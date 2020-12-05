День святого Микулаша: черт, ангел и чешский Дед Мороз

На Рождество чешским детям подарки приносит младенец Иисус. А первую партию подарков они получают уже 5 декабря, в канун Дня святого Микулаша. Что же это за праздник?

Фото: Микулаш, черт и ангел на картинке Йозефа Лады

День святого Микулаша (святого Николая, Николая Чудотворца, прообраза западного Санта-Клауса) отмечают 6 декабря, но связанная с ним активность в Чехии традиционно происходит накануне, 5 декабря. В этот день на площадях и улицах чешских городов можно встретить Микулаша, который отдаленно напоминает и Санту, и Деда Мороза, а также сопровождающих его ангела и черта. Последние помогают дедушке оценивать, достоин ли ребенок подарка за то, как он вел себя в течение года. Чтобы заслужить расположение Микулаша и угощение (сладости, фрукты или орешки), дети рассказывают короткие стишки. А дома этим вечером или на следующее утро их ждут подарки посущественнее.

В районе 5 декабря в Чехии принято ставить рождественскую елку. К этому дню обычно открыты все елочные базары и ярмарки. С последними в 2020 году сложилась исключительная ситуация. И, кстати, Микулаш, черт и ангел должны быть в медицинских масках.

Фото Prague City Tourism

Кто такой Святой Микулаш

Будущий епископ Микулаш (Николай) родился около 250 года нашей эры в городе Патаре (современная Турция) в семье набожных и богатых христиан. После смерти родителей он роздал большую часть своего имущества бедным и нуждающимся людям. Чтобы скрыться от проявлений их благодарности, он отправился в Палестину.

В городе Мира (это тоже Турция) в то время умер местный епископ. Новым епископом должен был стать человек, который первым войдет на следующее утро в храм. Им и стал путник Микулаш. Сначала он отказывался от предложенной должности, но в итоге принял ее. Свои епископские обязанности Микулаш внимательно исполнял вплоть до самой смерти (около 345 года нашей эры).

Святой Микулаш считается покровителем рыбаков и моряков, защитником паромщиков, а главное, детей. В более раннее время он заботился о мостах и спасал от наводнений. В XVIII веке роль покровителя мостов и воды в Чехии перешла к святому Яну Непомуцкому.

Современные обычаи на День святого Микулаша

Если в семье есть маленькие дети, взрослые могут переодеться в Микулаша и его спутников, но в Чехии достаточно распространенной практикой является приглашение актеров в костюмах. Микулаш обычно носит красный или белый плащ, головной убор епископа, у него обязательно должна быть белая борода и резной посох. Черт мажет лицо углем или надевает страшную маску, обязательно нацпеляет рожки и берет с собой мешок и плетку. Роль ангела обычно исполняет девушка в светлом парике с нимбом и длинном сребристом наряде с крыльями. В школах в костюмы этих персонажей обычно наряжаются старшеклассники, чтобы пугать и развлекать младших товарищей.

В последние годы у молодежи стала популярна смена ролей: девушки предпочитают озорные образы с рожками, а парни нацепляют нимбы и не боятся выглядеть комично.

Считается, что непослушных детей черт может запихнуть в мешок и унести с собой, а в более мягком и распространенном варианте — одарить угольками или сырой картошкой. Обычно, конечно, дети получают сладости, фрукты и иногда пару угольков в комплекте — в назидание. Тем не менее многие чехи вспоминают, что в детстве боялись черта… до чертиков и воспринимали канун Дня святого Микулаша как настоящее испытание.

Кстати, от черта в этот день может достаться и взрослым. Известны случаи, когда в центре Праги 5 декабря черти мазали углем лица прохожим — туристам и даже офисным работникам, спешившим по своим делам. В общем, соблюдайте социальную дистанцию и будьте бдительны!