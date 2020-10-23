Как матерятся чешские политики

На днях министр труда Яна Малачова отличилась, назвав премьер-министра Андрея Бабиша дебилом при включенной камере Чешского телевидения. Малачова – не единственный чешский политик, публично позволивший себе крепкое словцо, да и Бабишу не впервые прилетает нелестный эпитет.

Стоит отметить, что Яна Малачова выразилась вполне интеллигентно да еще и извинилась, так что проблема была не в грубости, а в нарушении субординации. Сказала она буквально следующее (естественно, в переводе): «То, что устроил этот Бабиш, — бардак, а мы теперь должны это проглотить. Он, прошу прощения, дебил. Спасибо, до свидания».

Позже пани министр назвала свое высказывание проявлением эмоций в условиях давящей ответственности. По горячим следам перед Бабишем она, судя по всему, не извинилась, а потом стало не до того: случился еще больший бардак локдаун.

Впрочем, «дебил» и «бардак» — не самые грубые слова, которыми характеризовали действия Бабиша и его самого. Например, в 2017 году тогдашний премьер-министр Чехии Богуслав Соботка написал в фейсбуке в связи с облигациями холдинга «Агроферт», что Бабиш «основательно на*бал чешское государство». Бабиш не остался в долгу: через несколько месяцев в сеть утекла запись, на которой он назвал Соботку «самой большой свиньей, которую знает», и дурачком.

Большим любителем неприличных слов и жестов показал себя и бывший премьер Мирослав Тополанек. В далеком 2007 году он в нижней палате парламента продемонстрировал средний палец оппозиционным депутатом, которые жаловались на прогулы членов правительства. Позже он сказал, что обращался таким образом к министру финансов Мирославу Калоусеку. «То, что я показал, означало: Калоусек, ты номер один!» — заявил премьер через неделю.

Год спустя, после неудачи на президентских выборах (Тополанек тогда набрал гордые 4,3%), он заявил: «Это смешно. Демократический, свободный выбор!.. Идите все в ж*пу!», а в 2010 году так охарактеризовал сторонников своего оппонента Йиржи Пароубека: «Каков типичный чех, для которого Пароубек делает свою политику? Кнедло-вепро-зело, все закрыть и надавать по ж*опе».

Не сдерживает себя в словах и президент Милош Земан. Так, в 2014 году во время видеообращения из резиденции в Ланах он популярно объяснил согражданам, что означает название Pussy Riot. «Знаете, что такое Pussy? П***а. Прошу прощения, в текстах этой группы п***а тут, п***а там».

«Я вдохновлен паном Шварценбергом, который в каждой второй фразе говорит го*но», — уточнил президент.

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