Снятие локдауна: что, когда и как начнет работать

В четверг, 3 декабря, Чехия перейдет на третий уровень риска по противоэпидемической системе PES. Это позволит открыться магазинам и заведениям сферы обслуживания с соблюдением ряда условий. Какие еще изменения ждут нас на наступающей неделе?

С понедельника, 30 ноября

– Возобновляется очное обучение учеников 3-х, 4-х, 5-х и 9-х классов начальных школ.

– Обучение 6-х, 7-х и 8-х классов будет вестись по ротационной системе: неделю очно, неделю из дома.

С четверга, 3 декабря

– Отменяется запрет на выход по ночам без веской причины и запрет на употребление алкоголя в общественных местах.

– Открываются кафе, рестораны и т.д. Они смогут наполняться максимум на 50%, и за столиком смогут сидеть не более 4 человек. Заведения общепита должны быть закрыты с 22:00 до 06:00.

– Смогут открыться все заведения сферы обслуживания (включая салоны красоты, парикмахерские), их персоналу нужно будет носить маски или респираторы, защитные экраны не требуются.

– Откроются магазины в торговых центрах и за их пределами с ограничением 1 посетитель на 15 кв. метров и соблюдением дистанции между клиентами 2 м.

– Магазины смогут работать по воскресеньям.

– Откроются фитнес-центры, но тоже с ограничением по числу посетителей. При занятиях спортом нужно будет носить маски.

– Под открытым небом смогут собираться до 50 человек, в помещении — до 10.

– На свадьбах и похоронах смогут присутствовать до 30 человек.

– Откроются музеи и галереи с числом посетителей до 25% от обычного максимума.

– Объекты, относящиеся к памятникам, смогут посещать группы до 10 человек.

– Заработают библиотеки, ограничение — 1 человек на 15 кв. метр.

– Отели, пансионы, хостелы смогут предоставлять услуги без ограничений.

– Любительские и профессиональные спортивные соревнования, культурные мероприятия (спектакли, концерты) по-прежнему будут проходить без зрителей.

– Казино и букмекерские конторы должны быть закрыты с 22:00 до 06:00 и смогут впускать до 50% обычного числа посетителей.

– За некоторыми исключениями сохранится запрет на посещение в социальных учреждениях (дома престарелых и т.д.).

– Маски по-прежнему нужны везде в закрытых помещениях (исключение – за столиками в заведениях общепита) и в местах массового скопления людей на улице.

Учебные заведения на следующей неделе продолжат работать в соответствии с четвертым уровнем системы PES. На третий уровень они перейдут к понедельнику, 7 декабря. Это будет означать введение ротации дистанционного и очного обучения в средних школах и ее сохранение во второй ступени начальных школ. Вернуться к очным занятиям смогут студенты первых курсов вузов.

Источник: novinky.cz