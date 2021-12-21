Модное противостояние (наблюдения неместного стилиста). Часть 1

Часто слышу, что в Европе никто не обращает внимания на внешний вид. Это не совсем так. Здесь просто не принято откровенно или в упор кого-то разглядывать. В действительности люди везде видят яркое, уродливое, эпатажное и, конечно, красивое. Не замечают лишь привычного… Русскоязычные жители Чехии чаще оценивают ее как немодную страну. Почему мы так считаем, что думают чехи о стиле наших эмигрантов и меняется ли что-то сегодня?

Чехи о нас

Шикарные русские дамы больше столетия назад покоряли своей роскошью и элегантностью всю Европу. Красоту наших женщин никто не оспаривает и сейчас. А вот их вкус последние лет 70 подвергся испытаниям.

Мнения чехов о манере выглядеть русскоязычной эмиграции 90-х годов были довольно критичными. Те, кто быстро интегрировался тогда, это знают хорошо. Жесткие оценки касались в большей степени женщин. Чешских мужчин «парад невест» развлекал. А вот чешки были резкими: вульгарно, неуместно, вызывающе. И как бы некоторые не списывали это на зависть или ревность, объективные причины были.

После распада СССР во всех образовавшихся наших «новых» странах признаком успеха стало «дорого-богато». Рост туризма и эмиграции в Чехию пришелся примерно на это время. И как бы вызывающе не смотрелись наши эмигранты, некий стиль в этом был. По крайней мере своя эстетика точно присутствовала. Избавлялись эмигранты от этой привычки долго. Кое-кто в итоге «очешился» до полной интеграции по цвету и безликости с пражской мощёнкой. Кто-то застыл в канонах «все лучшее и сразу». А кто-то сумел с толком приземлить свою яркость на чешские реалии.

Новые волны приезжих в 2000-х блестели чуть меньше, но адаптировали свой стиль по похожему сценарию. Но «русским», как до сих пор называют здесь всех русскоязычных, все же удалось привезти сюда и свои правила. Сотни салонов красоты, модных магазинов и ателье в Чехии были открыты выходцами из бывшего СССР для своих нужд. И теперь все активнее подтягиваются к этой теме и местные.

У молодежи все попроще. Эталоны моды диктуются общими кумирами. Как правило, это американские и европейские звезды шоу-бизнеса и блогеры. Поколения так называемых милениалов и зумеров не озабочены оценками друг друга. В тусовочных местах Праги отличить наших молодых людей от чешских можно иногда только по речи.

Всемирный тренд на комфорт и унисекс сильно унифицирует моду.

Меняется и взгляд чехов на нас. Все реже звучат обвинения в вульгарности и уже признается умение стильно выглядеть. Забавно, что в мужском мире стиля ситуация противоположная - тут европейцы, безусловно, лидируют. Но наши парни блестяще умеют учиться.

К чему приведет это взаимопроникновение культур и быть ли ему вообще в пандемийном новом мире - покажет время. Одно несомненно: внутренняя свобода и комфорт - важные части европейского мировоззрения, к которому мы так стремились, приезжая сюда. И каждый тут действительно волен в выборе - раствориться в серой массе или сверкать оригинальностью на всю улицу.

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Автор: Гульнара Ахмедова

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