть вы», — вот одна из заслуженных им характеристик), но в итоге вылетел из конкурса на стадии полуфинала и предпочел эстрадной карьере учебу на юридическом факультете. Пение осталось его хобби.

Но, как говорится, из песни слово не выкинешь, и молодому министру стали активно припоминать его участие в шоу (вместе с отсутствием медицинского образования и нежеланием сменить стрижку 15-летней давности) с началом эпидемии коронавируса.

С освобождением поста главы Минздрава появилась серия мемов на тему «Чехия ищет министра здравоохранения».

"Войтех, вы не проходите в следующий круг министерского "Суперстара"

"Чехия ищет министра здравоохранения"

Новый министр нашелся молниеносно: им стал бывший заместитель Войтеха Роман Примула, возглавлявший кризисный штаб во время первой волны коронавируса и продемонстрировавший приверженность жестким мерам. Он ушел из министерства несколько месяцев назад, когда эпидемия ненадолго отступила. Примула — дипломированный врач-эпидемиолог, в прошлом проректор и ректор Военно-медицинской академии и обладатель воинского звания полковника.

Как отреагировал чешский интернет на возвращение «настоящего полковника»? Прежде всего рефреном «нас всех закроют» (и действительно, с первого же дня на новом посту Примула начал закручивать гайки).

Высшая чешская футбольная лига в сезоне 2020/2021 при Примуле в качестве министра здравоохранения

Но больше всего нам, пожалуй, понравилась эта картинка с Романом Примулой в образе ведьмака Геральта.

Zaklínač — это «ведьмак» по-чешски, а новый министр, соответственно, закрыватель, если так можно выразиться