Тайны подземелий Йиглавы

Меня зовут Алексей Гридин. Я живу в Сибири, но очень люблю Чехию, интересуюсь ее историей и достопримечательностями и веду свой блог «Прага. Город, который я люблю». Сегодня речь пойдет не о чешской столице. Я расскажу о знаменитых подземельях Йиглавы — небольшого города, который находится между Прагой и Брно.

Все дело в серебре

Расцвет Йиглавы начался с того, что в окрестностях небольшого поселения нашли серебро. В этом город напоминает более известную Кутну Гору. Было серебро — городок развивался. Выбрали из месторождений все, что смогли, — все, развитие еще продолжалось какое-то время по инерции, но недавно богатая Йиглава постепенно стала обеднять.

Серебряная лихорадка продлилась относительно недолго. Началась она в XIII веке, чтобы уже в XIV столетии Йиглава больше прибыли получала от торговли и ремесел, чем от добычи полезных ископаемых. Этого хватило, чтобы под городом появились подземелья — бывшие шахты, которые потом использовали по хозяйству, например, для хранения продуктов и пива. Во времена как Тридцатилетней войны, так и наполеоновских войн богатые горожане прятали здесь сокровища. Неудивительно, что до наших дней сохранились легенды о кладах, которые можно найти в извилистых подземных коридорах (если, конечно, знать, где искать).

Подземелья тянутся примерно на 25 километров и считаются одними из самых длинных в Чехии, уступая только тем, что в городе Зноймо. Туда можно попасть с экскурсией. Вход в катакомбы находится в здании на площади Масарика.

Добро пожаловать под землю

Здание как здание. Офис как офис. Дверь как дверь. Но за дверью — ступени, уводящие вниз. Тянет холодом.

Йиглавские подземелья, по крайней мере, та часть, которая доступна желающим на них взглянуть людям, не очень глубокие. Всего три уровня. Максимальная глубина достигает 14 метров, но там, куда водят туристов, глубина не такая впечатляющая.

Рубить коридоры в плотной породе было сложно. Говорят, углубиться за день еще на два-три сантиметра в свое время считалось неплохим результатом. Неудивительно, что из-за тяжелой работы шахтеры редко доживали до 40 лет. По легенде, одна женщина в разгар йиглавской серебряной лихорадки вышла замуж за шахтера, но тот вскоре умер. Она вышла за следующего — и он надорвался, отправившись на тот свет. И следующий... И следующий... За всю жизнь у нее было 30 мужей, и все — шахтеры. И все умерли.

Часть туннелей сегодня превращена в музей: есть модель шахты, бочки с вином, изображающие старинный склад, и прочие инсталляции.

Таинственная музыка, портал в ад и светящийся коридор

С подземельями Йиглавы связано множество легенд. Рассказывают, будто в подземных коридорах можно услышать музыку, да не простую, а органную. Исполняет ее юный органист, живший примерно 500 лет назад. Якобы он так искусно играл, что им заинтересовалась инквизиция: мол, такого уровня мастерства можно достичь только с помощью дьявола.

Юноша отказался признаваться в сговоре с сатаной, и его заживо замуровали в одном из подземных коридоров. С тех пор его дух бродит по тоннелям и играет на призрачном органе. Признаюсь, что я музыку во время экскурсии не слышал. Но, говорят, чтобы услышать ее, надо пройти гораздо дальше, куда туристов не водят.

В одной из стен есть ниша, где, особенно если подключить фантазию, можно увидеть ворота, оформленные в готическом стиле. Поверье гласит, что это портал, ведущий в иную реальность. Может быть, даже в ад. Именно отсюда приходят призраки, блуждающие во тьме йиглавских подземелий.

Призраков я тоже не видел. Зато видел светящийся коридор — его обязательно показывают во время экскурсии.

Гид гасит свет и велит немного подождать. Когда глаза немного привыкают к темноте, ты замечаешь тускло светящиеся разводы на стенах и потолке. В ультрафиолетовых лучах они становятся зелеными.

Есть немало версий о том, как это явление появилось. От проделок дьявола и фосфора, выделяющегося из тел похороненных неподалеку монахов, до неизвестных науке бактерий и природной радиоактивности. Впрочем, исследования показали, что ни радиации, ни загадочных бактерий здесь нет.

Более вероятно, на стены нанесено вещество, созданное немецкой компанией «ИГ Фарбениндустри» во время Второй мировой. Его предполагалось использовать в бомбоубежищах, чтобы рисовать указатели, которые можно было бы увидеть в темноте. Возможно, здесь проводились испытания, тем более, что часть подземелий Йиглавы действительно переоборудовали под бомбоубежища.

Убить Гитлера

В марте 1939 года в Чехию, ставшую тогда немецким протекторатом Богемия и Моравия, приехал Гитлер. Он побывал не только в Праге, но и еще в нескольких городах — в тех, где жило много немцев. В Йиглаву он тоже собирался заглянуть, но…

Незадолго до того, как стало известно, что визит не состоится, гестапо арестовало лидера местных коммунистов, Яна Аппельфельда. Есть предположение, что он был хорошо знаком с йиглавскими катакомбами и под залом, где ожидалось выступление фюрера, хотел заложить мину. Имеется и другая теория, согласно которой Аппельфельда все равно должны были арестовать, а историю с минированием придумало гестапо, чтобы придать своей операции особую важность.

Йиглавские подземелья — место, насыщенное историей и легендами. И приятно возвращаться из подземной темноты и прохлады к свету и теплу.

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