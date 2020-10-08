Вторая волна: что закроют и запретят

Срок действия мер — 14 дней, но при необходимости он может быть продлен. Вот что изменится в разных сферах жизни и бизнеса.
Рестораны
Заведения общепита смогут работать максимум до 20:00, а не до 22:00. Эта мера вступает в силу уже 9 октября.
У каждого стола смогут сидеть максимум четыре человека (сейчас — шесть).
Отели и гостевые дома работают в прежнем режиме.
Торговые центры
Остаются открытыми, как и фудкорты. В последних за каждым столиком могут сидеть не более двух человек.
В торговых центрах отключат Wi-Fi, чтобы люди там не задерживались.
Заходить в магазины можно группами не больше двух человек (ограничения не касаются детей до 15 лет в сопровождении одного взрослого члена семьи).
Культура
Отменяются все культурные акции. Закрываются театры, кинотеатры, музеи, галереи и прочие культурные объекты. С 9 октября закрываются зоопарки.
Детские сады
Продолжают работать в нынешнем режиме.
Начальные школы
Первая ступень работает в текущем режиме.
У учеников второй ступени классами каждую неделю чередуется очное и дистанционное образование. Пример: неделю в школу ходит 7-й А класс, 7-й Б учится дома, на следующей неделе — наоборот. Для студентов многолетних гимназий ничего не меняется.
Средние школы
На дистанционное обучение переходят средние школы по всей Чехии (пока в нескольких регионах студенты еще учились очно), за исключением практического обучения.
Высшие школы и университеты
Личное присутствие запрещается, за исключением практики у студентов-медиков.
Спорт
Отменяются все спортивные акции — и профессиональные, и любительские. Международные матчи могут проходить без зрителей.
Перестают работать все закрытые спортивные площадки, тренажерные залы, фитнес-центры, бассейны (с 9 октября).
На открытых площадках смогут заниматься до 20 человек.
Ведомства
Прием населения в различных государственных и муниципальных ведомствах будет вестись только два дня в неделю в течение пяти часов.
Больницы и дома престарелых
С 12 октября посещения запрещены на 14 дней.
Религиозные акции
В богослужениях смогут участвовать не более 10 человек (сейчас — до 100).
По материалам novinky.cz