Вторая волна: что закроют и запретят

В связи с резким ростом числа заболевших коронавирусом и увеличением количества тяжелых случаев течения болезни министр здравоохранения Чехии Роман Примула представил новый комплекс ограничительных мер, призванных «сгладить кривую». Большинство из них вступит в силу в понедельник, 12 октября, но некоторые начнут действовать уже с пятницы.

Срок действия мер — 14 дней, но при необходимости он может быть продлен. Вот что изменится в разных сферах жизни и бизнеса.

Рестораны

Заведения общепита смогут работать максимум до 20:00, а не до 22:00. Эта мера вступает в силу уже 9 октября .

У каждого стола смогут сидеть максимум четыре человека (сейчас — шесть).

Отели и гостевые дома работают в прежнем режиме.

Торговые центры

Остаются открытыми, как и фудкорты. В последних за каждым столиком могут сидеть не более двух человек.

В торговых центрах отключат Wi-Fi, чтобы люди там не задерживались.

Заходить в магазины можно группами не больше двух человек (ограничения не касаются детей до 15 лет в сопровождении одного взрослого члена семьи).

Культура

Отменяются все культурные акции. Закрываются театры, кинотеатры, музеи, галереи и прочие культурные объекты. С 9 октября закрываются зоопарки.

Детские сады

Продолжают работать в нынешнем режиме.

Начальные школы

Первая ступень работает в текущем режиме.

У учеников второй ступени классами каждую неделю чередуется очное и дистанционное образование. Пример: неделю в школу ходит 7-й А класс, 7-й Б учится дома, на следующей неделе — наоборот. Для студентов многолетних гимназий ничего не меняется.

Средние школы

На дистанционное обучение переходят средние школы по всей Чехии (пока в нескольких регионах студенты еще учились очно), за исключением практического обучения.

Высшие школы и университеты

Личное присутствие запрещается, за исключением практики у студентов-медиков.

Спорт

Отменяются все спортивные акции — и профессиональные, и любительские. Международные матчи могут проходить без зрителей.

Перестают работать все закрытые спортивные площадки, тренажерные залы, фитнес-центры, бассейны (с 9 октября) .

На открытых площадках смогут заниматься до 20 человек.

Ведомства

Прием населения в различных государственных и муниципальных ведомствах будет вестись только два дня в неделю в течение пяти часов.

Больницы и дома престарелых

С 12 октября посещения запрещены на 14 дней.

Религиозные акции

В богослужениях смогут участвовать не более 10 человек (сейчас — до 100).

По материалам novinky.cz