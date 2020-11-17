17 ноября в Чехии празднуют День борьбы за свободу и демократию

Статус государственного праздника этот день, связанный с событиями 1939 и 1989 года и также известный как Международный день студентов, получил 20 лет назад, в 2000 году.

Фото: Rémi Diligent, Public domain, via Wikimedia Commons

Дата 17 ноября связана с двумя значимыми событиями в истории страны.

1939 год

Первое из них произошло 17 ноября 1939 года. В этот день началось преследование чешских студентов немецкими оккупантами. Студентов хотели наказать за политическую демонстрацию в день чехословацкого государственного праздника 28 октября. При подавлении демонстрации оккупанты начали стрелять в людей. Они попали в девять человек, двое из которых вскоре скончались от ран.

Прощание со студентом Яном Оплеталом переросло в еще одну мощную демонстрацию против фашистов. По приказу Гитлера 17 ноября в Чехии были закрыты высшие учебные заведения, а их имущество конфисковали на весь оккупационный период. Нацисты арестовали более тысячи чешских студентов, многие из них были казнены и отправлены в концентрационные лагеря.

1989 год

Во второй раз в истории Чехии студенческая кровь пролилась 17 ноября 1989 года, когда шествие в память о жертвах нацистской оккупации 1939 года переросло в антикоммунистическую демонстрацию. Шествие направилось из университетского района Альбертов в центр Праги, где было жестко подавлено с привлечением сил правопорядка. При разгоне демонстрации пострадали 600 человек.

Это событие послужило сигналом к забастовке студентов, после — к забастовке театров и целому ряду манифестаций и демонстраций граждан, к которым присоединились разные организации в Праге, а затем и в других чешских городах. Все это в результате привело к бархатной революции и избранию Вацлава Гавела президентом.

Как отмечают День борьбы за свободу и демократию

В этот день к памятной доске на Народни тршиде, где в 1989 году произошла расправа над демонстрантами, приносят цветы и свечи. В традиционной акции участвуют не только простые люди, но и чешские политики.

17 ноября обычно проводится шествие, которое берет начало на Альбертове, концерты в залах и под открытым небом, световые шоу, а многие музеи и учреждения устраивают дни открытых дверей.

В 2020 году по понятным причинам массовых празднований не будет. В костюмированном шествии Sametové posvícení примут участие только 20 человек, концерт на Вацлавской площади пройдет без зрителей, но с 16:30 до 21:30 его можно будет смотреть онлайн. В онлайн-режиме состоится и проект Korzo Narodni с концертами и дискуссиями.

В 17 часов 11 минут Анета Лангерова исполнит культовую песню Марты Кубишовой Modlitba pro Martu с балкона Национального театра. Транслировать выступление будут по телевидению, радио, в интернете и посредством городских сирен.

Для праздничного семейного просмотра подойдет новый мультфильм совместного производства Германии, Бельгии, Люксембурга и Чехии «Фани и пес», который в 09:05 покажет детский канал Чешского телевидения ČT:D. Он рассказывает историю девочки, которая с мамой летом 1989 года сбежала в Западную Германию, ее подруги и пса по имени Спутник.

Многие чешские достопримечательности 17 ноября окрасятся в цвет национального триколора. В столице это будут, например, Пражский Град и Петршинская башня.

Наконец, на этот день запланирована акция протеста против текущих ограничительных мер. Она начнется в 15:30 на Летне.

17 ноября и график работы магазинов

День борьбы за свободу и демократию (Den boje za svobodu a demokracii)— это государственный праздник и выходной день, в то же время он не относится к датам, в которые крупные магазины по закону должны быть закрыты. Таким образом, продуктовые магазины будут работать до 20:00.