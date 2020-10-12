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Новые ограничения: не пить и больше шести не собираться

Новые ограничения: не пить и больше шести не собираться

Александра Кириченко 2082 0
Со среды, 14 октября, в Чехии переходят на дистанционное обучение все начальные школы, закрываются рестораны, бары, запрещается распитие алкоголя на улицах. Какие еще ограничения и запреты ждут нас в ближайшее время в разных сферах жизни?
Новые ограничения: не пить и больше шести не собираться

Новые меры, призванные помешать дальнейшему распространению covid-19, вступают в силу в ночь на среду, 14 октября, и будут действовать до конца чрезвычайного положения (3 ноября). Только школы должны открыться раньше – 1 ноября, после осенних каникул. 

В то же время премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что через неделю ограничения могут быть смягчены, если так называемое репродуктивное число R удастся снизить до 0,8. Итак:

Образование

– Все учебные заведения перейдут на дистанционное обучение. Для детей работников медицинской сферы, особенно врачей и медсестер, будет сделано исключение – для них выделят специальные школы.

– Вузы смогут принимать экзамены при условии участия в них не более 10 человек.

– Все студенты, имеющие другое место жительства в Чехии, должны будут покинуть общежития.

– Практические занятия в средних школах отменяются.

– Индивидуальные занятия в художественных школах запрещаются.

– Детские сады по-прежнему работают.

Общепит

– С полуночи на среду закрываются все рестораны, бары и клубы в Чехии.

– Исключение сделано для ресторанов в отелях: они продолжат работать до 20:00.

– Еду навынос можно будет купить через специальные окошки до 20:00.

Ограничение собраний

– Люди смогут собираться группами не более 6 человек и в помещении, и на улице. Исключение сделано только для органов государственного управления и самоуправления.

Распитие алкоголя

– Полностью запрещается распитие спиртных напитков на улицах в общественных местах.

Маски на улицах

– Средства защиты дыхательных путей будут необходимы на остановках общественного транспорта, железнодорожных платформах и т.д.

Напомним, в Чехии уже прекращена работа фитнес-центров, музеев, галерей, театров и кинотеатров, зоопарков, а магазины и заведения сферы обслуживания (включая парикмахерские и салоны красоты) пока работают.

По материалам novinky.cz 

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Темы
коронавирус эпидемия Болезни алкоголь
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