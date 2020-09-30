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ЧП 2.0: что можно и что нельзя

ЧП 2.0: что можно и что нельзя

Александра Кириченко 8114 0
С понедельника, 5 октября, в Чехии сроком на месяц вводится чрезвычайное положение. Какие ограничения будут действовать в связи с этим в разных сферах жизни?
Фото: i_hate_sult / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)
ЧП 2.0: что можно и что нельзя

Образовательные учреждения

– На 14 дней закрываются средние школы в «красных» и «оранжевых» регионах. Организуется дистанционное обучение. При этом в средних школах смогут очно проводиться практические занятия.

– В начальных школах отменят уроки пения, у учеников второй ступени — уроки физкультуры. Вместо физкультуры дети будут гулять.

– Продленка в начальной школе и детские сады продолжат работу.

– Студенты вузов останутся на дистанционном обучениии.

Массовые мероприятия

– В закрытых помещениях в массовых акциях смогут участвовать не более 10 человек.

– Под открытым небом — не более 20 человек.

– Исключения сделаны для судебных слушаний, заседаний муниципальных органов власти, рабочих коллективов, членов одной семьи.

– Спортивные залы, бассейны и аквапарки продолжат работу, но в них нельзя будут проводить массовые мероприятия.

– И самое любопытное исключение: в богослужениях смогут участвовать до 100 человек, но им не разрешат петь. Это намек на то, что помолиться не помешает?

Свадьбы и похороны

Лимит участников таких мероприятий выше, чем у других массовых акций, — 30 человек. Он начнет действовать не 5 октября, а 19 октября. Как говорится, не затягивайте.

Театры и кино

– В зале смогут присутствовать до 500 человек.

– Отменяются «перерывы на еду» (останутся ли антракты как таковые, неизвестно).

– Запрещаются мюзиклы, оперные представления и любые выступления, связанные с пением.

– Не смогут проводиться балы.

Рестораны

– За одним столом смогут собираться не более 6 человек.

– Заведения общепита по-прежнему не будут работать с 22:00 до 06:00 (не считая продажи еды навынос).

Спорт

– Официальные спортивные соревнования будут проводиться без зрителей. Максимальное количество участников — 130.

– В любительских спортивных акциях не смогут участвовать более 20 человек, но там, где людей можно разделить на группы (например, на легкоатлетических стадионах), лимит в 20 человек будет действовать для каждой из групп.

Дополнительные ограничения пока не вводятся для магазинов и торговых центров, парикмахерских и салонов красоты.

По материалам novinky.cz 

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Темы
коронавирус эпидемия Болезни
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