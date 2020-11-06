Как в Чехии планируют отменять локдаун

Министерство здравоохранения обнародовало предварительный план смягчения и отмены противокоронавирусных ограничений. Согласно нему, будет определено пять уровней заболеваемости covid-19 на основании четырех показателей. Каждому из этих уровней, по традиции отмеченных разными цветами, будет соответствовать свой комплекс мер (и довольно запутанный).

Определение уровня опасности

В проекте предусмотрено пять уровней. Первый, самый благополучный (но и при нем сохранятся значительные ограничения), соответствует голубому цвету. Дальше, по мере роста активности распространения коронавируса, идут зеленый, желтый, оранжевый и красный цвета.

Критерии для объявления уровней следующие:

1. Число заболевших за последние 14 дней на 100 тысяч населения,

2. Доля положительных тестов,

3. Число заболевших старше 65 лет на 100 тысяч населения,

4. Репродуктивное число (R).

В текущий момент по первым двум показателям Чехия относится к высшему, пятому уровню опасности («красному»), по третьему — на границе второго и третьего уровней, а репродуктивное число соответствует второму, «зеленому» уровню.

Источник: Министерство здравоохранения Чехии

Что откроется и заработает при снижении уровня опасности

Так как речь идет о смягчении и отмене ограничений, а не о дальнейшем закручивании гаек (надеемся), начнем обзор с пятого уровня и продолжим по нисходящей.

Пятый, «красный» уровень:

Запрещены посещения, встречи более двух человек, полностью закрыты учебные заведения, отменены культурные и спортивные акции, рестораны работают навынос, закрыты все магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости, как минимум 35% работников фирм переведены на удаленную работу (соблюдение этого правила можно заменить тестированием персонала на коронавирус). С пятого по второй уровни защитные маски нужны во всех внутренних помещениях и на улице, где нельзя поддерживать расстояние до других людей более 1,5 м.

Четвертый, «оранжевый» уровень:

Можно приглашать в гости максимум одну семью, разрешены встречи до шести человек, ученики первой ступени начальных школ начинают учиться очно в однородных группах с соблюдением дистанции, ученики второй ступени — по ротационной системе. Открываются магазины с ограничением числа покупателей в зависимости от площади. Перевод работников на хоум-офис сохраняется, массовых акций по-прежнему нет и рестораны работают навынос.

Третий, «желтый» уровень:

В гости могут приходить максимум шесть человек из трех семей, запрещается собрание более 10 человек, также до 10 человек могут участвовать в массовых акциях. Спортивные акции проходят без зрителей, рестораны не работают с 20:00 до 18:00 с ограничением числа человек за одним столом до шести. Студенты старших школ возвращаются к очному обучению по ротационной системе. Удаленная работа становится рекомендованной, а в магазинах сохраняются ограничения по числу покупателей.

Второй, «зеленый» уровень:

Внутри смогут собираться до 10 человек, под открытым небом — до 50. Однако на массовых акциях (культурных, спортивных и т.д.) в помещениях смогут присутствовать до 15 человек. Студенты возвращаются к консультациям и лабораторным занятиям в группах до 15 человек. Для магазинов и ресторанов сохраняются те же ограничения, что и на третьем уровне, хоум-офис по-прежнему рекомендован.

Первый, «голубой» уровень:

Вместе смогут собираться до 100 человек, столько же смогут присутствовать на культурных, спортивных и прочих акциях в закрытых помещениях. Из ограничений в школах должен сохраниться запрет на занятия физкультурой и музыкой. Рестораны не смогут работать с 24:00 до 06:00, и находиться в них гостям разрешат, только занимая сидячие места. Ограничения для магазинов должны быть сняты. Обязанность носить маски сохранится только в закрытых помещениях.

Пока очевидны два факта: то, что план, мягко говоря, сырой и запутанный, и то, что Минздрав настроен очень осторожно, а значит, возвращения к нормальной жизни в ближайшие недели лучше не ждать.