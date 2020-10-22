Локдаун в Чехии: что продолжит работать

В Чехии с 6 утра 22 октября объявлен локдаун. Ограничено свободное передвижение людей. Как минимум до конца чрезвычайного положения (полночь на среду, 4 ноября) будут закрыты магазины розничной торговли и заведения, работающие в сфере услуг. Какие еще ограничения вводятся и что все-таки продолжит работу?

Новые ограничения

Начнем с ограничения свободного передвижения. По-прежнему разрешены поездки на работу, по магазинам, к врачу, для помощи близким, решения срочных официальных вопросов, участия в свадьбах, похоронах, волонтерской деятельности – а также для того, чтобы покинуть Чешскую Республику. Не запрещаются прогулки по паркам и поездки за город в группах не более двух человек (на членов семьи это ограничение не распространяется).

Министр здравоохранения Роман Примула рекомендовал людям не запираться дома, а проводить больше времени на свежем воздухе. При этом запрещается отдых в отелях и пансионах . Такие заведения не будут закрыты, но смогут принимать только людей, которые путешествуют по работе.

В свадьбах и похоронах смогут участвовать не более 10 человек, а в демонстрациях – не более 100.

Что продолжит работать

В постановлении чешского правительства №1079 от 21 октября перечислены магазины и службы, которые смогут продолжить работу во время локдауна. Это:

– продуктовые магазины,

– хозяйственные магазины (не так называемые хобби-маркеты, они закрываются),

– точки продажи топлива (включая автозаправки),

– магазины гигиенических товаров, косметики и других аптечных товаров,

– аптеки, магазины медицинского оборудования,

– магазины, торгующие мелкими домашними животными,

– магазины кормов для животных и других зоотоваров,

– магазины оптики,

– газетные и журнальные киоски и магазины,

– табачные киоски и магазины,

– прачечные и химчистки,

– автосервисы и ремонтные мастерские,

– автомойки,

– магазины запчастей для автомобилей и производственной техники,

– точки, позволяющие забирать товары и посылки от третьих лиц (только для выдачи посылок),

– магазины садовых принадлежностей, семян и саженцев,

– точки продажи проездных билетов,

– цветочные магазины,

– организации, связанные с проектной деятельностью и строительством,

– магазины тканей и галантереи,

– магазины компьютерного и телекоммуникационного оборудования, бытовой техники,

– риелторские, консалтинговые и бухгалтерские конторы,

– слесарные мастерские, сантехнические службы и прочие сервисы для обслуживания дома,

– службы сбора и выкупа вторсырья,

– похоронные бюро, службы бальзамирования и т.д.

В этот список не включены банки, но они продолжат работу.

Все перечисленные магазины и сервисы, расположенные в торговых центрах, во время локдауна не закроются. Также закрытию не подлежат точки оптовой торговли.

Что успело закрыться раньше

Ранее все учебные заведения в Чехии были переведены на дистанционный режим (школьники первой ступени должны были вернуться за парты 2 ноября, но теперь Примула признал, что этого может не случиться). С 14 октября закрылись заведения общепита и бары, было запрещено употребление алкоголя в общественных местах. С 9 октября закрыты фитнес-залы и бассейны, с 12 октября – театры, кинотеатры, музеи, зоопарки и т.д. Не могут проводиться массовые акции.

Маски сейчас обязательны во всех закрытых помещениях и на улицах в населенных пунктах, если расстояние для других людей не превышает двух метров. На природе можно обходиться без них. Маски нужны и в салоне автомобиля, если там находятся не только члены одной семьи.

Государственные и муниципальные ведомства переведены на сокращенный режим работы 2 раза в неделю, и всем настоятельно рекомендуется отложить их посещение или хотя бы забронировать свой визит онлайн, чтобы не стоять в очереди.

Правительство будет обсуждать возможное продление чрезвычайного положения 30 октября.