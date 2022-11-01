Что отмечают в Чехии 11 ноября? При чем тут гусь и вино?

11 ноября в Чехии отмечают День святого Мартина. Он знаменует собой приближение Адвента — предрождественской поры, открывает сезон молодого вина и редко обходится без традиционного блюда — святомартинского гуся.

Фото: CzechTourism

История, легенды и традиции

Для начала пара слов о том, кто такой Святой Мартин, он же Мартин Турский, он же Мартин Милостивый. Будущий епископ Турский (Франция) родился в начале IV века в нехристианской семье на территории нынешней Венгрии и с детства мечтал о монашестве, но по настоянию отца начал военную карьеру. Будучи военачальником, однажды зимой он разорвал свой плащ и отдал его половину раздетому человеку. Позже Мартин отказался сражаться с врагами, так как христианин мечом сражается только с преступниками. Он оставил армию и мирскую жизнь, и вскоре вокруг него образовался монастырь недалеко от французского Пуатье. Оттуда его обманом, под предлогом молитвы от больной, вызвали в Тур, где провозгласили епископом. Несмотря на это, Мартин продолжил жить скромно, помогая больным и нищим и распространяя христианство среди язычников-кельтов. Прожив долгую жизнь — более 80 лет — он умер во время молитвы. Когда его тело несли в Тур, чтобы похоронить, по пути процессии, несмотря на позднюю осень, расцветали цветы и пели птицы.

В Чехии в этот день проводятся шествия, которые возглавляет Святой Мартин (по понятным причинам 2020 год обойдется без торжеств). Его изображают не епископом, а римским военачальником в алом плаще и на белом коне. Последний символизирует приближение зимы: пошел снег — значит, Мартин въехал в город на белом коне. Раньше в Чехии первый снегопад часто происходил в районе 11 ноября, но сейчас обычно снег выпадает позже.

Помимо прочего, в Чехии Святой Мартин выступает покровителем виноделов, и 11 ноября в 11:11 принято торжественно открывать первые бутылки вина нового урожая. Оно называется святомартинским и в тот же день поступает в продажу в магазинах.

Хорошо, но при чем здесь гусь?

Есть две основных версии, почему запеченный гусь стал традиционным угощением на День святого Мартина. Согласно первой, птиц наказали таким образом за то, что они своим гоготом прерывали богослужения епископа. По другой, перед избранием епископом Мартин прятался рядом с гусями, и те выдали его своими криками.

Как бы то ни было, без святомартинского гуся представить себе праздничное застолье непросто. Кстати, раньше его делили по строгим правилам: самый молодой слуга получал крыло, чтобы «летать» на работе, старшему слуге доставалось бедро, а хозяин дома оставлял себе все остальное.

Женщины использовали гуся для предсказания погоды: больше подкожного жира означало, что зима будет суровой, светлый цвет грудной кости предвещал снежное Рождество, а темный — влажное и дождливое.

Как приготовить святомартинского гуся

Птица традиционно подается с карамелизованным луком. Чтобы приготовить это блюдо, понадобятся следующие ингредиенты:

Для самого гуся:

птица весом около 4 кг,

2 чайные ложки розмарина,

2 чайные ложки майорана,

500 г яблок и груш,

соль и тмин по вкусу.

Для лука:

1 кг красного лука,

100 мл гусиного сала,

100 мл красного вина,

200 г сахарного песка,

200 мл темного бальзамического уксуса,

соль.

Способ приготовления:

Для начала тщательно вымойте и высушите гусиную тушку, посолите внутри и снаружи, присыпьте тмином и натрите сушеной зеленью, вставьте внутрь два целых яблока или груши.

Положите гуся в форму для запекания с крышкой и оставьте на ночь в холодильнике.

Примерно за два часа до запекания достаньте гуся из холодильника и дайте ему постоять при комнатной температуре.

Разогрейте духовку до 130 градусов и запекайте птицу под крышкой 4-6 часов. Сначала гусь должен лежать грудкой вниз. Не забывайте постоянно поливать его соком. Примерно в середине запекания переворачиваем гуся на спину и запекаем дальше.

Незадолго до окончания запекания откройте крышку и добавьте в форму оставшиеся груши и яблоки, нарезанные кубиками.

Параллельно можно можно приготовить лук. Дайте сахару карамелизироваться до коричневого цвета на гусином сале, добавьте нарезанный лук и перемешивайте, пока лук не отдаст сок, в которой через некоторое время растворится карамель. Затем добавьте вино и бальзамический уксус и дайте закипеть. Посолите по вкусу.

Подают гуся с картофельными кнедликами, картофельными шишками и, конечно, со святомартинским вином.

Если нет желания заниматься готовкой, можно заказать доставку целого гуся или порционных блюд из него в одном из чешских ресторанов. На этой неделе многие заведения предлагают специальное меню.

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