Модное противостояние (наблюдения неместного стилиста). Часть 2

Часто слышу, что в Европе никто не обращает внимания на внешний вид. Это не совсем так. Здесь просто не принято откровенно или в упор кого-то разглядывать. В действительности люди везде видят яркое, уродливое, эпатажное и, конечно, красивое. Не замечают лишь привычного… Русскоязычные жители Чехии чаще оценивают ее как немодную страну. Почему мы так считаем, что думают чехи о стиле наших эмигрантов и меняется ли что-то сегодня?

Мы о чехах

Распространенные оценки стиля чехов в русскоязычной среде: безвкусица, просто и скучно, носят странные вещи. Причины таких впечатлений тоже понятны.

Мода для большинства европейцев, даже не в первом десятке приоритетов трат в семейном или личном бюджете. Заметнее это в среде простых чехов, которых эмигранты видят чаще. Когда одежды не много, она должна быть немаркой, ноской, защищать от непогоды, а не транслировать наружу эмоции носителя. Неброская цветовая гамма вообще традиционна для обделенных солнцем стран.

При этом тоталитарное уравнивание бывшего соцлагеря меньше помешала свободе развития стилевой эстетики в Европе. Здесь за долгую историю сформировалось множество разномастных стилей. Часть их нам попросту неизвестна и потому не понятна. Отсюда и «странно одетые чехи» - с их цветными колготками, баварскими башмаками, индийскими мотивами, подчеркнутым хипстерством, бомж-стайлом,«пролетарским шиком» и т.п. Кроме этого, в Чехии большое количество учебных заведений ежегодно выпускает толпы дизайнеров разной степени таланта. На их своеобразные наряды тоже есть свои любители. Иногда микс из всего создаёт в одном образе несуразицу и когнитивный диссонанс. Это, собственно и есть пресловутая свобода самовыражения.

Зато у чешских подростков, кроме вытянутых леггинсов и «треников», встречается и масса интересных образов. Популярен, например, косплей (одежда героев комиксов и кино). Местами попадается готика, что-то от панка, распространены элементы рокерского стиля. Есть, конечно, и вездесущий модненький оверсайз-кроссовочный вариант во всех проявлениях, а так же весьма популярный теперь винтажный микс. Я бы взяла на себя смелость сказать, что по разнообразию стилей эта генерация даст фору своим русскоязычным ровесникам. Как всегда, и везде - вызывая порой негодование у старшего поколения всех национальностей.

Так что кажется, что клише о чешской немодности уже не совсем справедливо. В последние годы, особенно за пандемию, градус стильности чехов вырос. Люди много времени проводят в сети, где лидерами мнений являются спонсируемые блогеры и звезды. На них ориентируется почти вся мировая индустрия моды. Потому, становятся все более стильными наряды чешской элиты, шоу-бизнеса и даже офисных работников. Стилистам хорошо виден подъем спроса на трендовые вещи в масс-маркете наряду с привычной классикой. На шопинге в ТЦ «Ходов», «Палладиум», на Парижской и Вацлаваке, все чаще встречаешь актуально и вполне стильно одетых чехов.

Пока это не глобальное «потепление», но отрицать тенденцию нельзя. Вряд ли эти изменения совсем не коснутся широких масс. Однако, многие излюбленные и удивляющие нас привычки чехов в одежде, скорее всего, сохранятся. И о них мы поговорим в следующий раз.

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Автор: Гульнара Ахмедова

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