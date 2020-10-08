Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
27.19
USD
23.06
RUB
0.3
UAH
0.82
Энциклопедия Карта Погода
04d 5 °C
Вторая волна: что закроют и запретят

Вторая волна: что закроют и запретят

Александра Кириченко 21259 0
В связи с резким ростом числа заболевших коронавирусом и увеличением количества тяжелых случаев течения болезни министр здравоохранения Чехии Роман Примула представил новый комплекс ограничительных мер, призванных «сгладить кривую». Большинство из них вступит в силу в понедельник, 12 октября, но некоторые начнут действовать уже с пятницы.
Вторая волна: что закроют и запретят

Срок действия мер — 14 дней, но при необходимости он может быть продлен. Вот что изменится в разных сферах жизни и бизнеса.

Рестораны

Заведения общепита смогут работать максимум до 20:00, а не до 22:00. Эта мера вступает в силу уже 9 октября.

У каждого стола смогут сидеть максимум четыре человека (сейчас — шесть).

Отели и гостевые дома работают в прежнем режиме.

Торговые центры

Остаются открытыми, как и фудкорты. В последних за каждым столиком могут сидеть не более двух человек.

В торговых центрах отключат Wi-Fi, чтобы люди там не задерживались.

Заходить в магазины можно группами не больше двух человек (ограничения не касаются детей до 15 лет в сопровождении одного взрослого члена семьи).

Культура

Отменяются все культурные акции. Закрываются театры, кинотеатры, музеи, галереи и прочие культурные объекты. С 9 октября закрываются зоопарки.

Детские сады

Продолжают работать в нынешнем режиме.

Начальные школы

Первая ступень работает в текущем режиме.

У учеников второй ступени классами каждую неделю чередуется очное и дистанционное образование. Пример: неделю в школу ходит 7-й А класс, 7-й Б учится дома, на следующей неделе — наоборот. Для студентов многолетних гимназий ничего не меняется.

Средние школы

На дистанционное обучение переходят средние школы по всей Чехии (пока в нескольких регионах студенты еще учились очно), за исключением практического обучения.

Высшие школы и университеты

Личное присутствие запрещается, за исключением практики у студентов-медиков.

Спорт

Отменяются все спортивные акции — и профессиональные, и любительские. Международные матчи могут проходить без зрителей.

Перестают работать все закрытые спортивные площадки, тренажерные залы, фитнес-центры, бассейны (с 9 октября).

На открытых площадках смогут заниматься до 20 человек.

Ведомства

Прием населения в различных государственных и муниципальных ведомствах будет вестись только два дня в неделю в течение пяти часов.

Больницы и дома престарелых

С 12 октября посещения запрещены на 14 дней.

Религиозные акции

В богослужениях смогут участвовать не более 10 человек (сейчас — до 100).

По материалам novinky.cz 

Рассказать всем:
Темы
коронавирус эпидемия Министерство здравоохранения
Читайте
по теме 
Опрос CVVM: менее половины чехов верят в эффективность правительственных мер против covid-19
13.10.2020 09:21 Общество
Опрос CVVM: менее половины чехов верят в эффективность правительственных мер против covid-19
61 0
Новые ограничения: не пить и больше шести не собираться
12.10.2020 23:25 О Чехии
Новые ограничения: не пить и больше шести не собираться
2082 0
В Чехии полностью закроют бары и рестораны
12.10.2020 22:06 Общество
В Чехии полностью закроют бары и рестораны
4638 0
Правительство Чехии планирует закрыть все школы с 14 октября
12.10.2020 12:29 Экономика
Правительство Чехии планирует закрыть все школы с 14 октября
5321 0
Последние новости:
13
октября
Опрос CVVM: менее половины чехов верят в эффективность правительственных мер против covid-19
13.10.2020 09:21 Общество
Опрос CVVM: менее половины чехов верят в эффективность правительственных мер против covid-19
61 0
12
октября
В Чехии полностью закроют бары и рестораны
12.10.2020 22:06 Общество
В Чехии полностью закроют бары и рестораны
4638 0
Правительство Чехии планирует закрыть все школы с 14 октября
12.10.2020 12:29 Экономика
Правительство Чехии планирует закрыть все школы с 14 октября
5321 0
В сентябре уровень инфляции в Чехии составил 3,2%
12.10.2020 12:11 Экономика
В сентябре уровень инфляции в Чехии составил 3,2%
943 0
Самозанятые в сфере культуры смогут получить 60 тысяч крон в качестве единовременного пособия
12.10.2020 10:48 Экономика
Самозанятые в сфере культуры смогут получить 60 тысяч крон в качестве единовременного пособия
1228 0
С 12 октября в Чехии вступили в силу новые карантинные меры
12.10.2020 08:34 Общество
С 12 октября в Чехии вступили в силу новые карантинные меры
5472 0
10
октября
В Чехии выявлено более 8500 заболевших covid-19 за один день
10.10.2020 12:42 Общество
В Чехии выявлено более 8500 заболевших covid-19 за один день
7057 0
09
октября
Бабиш посоветовал чехам всю следующую неделю работать из дома
09.10.2020 14:23 Общество
Бабиш посоветовал чехам всю следующую неделю работать из дома
6852 0
Магазины и другие заведения могут посещать группы не более двух человек
09.10.2020 11:38 Общество
Магазины и другие заведения могут посещать группы не более двух человек
5477 0
Кредитные «каникулы» подходят к концу
09.10.2020 11:04 Экономика
Кредитные «каникулы» подходят к концу
3142 0


Мобильная версия