Малостранское кладбище в Праге: место, где редко бывают туристы

Меня зовут Алексей Гридин. Я живу в Сибири, но очень люблю Чехию, интересуюсь ее историей и достопримечательностями и веду свой блог, который называется «Прага. Город, который я люблю». Сегодня я расскажу вам о малоизвестном, но очень интересном кладбище в Праге.

Хотя кладбище и называется Малостранским, расположено оно вовсе не в Малой Стране, а в районе Смихов. Дело в том, что создавалось оно в конце XVII века для того, чтобы хоронить людей из Малой Страны, умерших от чумы. Поэтому место для него выделили в пустынной части Смихова.

После эпидемии на кладбище хоронили тех, кто жил в Смихове. Со временем кольцо жилищной застройки сжалось вокруг него так плотно, что было решено хоронить умерших где-нибудь в другом месте. В 1884 году Малостранское кладбище закрыли.

В 1920-е годы часть кладбища уничтожили из-за расширения Пльзеньской улицы. Уже после Второй мировой войны снесли барочную часовню, построенную в 1703 году и освященную во имя святого Роха – именно он считается небесным заступником от чумы. Правда, до наших дней сохранился костел Святой Троицы, построенный в 1831-1837 годах на месте другой часовни.

Постепенно о кладбище будто забыли. Говорят, что поэт Ян Неруда любил гулять здесь и поэтому дал своему первому напечатанному сборнику стихов название «Кладбищенские цветы». Марина Цветаева нередко приходила сюда, наслаждаясь тишиной и уединением. Но со временем на кладбище стало появляться все больше тех, кому нравилось не прогуливаться по его дорожкам, а разбивать надгробия. Так что сегодня на Малостранском кладбище вы увидите немало ангелов с отбитыми головами и сломанными крыльями.

Знаменитые люди, похороненные на Малостранском кладбище

На кладбище похоронено множество людей, которые сыграли огромную роль в чешской истории и культуре. Назову только несколько имен.

Игнац Франтишек Платцер, скульптор – он, в частности, создал знаменитых титанов, сражающихся над воротами, ведущими в Пражский Град.

Композитор Франтишек Ксавер Душек и его супруга, певица Йозефина Душекова – они владели усадьбой «Бертрамка», где их нередко посещал сам Вольфганг Амадей Моцарт, с которым супруги дружили.

Вацлав Юлиус Гавел – предприниматель, прадед того Вацлава Гавела, который стал драматургом, диссидентом и последним президентом Чехословакии, а также первым президентом Чехии. Его могила, к сожалению, утеряна.

Также утеряны могилы отца и сына Динценхоферов, Кристофа и Килиана Игнаца. Это знаменитые архитекторы эпохи барокко, работавшие над костелами св. Николая в Старом Месте и Малой Стране, дворцом Гольц-Кинских на Староместской площади, костелом св. Маргариты в Бржевновском монастыре, собором св. Кирилла и Мефодия в Новом Месте и другими знаковыми постройками Праги.

Легенды Малостранского кладбища

На кладбище есть два надгробия, с которыми связаны интересные легенды.

Первое – над могилой Леопольда Леонарда Раймунда фон Туна унд Гогенштайна, последнего князя-епископа Пассау. Его автор – Вацлав Прахнер. Оно стало одним из источников вдохновения для Йозефа Мысльбека, когда он создавал знаменитое надгробие архиепископа Фридриха Шварценберга, которое можно увидеть в соборе св. Вита.

Князь-епископ изображен коленопреклоненным, с руками, сложенными в молитвенном жесте. Перед ним – раскрытая библия. Согласно поверью, если в полночь заглянуть через плечо князя-епископа в книгу, то можно прочесть свою судьбу. Но горе тому, кто дерзнет потревожить покой памятника!

Как-то раз возвращалась с бала одна графиня, красавица, светская львица. Настроение у нее было хорошее, ей хотелось веселья. Когда карета проезжала мимо кладбища, графиня велела кучеру остановиться. «Пойди-ка, — сказала она. — Переверни у епископа страницу, а то что он все время одну и ту же читает». Но насмерть перепуганный кучер отказался это делать, и тогда графиня пошла к надгробию сама. В ту ночь библия в руках князя-епископа оказалась настоящей, хоть и огромной, и графине удалось перевернуть страницу. Когда красавица посмотрела, что там написано, оказалось, что Леопольд Леонард Раймунд фон Тун унд Гогенштейн читает молитву за упокой ее души. В ужасе графиня бросилась бежать. Она запрыгнула в карету и крикнула кучеру: «Гони!». И карета помчалась прочь от кладбища.

Но нельзя просто так взять и посмеяться над усопшим, тем более, если при жизни он был князем-епископом. Поэтому уже через неделю графиня умерла.

Самое известное надгробие создано для могилы, в которой похоронена 3-летняя Анна Дегенова, известная как Святая девочка. В литературном виде эту легенду представил писатель Франтишек Кожик. В его рассказе из-за допущенной на небесах ошибки в девочку Аничку вселился ангел. Она всех любила, всем помогала, была послушным чудо-ребенком. Своей добротой она очаровала живущего неподалеку старого графа, который стал поддерживать бедных и обездоленных. Однажды Аничка играла у окна и выронила куклу, она потянулась за игрушкой, упала и разбилась. Все горевали о ней, а больше прочих – старый граф, заказавший это надгробие. Постепенно появилось поверье, что любой ребенок может прийти к могиле Анички Дегеновой и поделиться с ней своими детскими проблемами. Святая девочка, попавшая на небеса, услышит и поможет. На ее могилу приносят цветы и игрушки. Выглядит это очень трогательно.

С 2016 года Малостранское кладбище открыто для свободного посещения.

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